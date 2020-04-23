 Киевские патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.
"Недавно патрульные получили вызов от неравнодушных граждан. Ночью на мосту Метро кричала и плакала девушка. Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла перила и похоже, настроена прыгнуть.
За считанные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая отреагировали мгновенно - перехватили ее и стащили на землю", - сказано в сообщении.
После этого Владислав отошел вызвать бригаду медиков, а Татьяна осталась предоставлять 18-летней девушке психологическую поддержку. Успокоившись, гражданка пояснила, что пошла на такой поступок из-за проблем в любовных отношениях. Все события той ночи девушка транслировала в соцсеть.
Патрульные передали гражданку бригаде скорой для дальнейшей госпитализации.
"Гордимся решительностью и профессионализмом наших коллег", - добавили в пресс-службе.
Жаль что её подписчики не увидели трансляцию "самоубийства" из под воды
Источник: https://censor.net.ua/n3190933
Вона добилася саме того, чого хотіла.
І хотіла вона зовсім не покінчити з життям.
А полиция в это время занималась бы своими прямыми обязанностями -ловила преступников , а так пока им приходится выполнять роль санитаров , пока дурки закрыты на карантин у местных бандитов раздолье
;Лежала на поручнях мосту і транслювала це в соцмережу;.
Шапіто.