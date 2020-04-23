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Все про:Беспалый (19) обыск (1464) Кузьменко Юлия (69)

 Дело Шеремета: У Кузьменко и ее близких проводят массовые обыски

У подозреваемой в деле по убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко проходят обыски.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

"Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких", - написал он.

Беспалый также сообщил, что обыски продолжаются с 6:20 утра.

В комментариях к своему посту адвокат отметил, что "дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Шеремета: Суд продлил арест Кузьменко до 30 мая

Вместе с тем, в комментарии УНН, Беспалый сообщил, что обыск проводит Главное следственное управление МВД.

"Опять ищут телефоны", - добавил Беспалый.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Дело Шеремета: У Кузьменко и ее близких проводят массовые обыски 01
Дело Шеремета: У Кузьменко и ее близких проводят массовые обыски 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190912
 
   
 Топ комментарии
 
Мерзкое дело, мерзкий квакваков, мерзкий зе... Дело Шеремета: У Кузьменко и ее близких проводят массовые обыски - Цензор.НЕТ 8338
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Да это ясно и ежу уже что Кузменко не виновна! Пытаются прокурорские натянуть сову на глобус!
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Гнида зельцман отрабатывает путлеру - унижение патриотов…развал Украины
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Мерзкое дело, мерзкий квакваков, мерзкий зе... Дело Шеремета: У Кузьменко и ее близких проводят массовые обыски - Цензор.НЕТ 8338
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аваков, керівництво НПУ, слідчі та прокурори за цю справу підуть під трибунал! Нарешті фальсифікація кримінальних проваджень має закінчитись масовими посадками правоохоронців на великі терміни!
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Правоохоронці - виконувачі. Замовник фальшивого звинувачення Кузьменко - Зєля.
Зєлю геть. Дострокові.
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Опять патріотів України хочуть зробити винними
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А кто до нынешней власти хотел их сделать виноватыми?
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Да это ясно и ежу уже что Кузменко не виновна! Пытаются прокурорские натянуть сову на глобус!
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придется им сову с глобусом себе в очко засовывать
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Гнида зельцман отрабатывает путлеру - унижение патриотов…развал Украины
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Вика знаете нет в украине такого соціального статусу патріот. Є громадяни України які рівні перед законом. Якщо він порушив закон то мені байдуже хоть патріот він повинен сидіти у в'язниці.
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А якщо не патріот порушив, вам байдуже? Чи у вас на рассеи за це підгодовують?
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А Україна з маленької це принципова позиція?
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Хоча якщо дуже серйозно то я не розумію кто прав а кто віноват в цієї справі. Але я точно знаю повинно бути в цієї справи верховенство права. Якщо докази логічні аргументовані добути законним шляхом то не важливо кто обвинувачений чи проста людина, чи патріот чи ветеран ато, волонтер да хоть папа римський повинні сидіти у буцегарні.
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Зато такие твари как ты, очень красиво киздели со всех сторон, когда стоял крик о десятках тысяч патриотов, которых якобы посадил Порошенко, и на Порошенко такие как ты , лили грязь без всяких на то доказательств, которых даже твое чмо болотное зеленогнойный осел не смог найти силами всех правоохренительных органов Украины, и таких как ты "борцунов типа за справедливость " это все очень устраивало, вопленй от вас никто не слышал возмущенных тогда. Насточертели эти кремлевсие давалки, считающие себя типа "выше всех за справедливость". Вы- продажные твари, дающие по кремлевским методичкам советы космического масштаба и такой же космической глупости
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Хотелось бы, чтобы власть с таким упорством боролась с коррупцией. Но самому с собой это,делать, как-то не удобно и не интересно. Вот так и живем. А патриотов в обиду не дадим, пусть, только карантин закончится.
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Так менты и следователи от коррупции откаты имеют, поэтому упорства там где коррупция ты не увидишь, власть - это коррупция и сук на котором сидят и кормятся менты и следователи пылить не будут
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Да, с коррупцией у них проще получается: фиктивный развод оформил, остальное на дедушку переписал и никому никаких вопросов.
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Хіба що підкинуть щось, як вони гниди це вміють!
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Тупість слідчих зашкалює (які виконують вказівку) в той же час зрозуміло що ВЕРХИ почали розуміти що для них все може скінчитись дуже некрасиво))!! Обшуки через півРОКУ?? Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки - Цензор.НЕТ 5444
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Почему в Украине так долго работают суды и прочие.... Либо доказывание либо отпускайте.... Сколько ещё там копаться надо???? Будет как со штепой ....хрен знает сколько продержали....ничего не доказали....отпустили и извинились.....это цирк какой-то....
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Так Україна тепер має Штепі ще й платити по Європейських судах за незаконне тривале ув'язнення. Про державу ніхто не думає.
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с обысками лучше всего через 10 лет приходить. вдруг что то появится за что можно будет взять...
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Порохоботы еле успевают за новостями ,которые явно не в ихнюю пользу,а коцать по клаве ох ещё сколько,и главное бесполезно
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тяжело тебе наверное быть таким идиотом-сепаром в стране которую ты ненавидишь.. Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки - Цензор.НЕТ 2252
жить здесь и все надеется, когда зайдет сюда наконец то обосравшийся *****-путин, да?
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Если не порохобот то сепар?Лечись пока не поздно
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О-о-о! Знаменитий ольгінський троль Patrik з гастролями на Цензорі!
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Цікаво, що за останні 10 днів з'явилося багато кацапських тролів, номери реєстрації йдуть майже поспіль - Александр Боровкин - 468473, NEEGLS S - 468476, malik svetlana - 468480, Артем Зайденов вже 468750,GW Panter-468765,Ygt Ygt - -468799, Patrik 09d23a4f- -468460.
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доказательств нет...и никак не могут их найти...ищут ищут...ищут ищут...
а впихнуть невпих*емое никак не выходит....
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что искать?
поц-Зе-дент с сАбаковым сказали что виновны
-значит виновны
говорят на украинском

и в Париже собор подпалили

и стоимость нефти обрушили
и короновирус занесли
и в Омане ливень после поездки поцЗедента устроили
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Вже скільки років минуло.
Що вони хочуть віднайти ?
За це все неподобство має сісти зеля. І він сяде, щойно позбудеться голови.
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т.е. в первый-второй обыск шмонали хреново? не успели что-то подкинуть?
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бог не фраер - Кузьменко за это голосовала
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откуда знаешь за кого она голосовала...?
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Я тот,кого тошнит от трепачей вроде тебя. Ты в кабинке для голосований с ней стоял,Полишинель?
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это секрет полишинеля.
хотя для идиотов вроде тебя, зеленка, может и секрет)))
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А у различной сепарни некому обыски проводить. Все заняты.
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Ці обшуки тісно пов'язані зі справою Єрмака. Зеленому, російському шпигуну треба, щоб поруч з ним був зв'язний з кремлем. Тому треба якийсь інформаційний подразнювач, щоб відволікав від справи Єрмака. От і з'явилась справа Чорновіл, підпали в Чернобилі, обшуки рідних Кузьменко...
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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sulima ivan Ці обшуки тісно пов'язані зі справою Єрмака. Зеленому, російському шпигуну треба...

Та какой он на хрен шпион. Он просто даун, который так и не понял куда попал и что делать. Ему "взрослые" дяди сказали сидеть и не рыпаться, пока они проводят масштабный дерибан. Чем он будет заниматься после своего прэзыдэнства, опять @@@@ на рояле играть? Вот и сидит за дольку, щеки на умняке раздувает. Он "ноль", просто "ноль"...какой шпион? Зачем идиота делать шпионом, если ним можно крутить в темную? И надежнее и дешевле Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки - Цензор.НЕТ 575
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Відшукають те, що принесуть із собою, бо у справі реально немає нічого.
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"Коли країна в небезпеці, вони кличуть Бога та солдата. Коли небезпека минула, про Бога забувають, а солдата засуджують."

© Августо Піночет
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