 Ни одна партия пока не отказалась от госфинансирования, - глава НАПК Новиков

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что до 21 апреля закон позволял партиям отказаться от государственных денег на все пять лет срока Верховной Рады. Но с 21 апреля партии могут прекратить свое финансирование лишь на квартал.

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При этом, комментируя заявление руководства "Слуги народа" о намерении отказаться от госфинансирования, Новиков заявил: "Ни одна партия к нам не обращалась".

Напомним, в конце марта глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партия откажется от государственного финансирования на 2020 год. Политическая сила также обратилась к остальным парламентским партиям с призывом последовать их примеру. На финансирование "Слуги народа" из государственного бюджета в 2020 году предусмотрено 140,5 млн гривен.