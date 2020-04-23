 Лерос имеет право на вознаграждение, как разоблачитель коррупции, - глава НАПК Новиков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина", рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.
Новиков отметил, что он имеет право на выплату вознаграждения, если размер коррупционного правонарушения составляет более 10 млн гривен и право на обеспечение его безопасности, но не как обличитель, точнее не только как обличитель, а как участник уголовного производства.
"Вы должны понимать, что производство, как открытые по заявлению Гео Лероса, так и открытые против него, являются юридически равными. Здесь нет приоритета одного над другим. Вместе с тем, в законе "О предотвращении коррупции" является защита для таких лиц, они не несут ответственность за разглашение информации как разоблачители", - отметил он.
29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
Схема проверенная и отлаженная за десятилетие!
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
Клоун не собирается никого судить, он собирается играть в игру "царь хороший, бояре плохие". Он ранее озвучил, что нужно выплачивать награду за изобличение коррупционеров (глава НАПК это подтвердил) - царь хороший, при этом против Лероса дела не закроют, а Ермака никто не посадит (максимум отстранят, но дав поработать еще несколько месяцев провернув нужные дела и заработав бабок) вот тут - уже бояре плохие (царь вроде как напрямую тут не мелькал и не высказывался, значит тут проделки бояр)
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Владу в Україні остаточно захопила проросійська банда. І без втручання українського суспільства ця біда не минеться. Українцям траба нарешті почати наводити лад у власній країні, а не тільки в своїй домівці. Не буде затишно українцю в себе вдома, якщо країну буде втрачено.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.