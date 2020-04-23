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 За рубежом
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 Вьетнам снимает карантин после недели без новых случаев заражения COVID-19

Во Вьетнаме в четверг начнут снимать введенные из-за распространения коронавируса COVID-19 ограничения.

Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на премьера страны Нгуена Суана Фука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Успешно предотвращая (распространение вируса. - Ред.) и борясь с эпидемией с помощью жестких мер социального дистанцирования, мы по-прежнему должны обеспечить торговлю товарами, создание рабочих мест и социально-экономическое развитие", - заявил Нгуен Суан Фук на встрече национального комитета по предотвращению распространения COVID-19.

По данным комитета, в большинстве городов страны снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, а также на предоставление услуг, открываются магазины, кафе и рестораны. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Как сообщает вьетнамское телевидение, в некоторых провинциях начинают работать школы.

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Премьер-министр подчеркнул, что жителям страны нужно принять "новую норму" образа жизни, призвав людей "носить маски в общественных местах, соблюдать разумную дистанцию и избегать многолюдных собраний".

Отмечается, что определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин.

Кроме того, полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний.

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Как сообщают СМИ, во Вьетнаме уже не протяжении недели не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19.

По данным вьетнамского минздрава, в стране диагностировано 268 заразившихся инфекционным заболеванием, 224 из них выздоровели и выписаны из больниц. Случаев летального исхода пациентов с коронавирусом во Вьетнаме не зафиксировано.

Вьетнам является одной из первых стран, которая ввела запрет на полеты в Китай и из страны в начале февраля. Тогда были помещены на карантин близко расположенные к Ханою поселения с населением примерно 10 тыс. человек.

Общенациональный карантин ввели в стране 1 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3190942
 
 
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Государство с границей с Китаем, антисанитария, высокая плотность населения в крупных городах и всего 268 заразившихся. Брешут нгуены и глазом не моргнут.
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Зачуханные вьетнамцы покорно посидели на каратине, и его уже снимают, а любители прав, свобод и шашлычков на природе посидят еще где-то до лета Вьетнам снимает карантин после недели без новых случаев заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 1957
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труженик паперти лахтинский пришёл сшибать 11.80. жри, ущербное.
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Он правду говорит если бы изначально посидели все на карантине 14 дней ни хера бы уже не было
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Ты это готов как-то обосновывать или просто предлагаешь тебе поверить?
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Ты читать умеешь?
"если бы изначально посидели ВСЕ на карантине 14 дней "
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я - умею. а ты хоть что-то умеешь? писать, например? ты вот это чего сказать хотел?
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Какую правду.А куда бы они делись, даже просто уже вернувшиеся больные с КОВИД из ЕС? Глупость.
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Американцы не смогли напалмом выжечь, а тут какой-то вирус. Вот что делает дисциплина и трудолюбие
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похоже, Нгуен Суан Фук эффективнее бубочки квартального-звезды телеэкрана с 10го дубля...
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