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 В Боснии антикоронавирусные ограничения признали неконституционными: нарушают права человека

Конституционный Суд Боснии признал ограничение передвижения молодежи в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет неконституционным и нарушающим права человека.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ

Свое решение суд озвучил в среду после того, как несколько человек обжаловали карантинные меры, которые в марте ввела власть Боснии и Герцеговины для борьбы с пандемией коронавируса. Граждане настаивали на нарушении своих прав человека.

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"Конституционный Суд установил, что оспариваемые постановления Главного управления гражданской защиты Боснии и Герцеговины, запрещающие передвижения лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет в Боснии и Герцеговине, нарушили право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией Боснии и Герцеговины, а также их права человека, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека", - заявил суд.

Суд обязал правительство Боснии и Герцеговины и Главное управление гражданской защиты принять меры в соответствии со своим решение в течение пяти дней после его получения.

Новые меры, введенные на замену действующим ограничениям, должны быть направлены на снижение прямых социальных контактов, говорится в заявлении суда.

Начальник Управления гражданской защиты Фахрудин Солак заявил, что орган будет уважать решение суда.

В Боснии зарегистрировано 1368 случаев заболевания на коронавирус и 53 случая смерти.

Источник: https://censor.net.ua/n3190914
 
   
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Так это в Боснии - там тепло. А у нас зе начал каденцию с изнасилования Конст. Суда... В Боснии антикоронавирусные ограничения признали неконституционными: нарушают права человека - Цензор.НЕТ 2446
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Природное состояние людского социума анархия,не та что в кино, а та где люди живут по неписным нормам морали кторые принимаются всеми. Если нарушил ты изверг.
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в судах Украины более 10 исков против незаконного карантина
и у нас справедливость восторжествует
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А коли в прямому ефірі будуть відділяти тупу голову Фахрудіна Солака від яєць ?
Чи для чиновників порушення конституційних прав апріорі не карається?
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