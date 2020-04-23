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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
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 Сегодняшний антирекорд по новым случаям Covid-19 - следствие нарушения карантина на Пасху, - Степанов

В Украине зафиксирован антирекорд по количеству выявленных инфицированных коронавирусом за сутки - 578 человек.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это следствие, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху", - акцентировал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин могут не смягчить из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, - министр Кабмина Немчинов

Источник: https://censor.net.ua/n3190929
 
 
 Топ комментарии
 
Не свисти, "пасхальные" попрут дня через три. А сегодняшняя цифра - показатель неэффективности карантина.
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а как же инкубационный период???
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А хто з них був в храмі на Пасху? Степанов розповсюджує фейки і намагається списати свою неефективність на якісь зовнішні фактори! Якщо міністр МОЗ робить такі заяви, то до них мають додаватись результати протиепідемічних розслідувань, де людина заразилась! Де в яких храмах заразились люди які сьогодні вже визначені як хворі? Надайте будь ласка списки в яких храмах скільки людей заразилось і що зробило МОЗ щоб обезаразити храми і масово перевірити прихожан храмів на коронавірус! Ці дебільні заяви дебільної влади мають всі ознаки переслідування громадян України за релігійною ознакою! Ще одна дебільна заява влади що коронавірус розповсюджується в хритиянських храмах і влада отримає позови до суду!
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А хто з них був в храмі на Пасху? Степанов розповсюджує фейки і намагається списати свою неефективність на якісь зовнішні фактори! Якщо міністр МОЗ робить такі заяви, то до них мають додаватись результати протиепідемічних розслідувань, де людина заразилась! Де в яких храмах заразились люди які сьогодні вже визначені як хворі? Надайте будь ласка списки в яких храмах скільки людей заразилось і що зробило МОЗ щоб обезаразити храми і масово перевірити прихожан храмів на коронавірус! Ці дебільні заяви дебільної влади мають всі ознаки переслідування громадян України за релігійною ознакою! Ще одна дебільна заява влади що коронавірус розповсюджується в хритиянських храмах і влада отримає позови до суду!
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я смотрю Емца поменяли на такого же кретина
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Оберіть міністра з трьох:
- Міністр в скафандрі і упаковкою кондомів.
- Міністр Мрець-65.
- Міністр-статистик.
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Поддерживаю. Как маски продавать, так коронавирус - сплошная польза для здоровья, а как обрушение медицины из- за тотального воровства на церковь списывать - да всегда пожалуйста. А в Эпицентрах по всей стране аншлаг был, так в сторону Эпицентров все послепли сразу. Кстати, увольняю под шумок коронавируса последних 10 человек , что за Зе голосовали. Пусть Зе их содержит.
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огульная цифирЪ 578 больных почему ПО ГОРОДАМ РАЙОНАМ И ОБЛАСТЯМ НЕ ДАЮТ КАРТИНКУ А ТАК СКОПОМ ВОТ ЕСЛИ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КРЕМЕНЕЦКИЙ РАЙОН И ПОЧАЕВ ВСПЛЕСК ТОГДА ДА виноваты молебни и хода в Лавре вместе с идиотами попами а если там где было относительное затишье тонгда вопросы причина почему халатность врачей местной власти приезд партии старуше из Ежопы или еще какие причины... и кстати какая то с тремная тишина относительног уголовного дела в святагорске Донецкой области или Бубочка с Ермаком приказали сделать вид там наши повстанцы и тишина???????
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Не свисти, "пасхальные" попрут дня через три. А сегодняшняя цифра - показатель неэффективности карантина.
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А что Вы хотите ? "Степашка" есть "степашка".
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Да, сейчас прут последствия вербного воскресенья.
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Как так!? тут же пасётся куча ботов и идиотов, которые орут, что карантин вообще не нужен!
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Сегодняшний антирекорд по количеству выявленных случаев Covid-19 следствие нарушения карантина на Пасху, - Степанов

Чучело, а то что каждый пятый из них медработник, это как в твою версию вписывается?
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Згідно статистики і висновків "міністра" складається враження, що медпрацівники працюють цілодобово в церквах.))
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Елементарно Ватсон, кожен пятий медпрацівник пішов до храму посвятити вербу і воду щоб лікувати хворих. Але в храми тепер ходити не можна, особливо в мацковські...
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Это не антирекорд. Но радует одно что из моих друзей и близких ни кто не заразился! А вату и прочих дебилов не жалко! Так что надо соблюдать карантин!
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Спасибо скажите
попам из Москвы
за то что КОВИДом
болеете Вы.
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Просто статистика: 8-10% прироста каждые сутки.
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Пасха 19, а данные вчерашние за 22 А как же инкубационный период в 14 дней... Не понял...
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а ты сделай глубокий вдох... без проблем? Замеряй температуру... в норме? Подними гирю... слабости не ощущаешь??? А теперь ужаснись коварству бессимптомного заболевания...
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В Івано-Франківську в міській лікарні №1 померла 63-річна Світлана Малько. Жінка 20 днів провела в лікарні, здебільшого в реанімації. У родичів досі немає офіційного підтвердження, що у Світлани був коронавірус, але лікували її саме від COVID-19 і хоронили за всіма правилами.
Тричі в жінки брали аналізи на ПЛР, і тричі в лабораторію вони надходили в неправильному стані: пробірка була перевернута, а розчин виявився не тим.

Детальніше про те, як в Івано-Франківську лікують українців від коронавірусу, читайте в матеріалі сайту "Обозреватель" https://www.obozrevatel.com/ukr/society/rozchin-ne-toj-a-probirka-perevernuta-na-frankivschini-likuvali-vid-koronavirusa-a-testi-viyavilisya-brakovanimi.htm
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будем считать нулевые клиенты ... смотрим дальше ...италия или франция..
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Во франции и италии 20 000 000 000 € утратившим работу и предпринимателям компенсируют. Так что там одинаково. Ты же это имеешь в виду?
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Скоре всего большинство заражается в больницах, как было во многих странах. А ему просто нужно отвести внимание от своих подчиненных.
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Це ще не ,,пасхальні,, хворі. Це тоті, які були захворівші, а на Пасху просто не хотіли звертатись до лікарів. Хотіли відсвяткувати вдома. А ті які підхопили вірус на Пасху почнуть появлятись в статистиці через 3-4 дні.
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гади. Бестрашні, уроди, до стінки падлюкі транслювати по всіх каналах, щоб іншим не повадно було......
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Ну,а інкубаційний період?І от такий кретин зараз очолює МОЗ,от які розпорядження це недоумковате може видавати,воно ж,бовдур,впливає на життєдіяльність всієї країни.Їй- богу краще б якогось дельфіна чи коняку поставили б керувати,краще б було.
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уже ?говорили же 7-10 дней же ну а теперь детки плохо себя вели и парки после 11 не откроет дядя шмигаль, и возможно еще до июня продлит чтоб вели себя хорошо впредь-именно так все выглядит от зебильной власти
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А может оттого что пцр тесты делать начали?
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На пасху никто не работал - собралась куча тестов, сейчас начали их опять делать - и тут хоба - отэта прирост!
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Думаю, спидом больше заразились и без церкви. Только всем пох!
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Пропоную головнокомандуючому ЗСУ на всі три Лаври скинути бомби з вакциною проти "руського міра".Має подіяти...
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Забавно було би почути інтерв'ю у короновіруса про міністра дебіла.
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степан переводит стрелки на попов когда у самого медработники все поболели...
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Из заболевших большинство медики, не думаю, что они "праздновали". Скорее это следствие профессиональной несостоятельности самого Степанова и всего Кабмина Зеленского, выразившееся в необеспечивание медработников средствами индивидуальной защиты.
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Церкви к херам запретить, попов побрить и заставить работать!!!
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Всего 20 умерших(покой душам их) от коронавируса в ИндоПэриджане=Од(Аз)эрбэйджане.Это при нас.10,3млн.Святые Огни ,остановившие 7 бальное искусственное землетрясение в 2000г в Баку и сейчас помогают. Под Баку(Бахы) есть гора ЯнЭрДаг(Горящий муж гора),где с глубины 11км.выходит святой огонь ЯнЭр(один из 3 сокральных огней Кавказской индийской мифологии)).Его и Украина должна привести к себе ((в храмы АзерЯнский и Бахаровский(Покровский)-Смотрящий муж в Харькове и Киеве)) и на площадях ставить факелы,а во дворах жечь костры, чтоб больные сблизи видели их и наполняли Огонь в глазах(5-й его вид)-Огонь Жизни.Как и раньше Огонь задавит вирус!
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