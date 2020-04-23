 "Еле стоял на ногах": в Харькове полицейские с погоней остановили пьяного священника УПЦ МП. ФОТО

Об этом сообщается на странице "Харьков 1654" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня копы приняли бухое святейшество на окружном мосту в сторону Золочева. Гнались за ним с Отакара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что священник "был пьян в мясо, еле стоял на ногах, даже говорить не мог".

"Но самое забавное в этой истории, что совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени. Видимо, решил обмыть лечение", - добавили авторы сообщения.

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