 У 42 медработников на Полтавщине подтвержден COVID-19, всего в области 161 случай инфицирования, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений. Всего выздоровели от коронавирусной инфекции 12 жителей области", - говорится в сообщении.

Кроме того зарегистрировано 3 летальных случая, все в Кременчуге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Полтавщине зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего инфицированных - 101, 34 из них - медики, - ОГА