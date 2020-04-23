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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
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 За сутки в Украине Covid-19 заболели 44 ребенка и 123 медработника, госпитализированы 182 человека, - Степанов

Всего за сутки в Украине заболели коронавирусной болезнью 578 человек.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 578 человек, из них 44 ребенка и 123 медработника. Всего с начала пандемии заболели 475 детей и 1368 медицинских работников. Были госпитализированы (за сутки. - Ред.) 182 человека, зафиксированы 13 летальных случаев. 80 пациентов, в том числе 4 детей, выздоровели", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 23 апреля зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3190927
 
 
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Опять из 578 заболевших 123 медработника. Статистика та же - от1/4 до1/5 заболевших - медики! Стакими темпами лечить некому будет.Может, все таки начнем медиков как-то защищать?
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Бубачка ж нахвалявся що медики забезпечені всім. Ти йому не віриш?
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Коррупционный скандал во время пандемии. Минздрав обвиняют в непрозрачном тендере на закупку защитных костюмов для врачей - все подробности

https://nv.ua/ukraine/politics/moz-popal-v-korrupcionnyy-skandal-v-svyazi-s-neprozrachnoy-zakupkoy-zashchity-dlya-medikov-novosti-ukrainy-50083466.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

только волонтеры озабоченны защитой медперсонала, Минздраву по боку.
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Хлипкие какие-то медики. Перя с Супрун им 5 лет жизнь улучшали, Зеля уже год скоропостижно реформирует, а они болеют и болеют. Та и то бы, хрен с ними. Так они ж и денег хотят.
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Вообще зелёная власть собирается КАК-ТО наказать Скалецкую , кРадуцкого , Емца и другую групку прихлебателей от медицины ЗА ТО что медики НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ?
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