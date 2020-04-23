 "Мрия" привезла рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов, - Зеленский

Об этом он сказал во время брифинга после прибытия самолета, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что это один из крупнейших грузов за последние недели, которые Украина встречает из Китая.
"Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок (как для больниц, так и для аптечных сетей), также привезли около 260 тыс. защитных очков для наших медиков и более 100 тыс. защитных костюмов 5 уровня защиты", - сказал Зеленский.
это я про bash171717
Сначала твои молодые представители "реальних дій, а не перерізачі стрічочок" покупают внутри страны маски по гривне за штуку и вывозят из Украины на пороге пандемии, чтоб продать за бугор в десять раз дороже. Гешефт кладут в свой частный карман.
А теперь такие же количества завозят обратно в страну, но покупая по повышенной цене и за государственные деньги.
Лучше бы просто перерезали стричочки, чем делали вот такие вот реальные дии.
Про перспективи справ у медицині країни розповів міністр МОЗ Максим Степанов під час брифінгу сьогодні.
;Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу.
Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит по фінансуванню, може бути зниження заробітних плат.
А в деяких випадках - звільнення медичного персоналу", - зазначив глава міністерства.
Тим часом вже три місяці без зарплатні.
А, низзя, он ведь "бубочке" отстегнул
"нехватка" вже місяць, за місяць можна було б ще більше пошити, швейні фабрики по всій Україні, забезпеч спанбондом та дай державне замовлення, люди будуть мати роботу, можна і на експорт виготовляти, але для віслюка це все вища математика.
На почитай какие костюмы по 240 грн, это дерьмо не подходит медикам.
Где украинские маски и костюмы, тварь криворожская *************????
Крім того, Мрія заробляє грошей у валюті.
кому надо считайте эффективность
это один из крупнейших грузов за последние недели, которые Украина встречает из Китая. Источник: https://censor.net.ua/n3190952
Ще раз, ти дуже тупий.
і точно - неправда. що невиліковний - - дуже навіть виліковний.
як можна розмістити заказ на фабриках? ти думай, що говориш! - фабрики всі на карантині, як вони пошиють того заказа?
он может доставить
уйобок безграмотный
браво, великий зеленый комбинатор дешевого пиара.