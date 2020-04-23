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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 У 42 медработников на Полтавщине подтвержден COVID-19, всего в области 161 случай инфицирования, - ОГА

На Полтавщине зафиксировали 161 случай COVID-19, 45 случаев только за последние сутки. На данный момент болеют 146 людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений. Всего выздоровели от коронавирусной инфекции 12 жителей области", - говорится в сообщении.

Кроме того зарегистрировано 3 летальных случая, все в Кременчуге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Полтавщине зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего инфицированных - 101, 34 из них - медики, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3190940
 
 
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25% из заразившихся- медики.Ужасная статистика. Это практически каждый, кто вступал в контакт с больными
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СКОЛЬКО ЕЩЕ ЭТОТ ПОЗОР БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ!
ЗАЩИТИТЕ МЕДИКОВ!
ЗЕМРАЗИ!
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Мрази - это которые на людей орут *мрази*. Ты первая! Носи маску и не выходи их дому! И не заражай остальных!
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Владу,разом з шутом на гиляку!Це бидло ні на шо не згодне.
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З таким "захистом" що на фото, як казав класик, "маємо те, що маємо".
В Союзі на випадок особливо небезпечних інфекцій в лікарнях були хоча б так звані протичумні костюми. А тепер за треть сторіччя розвалили дореформували медицину геть до цурки і дивуються і чого воно там такі злидні та бардак
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