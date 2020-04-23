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 Политика Украины, Общество
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Все про:грузы (228) Зеленский (5255) самолет (2348) Мрия (22)

 "Мрия" привезла рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет "Мрия" привез рекордные 103 тонны груза с медицинскими средствами.

Об этом он сказал во время брифинга после прибытия самолета, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это один из крупнейших грузов за последние недели, которые Украина встречает из Китая.

"Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок (как для больниц, так и для аптечных сетей), также привезли около 260 тыс. защитных очков для наших медиков и более 100 тыс. защитных костюмов 5 уровня защиты", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыл самолет "Мрия" с медицинским грузом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3190952
 
 
 Топ комментарии
 
Мразь...кому что - а этому ублюдку только пиар и рекорды!
Где украинские маски и костюмы, тварь криворожская подхуйловская????
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То, что толкнули Немцам за КЭШ, теперь купили заграницей и привезли оттуда обратно.. ЗЕМОЗГ!
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Які реальні дії, зедебіл? Воно спочатку десятки приватних пасажирських літаків відправляв за мед.товарами, а після резонансу, що наша Мрія допомагає всім країнам, крім нашей, ця падла пригадала про наш літак з державного підприємства.
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То, что толкнули Немцам за КЭШ, теперь купили заграницей и привезли оттуда обратно.. ЗЕМОЗГ!
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Так в кэш в кармат,а это закуплено за бюджетные.Красивая комбинация,да,з.********?
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Ось, як виглядають реальні дії, а не перерізання стрічочок!
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Які реальні дії, зедебіл? Воно спочатку десятки приватних пасажирських літаків відправляв за мед.товарами, а після резонансу, що наша Мрія допомагає всім країнам, крім нашей, ця падла пригадала про наш літак з державного підприємства.
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походу, на Цензор зашли Зеленоботы, и будут нахваливать бубочку, и петь Оды "Величайшему Лидеру Вселенной"...
это я про bash171717
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Ти диви, як казкові свідки секти 8 відсотків збудились!))) Весняне загострення? А ну, розкажіть но мені, як ви, якщо й дісно такі розумні, програли вибори з таким нищівним позором!)))
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Ти вже найшов собі роботу, коли Петро Олексійович вас порозганяє за профнепридатність?)))
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Ні, ми насолоджуємось одами синьоносому! Вони такі кумедні у своїй недолугості!)))
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Аха "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9968. господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн.
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Ты на самом деле немного глупый? Или сейчас просто цинично прикалываешься, строя из себя непонимающего?

Сначала твои молодые представители "реальних дій, а не перерізачі стрічочок" покупают внутри страны маски по гривне за штуку и вывозят из Украины на пороге пандемии, чтоб продать за бугор в десять раз дороже. Гешефт кладут в свой частный карман.

А теперь такие же количества завозят обратно в страну, но покупая по повышенной цене и за государственные деньги.

Лучше бы просто перерезали стричочки, чем делали вот такие вот реальные дии.
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Хорошо хоть сейчас и в реальности соответствовало...Второй месяц карантина, и всё было в будущем времени. Как обычно волонтёры волонтёрят и меценаты местные подключились.
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Українських медиків, які працюють в тих медичних закладах, де є дефіцит з грошима ймовірно чекає зниження заробітних плат. Таких закладів медицини, за підрахунками НСЗУ в країні аж тисяча.
Про перспективи справ у медицині країни розповів міністр МОЗ Максим Степанов під час брифінгу сьогодні.
;Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу.
Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит по фінансуванню, може бути зниження заробітних плат.
А в деяких випадках - звільнення медичного персоналу", - зазначив глава міністерства.
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Аплодую! Ще дивуються, чого медіки похворіли.
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У нас уже попередили- після епідемії всіх під скорочення, а приміщення під ТЦ піде.
Тим часом вже три місяці без зарплатні.
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100 тыс. защитных костюмов из Китая про 500 грн, вместо наших украинских по 230 грн. Коррупционный беспредел. Ганьба!
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Украинские тоже 5 уровня или лишь бы тявкнуть о зраде?
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Тявкаешь ты как моська. Да, 5 уровня. А маски украинские сложно закупить? Это высокие технологии? Защитничек зеленый.
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Дура ты полная, чтоб все это пошить нужно время а острая нехватка уже сейчас.
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Мож кРадуцкий пошьёт, на нарах? господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн.
А, низзя, он ведь "бубочке" отстегнул
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Не хами, зелень слизкая. Для пошива масок времени нужно месяц? Несешь чушь несусветную, такой же как и все зеленые.
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пашок,придурок та ЗеБіл,закінчуй вилизувати шмарклі та його шоблі.

"нехватка" вже місяць, за місяць можна було б ще більше пошити, швейні фабрики по всій Україні, забезпеч спанбондом та дай державне замовлення, люди будуть мати роботу, можна і на експорт виготовляти, але для віслюка це все вища математика.
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Контрольное слово-ТОЖЕ 5 Уровня.Ну тоже,но зато вдвое дороже.Ты рад за Бубочку?
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а може там модні дракончики намальовані - щоби не було депресії у медиків та пацієнтів.
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Мразь...кому что - а этому ублюдку только пиар и рекорды!
Где украинские маски и костюмы, тварь криворожская *************????
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вдягни сміттєвого пакета і буде тобі костюм.
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Мне кажется все перечисленное поместилось бы в 1 КамАЗ. Зачем Мрию гоняли? Опять понты зеленые?
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Хоть оно все и не особо тяжелое но обьемное, одни 100 тыс костюмов займут огромный обьем коробок.
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простій Мрії ще дорожчий, ніж її польоти.
Крім того, Мрія заробляє грошей у валюті.
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по объему грузовой отсек самолета 43*6,4*4,4=1210м куб., размер коробки с 4000 масок 0,49*0,378*0,32*3000коробок=180м куб. остальной груз хз какие там размеры. размер коробки отсюда https://zdravtorg.ru/maska_trehsloynaya
кому надо считайте эффективность
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Бубочка лично встретила в аэропорту_это подвиг? А сколько из доставленного закуплено за деньги этого долларового миллионера,али опять видосиками отделался? Над каждым своим центиком трусится.Кстати ,МВДешники ,что прилетели в Италию, уже его виллу обработали, и говорят,что остались ее охранять с выплатой командировочных?
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Сначала все качественные маски и противочумные костюмы распродали в ноль всякие радуцкие, коломойские и прочие зелебобские прилипалы. Теперь втридорога везут китайское гавнище и ещё и трубят об этом . Попробуйте купить качественную маску в Киеве. Все поставщики предлагают этот китайский хлам, который нельзя назвать медицинской маской
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Ждём очередной видосик. А реале опять один пиар и все.
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В Украине не было кому пошить маски и костюмы за доллары???
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Он добавил, что этот рекордный объем груза и может войти в "Книгу рекордов Гиннеса" - А ему лишь бы рекорды устанавливать, лишь бы шоу было...
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можна докладніше, яким чином цей переліт (здійснений за кошт України), вплинув на ріст ввп країни?
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чого за кошт України? його мають фрахтувати на перевезення вантажів.
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ну як це чому за кошт України, тому, що вантаж призначений для України, відповідно й зафрахтований він був державою.

это один из крупнейших грузов за последние недели, которые Украина встречает из Китая. Источник: https://censor.net.ua/n3190952
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Адвокат, ти невиліковний ідіот, ВВП виріс би, якби ці маски та костюми шили б в Україні, для цього потрібно лише розмістити державний заказ та забезпечити фабрики спанбондом. За місяць нашили б і на всю Україну, ще й на експорт хватило б, тоді би і ВВП виріс б, а так тільки виріс імпорт та негативне сальдо зовнішньої торгівлі.
Ще раз, ти дуже тупий.
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а от і брехня, бо я дале-еко не тупий.
і точно - неправда. що невиліковний - - дуже навіть виліковний.

як можна розмістити заказ на фабриках? ти думай, що говориш! - фабрики всі на карантині, як вони пошиють того заказа?
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а як епiцентри i ашани можуть торгувати, якщо у нас карантин? як хлiбозаводи можуть пекти хлiб, коли у нас карантин? як прибиральники можуть прибирати вулицi, якщо у нас карантин?
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Каждый третий заболевший это врач !!! С такими темпами и за такую ЗП лечить нам будут бабки повитухи
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віслюк, придурку, а якби ти та твоя шобла ЗеБільна були трохи розумніші та дійсно думали б про Україну, то просто б забезпечили швейні фабрики в Україні спанбондом та дали їм державне замовлення- в Україні були б свої якісні маски, жінки мали б роботу, могли б заробити ще і на експорті, але ж ти віслюк, шмаркля, думати та зробити щось корисне для українців ти не в змозі.
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Ещё один спаситель отечества нарисовался.
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ну так все це тільки завдяки тобі, без тебе б навіть Мрія не літала.
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самолет не может привезти
он может доставить
уйобок безграмотный
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Мрія? А чому не пасажирські літаки? Адже нас запевняли, шо Мрія - то надто витратно. "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3180
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итак, долларовый миллионер владимир зеленский купил за свои деньги 0 шт. масок (как для больниц), также 0 шт защитных очков для наших медиков и 0 шт. защитных костюмов 5 уровня защиты.
браво, великий зеленый комбинатор дешевого пиара.
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Почему Зе не одел костюм 5-го уровня ?
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ага, хоть поржали бы с этого зеленого придурка.
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Зеленський пов'язує Сплеск COVID-19 з католицьким Великоднем. Не з філіалом РПЦ ФСБ, який клав кадило на всі протиепідемічні заходи і закликав ходити в церкву лизати ікони, а з католиками, які дотримувались усіх обмежень. "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6595 "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2761 "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6833
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