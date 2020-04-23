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 Происшествия, Киевские новости
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 Киевские патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире. ФОТО

Патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела покончить с собой и транслировала событие в соцсеть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

"Недавно патрульные получили вызов от неравнодушных граждан. Ночью на мосту Метро кричала и плакала девушка. Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла перила и похоже, настроена прыгнуть.

За считанные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая отреагировали мгновенно - перехватили ее и стащили на землю", - сказано в сообщении.

Киевские патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире 01

После этого Владислав отошел вызвать бригаду медиков, а Татьяна осталась предоставлять 18-летней девушке психологическую поддержку. Успокоившись, гражданка пояснила, что пошла на такой поступок из-за проблем в любовных отношениях. Все события той ночи девушка транслировала в соцсеть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА

Киевские патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире 02
Фото: патрульная полиция

Патрульные передали гражданку бригаде скорой для дальнейшей госпитализации.

"Гордимся решительностью и профессионализмом наших коллег", - добавили в пресс-службе.

Киевские патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире 03

Источник: https://censor.net.ua/n3190933
 
 
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почему без головного убора полицмейстерша?
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Патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела покончить с собой и транслировала событие в соцсеть.
Жаль что её подписчики не увидели трансляцию "самоубийства" из под воды

Источник: https://censor.net.ua/n3190933
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Типичный "женский суицид" - привлечь внимание к себе и дать себя "спасти".
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Люди! Позвольте самоубийцам - самоубиваться, правдолюбцам - плевать на карантин, быкам - быковать, долбо@бам - плевать на ПДД и технику безопасности! Если уж мы сами не слишком заморачиваемся евгеникой, позвольте естественному отбору делать эту работу за нас!
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Привітаємо молоду блогершу!

Вона добилася саме того, чого хотіла.
І хотіла вона зовсім не покінчити з життям.
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Лучше бы она в прямом эфире попыталась натянуть себя на слоновье метровое дилдо или на ближайший торчащий пень ((
А полиция в это время занималась бы своими прямыми обязанностями -ловила преступников , а так пока им приходится выполнять роль санитаров , пока дурки закрыты на карантин у местных бандитов раздолье
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Это бред ,тот кто хочет совершить самоубийство его совершает и никто помешать не может а это понты ,хотя иногда и такие понты заканчиваются печально.
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Тепер молоду блогершу в дурку років на п'ять. Пролікувати по повній, можна й електрошокову терапію. Після неї, правда, памперси можуть знадобитися, але ніякі дурниці в голову більш точно не полізуть.

;Лежала на поручнях мосту і транслювала це в соцмережу;.
Шапіто.
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