 "Мрия" привезла рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов, - Зеленский

Об этом он сказал во время брифинга после прибытия самолета, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это один из крупнейших грузов за последние недели, которые Украина встречает из Китая.

"Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок (как для больниц, так и для аптечных сетей), также привезли около 260 тыс. защитных очков для наших медиков и более 100 тыс. защитных костюмов 5 уровня защиты", - сказал Зеленский.

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