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Все про:Нацполиция (11276) пьянство (735) УПЦ МП (1054) Харьков (4656)

 "Еле стоял на ногах": в Харькове полицейские с погоней остановили пьяного священника УПЦ МП. ФОТО

В Харькове вчера полицейские после продолжительной погони задержали пьяного священника за рулем автомобиля. Им оказался протоиерей УПЦ МП Богдан Иванчук.

 Об этом сообщается на странице "Харьков 1654" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня копы приняли бухое святейшество на окружном мосту в сторону Золочева. Гнались за ним с Отакара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что священник "был пьян в мясо, еле стоял на ногах, даже говорить не мог".

"Но самое забавное в этой истории, что совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени. Видимо, решил обмыть лечение", - добавили авторы сообщения.

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Еле стоял на ногах: в Харькове полицейские с погоней остановили пьяного священника УПЦ МП 01Еле стоял на ногах: в Харькове полицейские с погоней остановили пьяного священника УПЦ МП 02
Еле стоял на ногах: в Харькове полицейские с погоней остановили пьяного священника УПЦ МП 03
Еле стоял на ногах: в Харькове полицейские с погоней остановили пьяного священника УПЦ МП 04

Еле стоял на ногах: в Харькове полицейские с погоней остановили пьяного священника УПЦ МП 05

Источник: https://censor.net.ua/n3190931
 
   
 Топ комментарии
 
не спрашивайте откуда у батюшки дорогая машина. на церковь пожертвуйте!
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радовался, на пасху бабла срубил, напричащал вирян с одной ложки
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а стада дебилов с засранными мозгами и дальше будут нести последнее и слюнявить иконы
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радовался, на пасху бабла срубил, напричащал вирян с одной ложки
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Отмывал успешное выполнение приказа из центрального офиса ФСБ по распространению эпидемии в Укарине.
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Если в мясо, проверить на вирусы и сдать на бойню. Всего делов.
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Родился во Львовской области, а в душе - кацап.
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не спрашивайте откуда у батюшки дорогая машина. на церковь пожертвуйте!
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а стада дебилов с засранными мозгами и дальше будут нести последнее и слюнявить иконы
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Лучше детям больным помочь или ребятам на фронте
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Был в РПЦ потов перешёл УПЦ наверное и привычки перешли вместе с ним. "Ледве стояв на ногах": у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили п'яного священника УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9511
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А тьолок в машині точно не було? А то некомплект якийсь.)))
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ну шо...переборщил с антисептиком...карантин жы "Ледве стояв на ногах": у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили п'яного священника УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6441
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Молодой священник, только закончивший обучение, приходит в церковь.
Ему поп говорит:
- Иди читай проповедь!
Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...
Другой поп его пожалел и говорит:
- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.
Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь перекошенный, перегаром несёт...
Подходит к попу:
- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?
- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...
- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...
- Ну, ладно...
Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;
Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже на*»;
В-третьих, рясу в трусы не заправляют;
В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;
В-пятых, прихожанки не *****;
В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;
В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;
В-восьмых, нужно говорить не «пи*дец тебе грешник», а «Господь вам все простит»;
В-девятых, было 12 апостолов, а не х*ева дюжина ап*здолов;
В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на х*й;
В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все пи*дец, расходимся»
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)))) то были священные капли для лечения цироза))))
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Одной из кацапских скреп есть бухание водки. Чему же удивляться, "отче" мааскобского паханата, все логично. Вот если бы он был трезвенником, ото бы было настоящим скрепным "чудом".
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Заплатит штраф ,прихожане все компенсируют,впереди ещё много праздников и не только
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