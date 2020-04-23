 У 42 медработников на Полтавщине подтвержден COVID-19, всего в области 161 случай инфицирования, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
"Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений. Всего выздоровели от коронавирусной инфекции 12 жителей области", - говорится в сообщении.
Кроме того зарегистрировано 3 летальных случая, все в Кременчуге.
ЗАЩИТИТЕ МЕДИКОВ!
ЗЕМРАЗИ!
В Союзі на випадок особливо небезпечних інфекцій в лікарнях були хоча б так звані протичумні костюми. А тепер за треть сторіччя
розвалилидореформували медицину геть до цурки і дивуються і чого воно там такі злидні та бардак