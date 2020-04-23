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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7659) НАПК (818) Лерос Гео (97) Новиков Александр (8)

 Лерос имеет право на вознаграждение, как разоблачитель коррупции, - глава НАПК Новиков

Народный депутат Гео Лерос, который опубликовал записи с Денисом Ермаком, имеет право на защиту и вознаграждение как разоблачитель коррупции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина", рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Новиков отметил, что он имеет право на выплату вознаграждения, если размер коррупционного правонарушения составляет более 10 млн гривен и право на обеспечение его безопасности, но не как обличитель, точнее не только как обличитель, а как участник уголовного производства.

"Вы должны понимать, что производство, как открытые по заявлению Гео Лероса, так и открытые против него, являются юридически равными. Здесь нет приоритета одного над другим. Вместе с тем, в законе "О предотвращении коррупции" является защита для таких лиц, они не несут ответственность за разглашение информации как разоблачители", - отметил он.

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29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3190917
 
   
 Топ комментарии
 
Винагороду за викриття корупції? Ні, не чули.(ЗЕкоМанда)
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А коррупционеров положено посадить нет?
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Лерос - мошенник, а Ермаки - порядочные люди. Не перепутайте.
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Точно! Давай, преЗерватив, выдай ему премию из бюджета)
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А коррупционеров положено посадить нет?
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А зачем? Можно с них индульгенцию (залог) потребовать. И так раз, два...и до бесконечности.
Схема проверенная и отлаженная за десятилетие!
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Лерос - мошенник, а Ермаки - порядочные люди. Не перепутайте.
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рехнулись....сытник, холодницкий. теперь вот новиков с бреднями всплыло...вы ублюдки 5 лет саботажники заказные с огромными зарплатами и премиями . ну носками за 500 гривен. вас первых надо в СИЗО и на допросы с пристрастием.
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Да имеет на вознаграждение, выданное из личного кармана осла оманского.
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Заберите у ермака "мерс" и отдайте леросу.
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так ему ж "мерс" ***** подарил за организацию оманской встречи с сурковым за ленкин счет... ленуська ж ему самолет оплатила, не? такое авто не подлежит изъятию. Такое авто - священная корова...
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Винагороду за викриття корупції? Ні, не чули.(ЗЕкоМанда)
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Да,имеет. Осудить братьев Ермаков за коррупцию,согласно закона заплатить изобличителю. Все должно быть по справедливости. Президент сказал,президент ДОЛЖЕН делать.
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Поки що пресують Лєроса. Це вже нам треба втручатись. Нам всім.
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Осудить?! Ишь ты!
Клоун не собирается никого судить, он собирается играть в игру "царь хороший, бояре плохие". Он ранее озвучил, что нужно выплачивать награду за изобличение коррупционеров (глава НАПК это подтвердил) - царь хороший, при этом против Лероса дела не закроют, а Ермака никто не посадит (максимум отстранят, но дав поработать еще несколько месяцев провернув нужные дела и заработав бабок) вот тут - уже бояре плохие (царь вроде как напрямую тут не мелькал и не высказывался, значит тут проделки бояр)
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Кокаин из Аргентины и Венесуэлы в Украину доставляют Патрушев,Зеленский или Саакашвили? Ваш выбор,господа Панове?
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Гео має право на нагороду, але отримує переслідування від правоохоронців...
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Владу в Україні остаточно захопила проросійська банда. І без втручання українського суспільства ця біда не минеться. Українцям траба нарешті почати наводити лад у власній країні, а не тільки в своїй домівці. Не буде затишно українцю в себе вдома, якщо країну буде втрачено.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
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Не забувайте, що нарід України до цих пір любить Голобородька і ще надіється на диво, до того ж до Малиша прилетів Карлсон.))
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Поздно пить Боржоми.Украина сегодня КОМИ ААср РАБссии или на крайняк Якутское быдло РАБссии...
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Та ні, Senator, важу що - Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля !!!
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Леросу обломається, Дєрьмаки вже цю премію розпилили до останньої копійочки= блізость к тєлу надає певні переваги (преимущества)
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То ні, пердизидентові заважає не брак кадрів, а повна відсутність мізків і харизми.( Ну і на остаток - яйця треба мати! )
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