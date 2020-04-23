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 Общество, Здоровье
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 ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в связи с короновирусом вовремя. У мира было достаточно времени, чтобы ответить, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) своевременно объявила чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Оглядываясь назад, я думаю, что мы объявили чрезвычайную ситуацию в правильный момент, когда у мира было достаточно времени, чтобы ответить", - сказал он.

"Мы объявили самый высокий уровень чрезвычайной ситуации, когда в остальном мире (за исключением Китая. - Ред.) было только 82 случая и ни одной смерти", - сказал он.

Глава ВОЗ пояснил, что решение об объявлении чрезвычайной ситуации принимает большое число экспертов, которые несколько дней не могли прийти к согласию.

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"Самое важное заявление, которое ожидают от ВОЗ - это заявление о международной чрезвычайной ситуации, сделанное 30 января. И оно было сделано на основании мнений экспертов со всего мира", - подчеркнул Гебрейесус.

ВОЗ по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января.

О том, что коронавирус можно охарактеризовать как пандемию, глава ВОЗ заявил 11 марта.

ВОЗ неоднократно критиковали власти США, в частности, обвиняя в несвоевременной реакции на ситуацию с коронавирусом. Президент США Дональд Трамп предположил, что Китай и ВОЗ могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы. США ранее в апреле приостановили финансирование ВОЗ на время проведения расследования о том, эффективно ли функционирует эта международная организация.

Источник: https://censor.net.ua/n3190916
 
 
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Что, )(ерово без бабла американского? ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в связи с короновирусом вовремя. У мира было достаточно времени, чтобы ответить, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4530
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Проспали вы...чиновник что в Украине. что международный. подход один больше благ, зарплат. взяток, коммандировки бизнес класс. 5-ти звёздочные отели, курортные страны, форумы, симпозиумы...тёплая ванна, мозги жирком заплыли...а дут вдруг какая то пандемия. Трамп о вас правильно сказал.
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А американцы так не считают , про***бали вы эпидемию , за китайские деньги ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом вчасно. Світ мав достатньо часу, щоб відповісти, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 5846
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ВОЗ объявила пандемию ровно в тот день, когда на ее счет поступила круглая сумма от "Фонда Билла и Мелинды Гейтс"
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Не давате этим ВОЗам ни копейки. Помню, как этот Габрей призывал мир не очень усердно бороться с коронавирусом. Если Цензор отлистать назад , то можно найти это воззвание.
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