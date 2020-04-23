 На утро 23 апреля зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 353 случая;

Волынская область - 188 случаев;

Днепропетровская область - 186 случаев;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 304 случая;

Закарпатская область - 230 случаев;

Запорожская область - 146 случаев;

Ивано-Франковская область - 644 случая;

Кировоградская область - 258 случаев;

г. Киев - 1059 случаев;

Киевская область - 451 случай;

Львовская область - 282 случая;

Луганская область - 27 случаев;

Николаевская область - 99 случаев;

Одесская область - 161 случай;

Полтавская область - 161 случай;

Ривненская область - 396 случаев;

Сумская область - 89 случаев;

Тернопольская область - 499 случаев;

Харьковская область - 101 случай;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 61 случай;

Черновицкая область - 1140 случаев;

Черкасская область - 220 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21 058 сообщений о подозрении на COVID-19.

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