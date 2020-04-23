 Ни одна партия пока не отказалась от госфинансирования, - глава НАПК Новиков

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что до 21 апреля закон позволял партиям отказаться от государственных денег на все пять лет срока Верховной Рады. Но с 21 апреля партии могут прекратить свое финансирование лишь на квартал.
При этом, комментируя заявление руководства "Слуги народа" о намерении отказаться от госфинансирования, Новиков заявил: "Ни одна партия к нам не обращалась".
Напомним, в конце марта глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партия откажется от государственного финансирования на 2020 год. Политическая сила также обратилась к остальным парламентским партиям с призывом последовать их примеру. На финансирование "Слуги народа" из государственного бюджета в 2020 году предусмотрено 140,5 млн гривен.
Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города" Источник: https://censor.net.ua/n3190414
спи"делидвойка
Хотя как от чего-то может отказываться партия СН, которой по сути нет
А ВЫ ТЕРПИЛЫ ТЕРПИТЕ И БОЙТЕСЬ МАЙДАНОВ!
на свайу ЄС пасматрітє, парахаботи!
От жеж брехливі зелені покидьки...А зебіл вчора в кино розпинався як вони від госфінансування відмовились..