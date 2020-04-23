 Коронавируса в Туркменистане нет, скрывать нам нечего, - глава МИД Мередов

Об этом заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный портал Arzuw NEWS.

"Если бы в Туркменистане был хотя бы один зарегистрированный случай, мы, в первую очередь, сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения" - заявил Мередов.

"Мы несём ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты", - добавил он.

Читайте также: Вьетнам снимает карантин после недели без новых случаев заражения COVID-19

Глава МИД Туркменистана на брифинге в Ашхабаде также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.

"И я не зря сказал, что мы готовы предоставить возможность посетить карантинный центр. Никаких вопросов", - сказал Мередов.