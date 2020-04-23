 За сутки 3 новых случая COVID-19 зарегистрировано в ВСУ, число заболевших возросло до 46, - Командование Медсил

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 23 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 80 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий), во Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 4 новых случая COVID-19, число заболевших возросло до 43, - Командование Медсил