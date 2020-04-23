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 За рубежом
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 Коронавируса в Туркменистане нет, скрывать нам нечего, - глава МИД Мередов

В Туркменистане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, в противном случае Ашхабад сообщил бы о коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения.

Об этом заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный портал Arzuw NEWS.

"Если бы в Туркменистане был хотя бы один зарегистрированный случай, мы, в первую очередь, сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения" - заявил Мередов. 

"Мы несём ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты", - добавил он.

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Глава МИД Туркменистана на брифинге в Ашхабаде также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.

"И я не зря сказал, что мы готовы предоставить возможность посетить карантинный центр. Никаких вопросов", - сказал Мередов.

Источник: https://censor.net.ua/n3190949
 
 
 Топ комментарии
 
Грёбаные упоротые сектанты...
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Восточная деспотия. Особый вид управления государством.
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https://www.hronikatm.com/2020/04/mobile/

В начале недели в карантинной зоне Туркменабата охрана задержала врача, у которого в кармане оказался мобильный телефон. Он отстранен от работы, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

У входа на территорию зоны есть раздевалки, где медперсонал переодевается, затем проходит контрольный пост охраны, потом дезинфекцию и лишь после этого оказывается на территории зоны.
В раздевалке в шкафу медики обязаны оставлять личные вещи: ключи, кошельки и мобильные телефоны. Врач, переодеваясь, забыл в кармане брюк телефон и надев сверху халат прошел на пункт досмотра.
Обнаружив мобильный сотрудники охраны вызвали офицера МНБ, дежурившего в зоне. Врача забрали в велаятское управление МНБ, где допрашивали в течение двух суток.
Его обвиняли в халатности, нарушении режима секретности и служебной этики. Врача предупредили, что могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что он передавал информацию, фото или видео в зарубежные СМИ.
Врача отпустили, временно отстранив его от работы. Его телефон остался в МНБ для проверки.
Затем допросили его супругу, чтобы выяснить, есть ли у них родственники или знакомые за границей, которые интересовались ситуацией с коронавирусом и положением в карантинной зоне. Телефон супруги также остался в управлении МНБ. Домашний телефон отключен.
Как ранее сообщала ХТ, в Туркменистане выявлены первые зараженные коронавирусом. Семь человек содержатся в отдельной палате в карантинной зоне Туркменабада. Помещение отгорожено от остальной зоны и имеет отдельный вход.
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небіжчик кім чен ин не сукин син теж так казав...хуйло підтвердить
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Восточная деспотия. Особый вид управления государством.
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Сейчас не 1986. Нам скрывать нечего. Да, зебильчики?
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Конечно нет. Чтобы въехать в Туркменистан, нужна виза. А визу вирусу не выдали. Все под контролем
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ой Рашид, не физдипили... вон там, в том ауле справа от Копетдага, проверяли? То-то же...
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И "короны" нет... И Туркменистана нет... Лепота!!!
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Но там, не смотря на запрет слова "коронавирус", жесткий карантин, как и в КНДР, столица закрыта. Так что не стоит сравнивать с Беларусью.
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https://www.hronikatm.com/2020/04/mobile/

В начале недели в карантинной зоне Туркменабата охрана задержала врача, у которого в кармане оказался мобильный телефон. Он отстранен от работы, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

У входа на территорию зоны есть раздевалки, где медперсонал переодевается, затем проходит контрольный пост охраны, потом дезинфекцию и лишь после этого оказывается на территории зоны.
В раздевалке в шкафу медики обязаны оставлять личные вещи: ключи, кошельки и мобильные телефоны. Врач, переодеваясь, забыл в кармане брюк телефон и надев сверху халат прошел на пункт досмотра.
Обнаружив мобильный сотрудники охраны вызвали офицера МНБ, дежурившего в зоне. Врача забрали в велаятское управление МНБ, где допрашивали в течение двух суток.
Его обвиняли в халатности, нарушении режима секретности и служебной этики. Врача предупредили, что могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что он передавал информацию, фото или видео в зарубежные СМИ.
Врача отпустили, временно отстранив его от работы. Его телефон остался в МНБ для проверки.
Затем допросили его супругу, чтобы выяснить, есть ли у них родственники или знакомые за границей, которые интересовались ситуацией с коронавирусом и положением в карантинной зоне. Телефон супруги также остался в управлении МНБ. Домашний телефон отключен.
Как ранее сообщала ХТ, в Туркменистане выявлены первые зараженные коронавирусом. Семь человек содержатся в отдельной палате в карантинной зоне Туркменабада. Помещение отгорожено от остальной зоны и имеет отдельный вход.
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Хорошо, что при нынешнем "отце народа" хоть пенсии снова появились, а то при почившем их тоже не было!
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