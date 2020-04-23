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 Политика Украины
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 Выявлена задолженность международных закупщиков по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн, - замглавы Минздрава Шаталова

Аудит Министерства здравоохранения Украины выявил задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за средства государственного бюджета, на сумму 5,3 млрд грн, сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн", - сказала она на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шаталова сообщила, что "эта сумма накопилась за разные годы".

"Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходит закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше", - сказала она.

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Шаталова также сообщила, что Минздрав "более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств".

Тем не менее, про ее словам, в настоящее время Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок. "Нам нужно определить перечень лекарственных средств и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим", - сказала замминистра.

По словам Шаталовой, есть также "много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине".

Источник: https://censor.net.ua/n3190951
 
 
 Топ комментарии
 
Шо? Опять скоммуниздили? Деньги-то взрослые... тут бы не аудиту Министерства здравоохранения Украины проверять... тут бы сбу Украины... или баканов в доляхе???
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Пусть выявляют коррупцию и привлекают прокуратуру. Минздрав как был коррупционным так и остался. Люди там те же,что и сидели раньше,никто из коррупционеров не уволены. Недавняя коррупционная сделка, когда закупили китайские защитные медицинские костюмы по 500 грн и отказали в закупке украинских защитных костюмов по 230 грн - эта сделка говорит о многом. Ганьба зеленым и их новому министру здравоохранения.
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"Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств"

Степашка, так ти чим українців лікуєш?
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Пусть выявляют коррупцию и привлекают прокуратуру. Минздрав как был коррупционным так и остался. Люди там те же,что и сидели раньше,никто из коррупционеров не уволены. Недавняя коррупционная сделка, когда закупили китайские защитные медицинские костюмы по 500 грн и отказали в закупке украинских защитных костюмов по 230 грн - эта сделка говорит о многом. Ганьба зеленым и их новому министру здравоохранения.
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цілком згоден а то все висери в повітря для лохів!
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а что не для лохов ? голосовать за шмарклю ?
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шмаркля така ж гнида нагрєбающая як і папірєднікі...
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Уж не Уля ли Супрун провернула нехитрую схему по переводу украинских денег в "международные компании"?
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Как есть, она... ось тут от спідничка сохне...
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Шо? Опять скоммуниздили? Деньги-то взрослые... тут бы не аудиту Министерства здравоохранения Украины проверять... тут бы сбу Украины... или баканов в доляхе???
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Это только выявленная сумма выведенная Супрун для хозяев международной фарм мафии. А сколько поставлено просрочееых, с сроком годности пару месяцев. фуфломицина?!
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И уголовник Шерембей (наркоша сидевший 8 лет) в схеме с ведьмой санитаркой.
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ну если давние суммы то точно от рыговской курвы боготыревой остались
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она шаманила внутри Украины, тут местные мафиози бодяжили, её сынок 70 % фуфлолекарств производил, мамаша закупала, Бахтеева в Раде прикрывала.
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Петины "правоохранители" всех рыговских воров обилетили и выпустили на рашку,а потом сами сели на их схемы !
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100% как и в других схемах по другим бизнесам, сами возглавили потоки ну и получив бабло что бы не преследовать и дать сбежать.
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"Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств"

Степашка, так ти чим українців лікуєш?
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"Шаталова сообщила, что "эта сумма накопилась за разные годы Источник: https://censor.net.ua/n3190951"

Нетреба знову на попередників перекладати.Зеленський при владі вже рік,питати потрібно в нього, чому його уряди за стільки часу невирішели ці питання.
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Тому шо корупційні питання НІКОЛИ не вирішуються. Вони лише створюються.
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Когда уже кто то громко сядет с конфискацией лет на 10 ? "Ярды " народных денег у кого то в карманах и они спокойно ходят !!!! Может даже на своих должностях новые схемы рисуют !!!
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И что там скажут адепты секты ведьмы санитарки Супрун? Он же для вас "святая" ! орали - Фсё фсе фрут и хде фаши доказательства?! Коррупционное смотрящее от международной фарммафии под руководством Яценюка. Порошенко, Гройсмана.
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