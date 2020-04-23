 Сегодняшний антирекорд по новым случаям Covid-19 - следствие нарушения карантина на Пасху, - Степанов

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это следствие, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху", - акцентировал Степанов.
- Міністр в скафандрі і упаковкою кондомів.
- Міністр Мрець-65.
- Міністр-статистик.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пандемія_коронавірусної_хвороби_2019
Чучело, а то что каждый пятый из них медработник, это как в твою версию вписывается?
попам из Москвы
за то что КОВИДом
болеете Вы.
Тричі в жінки брали аналізи на ПЛР, і тричі в лабораторію вони надходили в неправильному стані: пробірка була перевернута, а розчин виявився не тим.
Детальніше про те, як в Івано-Франківську лікують українців від коронавірусу, читайте в матеріалі сайту "Обозреватель" https://www.obozrevatel.com/ukr/society/rozchin-ne-toj-a-probirka-perevernuta-na-frankivschini-likuvali-vid-koronavirusa-a-testi-viyavilisya-brakovanimi.htm