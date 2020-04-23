EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  1141  6
Материалы по теме:
Все про:Вишневое (23) карантин (3648) Киевская область (1967) ОГА (1775) COVID-19 (4425) коронавирус (3061)

 У 78 жителей общежития в городе Вишневом под Киевом подтвержден COVID-19, - ОГА

Среди заболевших 2 работника общежития, а также 16 детей.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Киевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10:00 23 апреля 2020 Государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр Минздрава Украины" завершило ПЦР-тестирование жителей общежития м. Вишневое (ул. Просвещения, 5).

Результаты:

• Всего проверено образцов биологического материала - 224.
• Подтверждено случаев коронавирусной болезни (COVID-19) - 78.
• Из них дети до 17 лет - 16.

Среди заболевших работников общежития - 2.

3 пациента находятся в больнице. Остальные - на самоизоляции по месту жительства.

Также обследовано 4 полицейских и 1 медицинская сестра. Результаты отрицательные.

Напомним, 21 апреля стало известно, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса - 37 жителей дома заболели, двое умерли. Всех жильцов дома проверяют на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В самом здании "введено состояние особого передвижения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190935
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
этож как надо ни хера не делать, чтобы так развести заразу и это в киеве, а что делается по дальним городам, особенно селам?
 показать весь комментарий
 
"что делается" в смысле, шо делают власти или "шо творится"??? Власти тщательно скрывают, потому шо гепе надо побыстрее открыть метро. Там, в подземке, находится масса его гешефтов, начиная с киосков и рекламы, заканчивая непосредственно доляхой... да и парк имени Белочки тоже должен гепины доходы приносить... а то колеса коляски уже поскрипывают, да и маца по вкусу мацу напоминает
 показать весь комментарий
 
А при чем тут "Гепа" до Киева (Вишневое - фактически Киев, хоть и пригород)?
 показать весь комментарий
 
Наверно причащались из одной ложки и лапы попам целовали
 показать весь комментарий
 
Степанов, а где эти все в Пахальную ночь были ? В общаге тетка при входе есть, она всех сосчитала. Спроси у нее.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх