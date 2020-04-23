 Зеленский не обязан декларировать расходы на поездку в Оман, - глава НАПК Новиков

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как он отметил, НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет.

"Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу", - заявил он.

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Новиков сообщил, что оплату услуг проживания в гостинице сделала жена, а это не является подарком.

"Согласно закону "О предотвращении коррупции", оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это задекларировать", - рассказал он.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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