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 Электронный больничный до сих пор не введен из-за технических проблем, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что электронные больничные в Украине не вводятся за технических проблем, которые возникли, в частности, в связи с распространением COVID-19.

Как инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга.

"Проект электронного больничного - это совместная работа Министерства здравоохранения и Минсоц. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом Министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с насущной ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по вводу именно электронного больничного", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины рассчитывает запустить листы нетрудоспособности в электронной форме с 1 апреля текущего года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190955
 
 
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А эта херня зачем? Зачем тратить ресурсы не богатой страны на всякую хрень без которой можно обойтись?
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Проблемма у нас одна - недопердизент, и - иже евойная когорта (шайка-лейка).
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