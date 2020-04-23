 За сутки в Украине Covid-19 заболели 44 ребенка и 123 медработника, госпитализированы 182 человека, - Степанов

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 578 человек, из них 44 ребенка и 123 медработника. Всего с начала пандемии заболели 475 детей и 1368 медицинских работников. Были госпитализированы (за сутки. - Ред.) 182 человека, зафиксированы 13 летальных случаев. 80 пациентов, в том числе 4 детей, выздоровели", - рассказал министр.

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