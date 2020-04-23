 Дело Шеремета: У Кузьменко и ее близких проводят массовые обыски

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

"Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких", - написал он.

Беспалый также сообщил, что обыски продолжаются с 6:20 утра.

В комментариях к своему посту адвокат отметил, что "дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то".

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Вместе с тем, в комментарии УНН, Беспалый сообщил, что обыск проводит Главное следственное управление МВД.

"Опять ищут телефоны", - добавил Беспалый.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.



