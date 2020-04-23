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 Общество, Здоровье
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 На утро 23 апреля зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 353 случая;
Волынская область - 188 случаев;
Днепропетровская область - 186 случаев;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 304 случая;
Закарпатская область - 230 случаев;
Запорожская область - 146 случаев;
Ивано-Франковская область - 644 случая;
Кировоградская область - 258 случаев;
г. Киев - 1059 случаев;
Киевская область - 451 случай;
Львовская область - 282 случая;
Луганская область - 27 случаев;
Николаевская область - 99 случаев;
Одесская область - 161 случай;
Полтавская область - 161 случай;
Ривненская область - 396 случаев;
Сумская область - 89 случаев;
Тернопольская область - 499 случаев;
Харьковская область - 101 случай;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 61 случай;
Черновицкая область - 1140 случаев;
Черкасская область - 220 случаев;
Черниговская область - 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21 058 сообщений о подозрении на COVID-19.

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На утро 23 апреля зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 23 апреля зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190920
 
 
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Вижу, наконец пасхальные случаи дошли до включения в общую статистику.
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Наверняка. И это хорошо, будет более объективная картина
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пасхальные через недельку пойдут, а пока это только отрыжка после вербной недели
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На 111 человек больше чем вчера. Спасибо верующим.
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Под Днепром выявили еще 20 заболевших сектантов.
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Мля.... как это всё *******.

Ну чё ж вам не сидится дома, верующие вы наши.
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Самое время открывать музеи и библиотеки ...
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Динамика сохраняется ,34 % от тестируемых ,смертность немного упала 2,6 % .
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не хило кацапскому богу помолились ...
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