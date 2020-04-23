 Зеленский не обязан декларировать расходы на поездку в Оман, - глава НАПК Новиков

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Как он отметил, НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет.
"Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу", - заявил он.
Новиков сообщил, что оплату услуг проживания в гостинице сделала жена, а это не является подарком.
"Согласно закону "О предотвращении коррупции", оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это задекларировать", - рассказал он.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Еще никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
23.04.2020, 09:56 • 167 • 0
Скріншот відео
Вова рве формати. Зеленський спілкувався з камерою.
Звичайно, камера не вміє задавати питань. А у мене кілька питань є.
Перше і головне. Скільки дублів було відзнято? Я розумію, що з одного дубля таке кіно не знімеш. Але від перевірених людей знаю, що оператори задовбалися і клеїли цю хрєнь довго.
Кілька разів Володимир Олександрович сказав, що розвідка у американців така сильна, що вони все знають. І ось, президент повідомив, що американці знають, що він - не бере. Оп-па! Уявили? А Вова про це звідки знає? Тобто, ЦРУ робить докладік Трампу. Висновок у докладі: "Сер, Зеленський не бере хабарів". Тут же наш штірліц дістає цю інфу. Здає Вові.
Вова повідомляє щасливому українському народу: "Вова не бере, навіть Трамп в курсі".
Тільки, млять, не показав копію доповідної записки ЦРУ.
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Так само він ще раз повторює: "На центральному рівні - не беруть. Трамп свідок". І у мене питання: Володимире Олександровичу, а про Юзіка і Єрмака, то нам здалося?
Єрмак поклав хреста на пузо, що чистий, ако младєнєц. Але ж, я в очі доповіді ЦРУ не бачив. А вам на слово не вірю.
Ви цілий народ обдурили на виборах. А народ цей простуватий, але добрий. Тепер кожного разу потрібно підтвердження. Будьтє любєзни, копію в зал.
От взяти, і зробити запит Трампу. Чи є якісь офіційні підтвердження про чистоту Зе!команди? Бо він на вас посилається. І з штірліцами там розберіться. Бо якщо Зеленський в курсі, що Трампу доповідають, то Вова за обіцянку миру це тут же Путіну здасть. Усі сєкрєти Америки.
А то тут різні люди інформують, що Слугам-депутатам за вірну службу українському народу і фізичну пристуність у монобільшості платять. У різних групах і комітетах по різному. 3-5-7 тисяч зелених президентів. Щомісяця.
Це не центральний рівень? Так що не сходиться у Володі.
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Ну, а ще з цікавого - це клятва зробити судову реформу. І закінчити війну.
Знову ж, розписок від портнова, олігархів про те, що вони дадуть це зробити - ми не бачили. І Путін розписку Вові не давав: "Тьозка, гадом буду, виведу війська, бо ти ж пацаняче слово дав, шо вайнє канєц".
Але емоції були, ніде правди діти. Особо внушаємі, мабуть і плакали.
Вобщем усе як завжди: сценарій, постановка, 100 дублів, хриплуватий голос - і піпл схаває все. Квартал руліт.
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Віктор БОБИРЕНКО
ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?
А если "оплату услуг проживания в гостинице сделала жена, а это не является подарком." то это только в случае неофициального визита.
И ответы надо давать сразу, а не лепить несколько месяцев горбатого к стенке, пеняя версии, как перчатки.
Влип клоун в очередной скандал...
В сети появилось продолжение скандальных «пленок», на которых якобы фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак.
Аудиозапись была опубликована 22 апреля Telegram-канале «д'Ермак», где периодически появляется подобный контент, передает издание «Обозреватель».
При этом на кадрах никого из людей не видно. С кем говорит Денис Ермак - также неизвестно. Однако слышно, что мужчины обсуждают финансовые моменты.
«Взятки брали не только наличными, но часиками и украшениями. На записи не очень четко слышно, что говорит Денис Ермак, но очень ясно слышно, что Лебедев ничего не должен. Со всем рассчитался вовремя», - сказано в описании видео.
Издание публикует текст нового фрагмента пленок:
Собеседник: Из всего того, что я у него брал в руки
Денис Ермак: Ну?
С.: была десятка из всего того. Была наша десятка
Д.Е.: Откуда часы?
С.: А теперь смотри, часы и цепочка. Там же есть у нас товарищ Игорь. Мы уже со всем разобрались. То есть это не мой вопрос.
Д.Е.: (неразборчиво).
С.: Та я понимаю, ты ж ведь понимаешь, я их тоже удерживаю.
Д.Е.: (неразборчиво).
С.: С Лебедевым нет вопросов. Лебедев ни копейки не должен.