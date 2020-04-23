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 Политика Украины
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 Ни одна партия пока не отказалась от госфинансирования, - глава НАПК Новиков

Ни одна политическая партия еще не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что до 21 апреля закон позволял партиям отказаться от государственных денег на все пять лет срока Верховной Рады. Но с 21 апреля партии могут прекратить свое финансирование лишь на квартал.

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При этом, комментируя заявление руководства "Слуги народа" о намерении отказаться от госфинансирования, Новиков заявил: "Ни одна партия к нам не обращалась".

Напомним, в конце марта глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партия откажется от государственного финансирования на 2020 год. Политическая сила также обратилась к остальным парламентским партиям с призывом последовать их примеру. На финансирование "Слуги народа" из государственного бюджета в 2020 году предусмотрено 140,5 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3190945
 
 
 Топ комментарии
 
А пиzтежу то было.
Хотя как от чего-то может отказываться партия СН, которой по сути нет
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12 Жодна партія поки не відмовилася від держфінансування, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 379 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда
Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования. Жодна партія поки не відмовилася від держфінансування, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 379
Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города" Источник: https://censor.net.ua/n3190414
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Слуги народа, откажитесь, покажите всем пример.
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так они уже со всех утюгов свистят что отказались
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А пиzтежу то было.
Хотя как от чего-то может отказываться партия СН, которой по сути нет
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Ну реально то и других нет, ну там ветераны от Юли....долгоживучие. Другие морды просто перебежали, переобулись или в засаде сидят до новых выборах по ТВ Украина шастает типа Ляшко.
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они скорее откажутся от украинского гражданства чем от денюжек...какого чёрта мы должны финансировать этот сброд?
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Тот то и оно. Что новое дерьмо, что старое.....Но как же они заботятся и переживают за народ! На подвластных ТВ каналах, на Ток Шоу, в интервью...прямо слёзы наворачиваются. Атёры трагикомики . куда там Квартал 95.....Это как в Наша Раша....всё работаешь. о народе беспокоишься, не бережёшь себя.....Отдохнуть тебе надо. а сами в это время в барделе. на крортах. на язтах бало нал считают.
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зебилы рвали на себе рубахи, что они отдадут все гос финансирование своей партии на борьбу с короновирусом. прошел месяц, зебилы так ничего и передали в фонд борьбы с короновирусом. но виноват в этом порошенко, я правильно понимаю?
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ГРАБИЛИ! ГРАБИМ! И БУДЕМ ГРАБИТЬ! (с) ПАРТИИ БАРЫГ УКРАИНЫ!
А ВЫ ТЕРПИЛЫ ТЕРПИТЕ И БОЙТЕСЬ МАЙДАНОВ!
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от тока нє нада на бубочку нагаварівать!
на свайу ЄС пасматрітє, парахаботи!
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партія коронавірусу по переду інших ніщєбродів...
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найшли дурних - раді дєнєг всьо задумано
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ри этом, комментируя заявление руководства "Слуги народа" о намерении отказаться от госфинансирования, Новиков заявил: "Ни одна партия к нам не обращалась".Источник: https://censor.net.ua/n3190945

От жеж брехливі зелені покидьки...А зебіл вчора в кино розпинався як вони від госфінансування відмовились..
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богоізбранні не упустят жодного случая для гешефта
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пандемія? Продали маски за кеш по спекулятивним цінам, створивши в країні жахливий дефіцит та при цьому змусили людей під загрозою неймовірних штрафів купувати ті маски на порядок дорожче, помножуючи маржу.
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И 1000 гривен обещанных ослом пенсионерам....тоже нет...
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