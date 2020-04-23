 Дело Шеремета: У Кузьменко и ее близких проводят массовые обыски

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.
"Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких", - написал он.
Беспалый также сообщил, что обыски продолжаются с 6:20 утра.
В комментариях к своему посту адвокат отметил, что "дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то".
Вместе с тем, в комментарии УНН, Беспалый сообщил, что обыск проводит Главное следственное управление МВД.
"Опять ищут телефоны", - добавил Беспалый.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Зєлю геть. Дострокові.
жить здесь и все надеется, когда зайдет сюда наконец то обосравшийся *****-путин, да?
а впихнуть невпих*емое никак не выходит....
поц-Зе-дент с сАбаковым сказали что виновны
-значит виновны
говорят на украинском
и в Париже собор подпалили
и стоимость нефти обрушили
и короновирус занесли
и в Омане ливень после поездки поцЗедента устроили
Що вони хочуть віднайти ?
За це все неподобство має сісти зеля. І він сяде, щойно позбудеться голови.
хотя для идиотов вроде тебя, зеленка, может и секрет)))
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
Та какой он на хрен шпион. Он просто даун, который так и не понял куда попал и что делать. Ему "взрослые" дяди сказали сидеть и не рыпаться, пока они проводят масштабный дерибан. Чем он будет заниматься после своего прэзыдэнства, опять @@@@ на рояле играть? Вот и сидит за дольку, щеки на умняке раздувает. Он "ноль", просто "ноль"...какой шпион? Зачем идиота делать шпионом, если ним можно крутить в темную? И надежнее и дешевле
© Августо Піночет