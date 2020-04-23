 В США зафиксированы случаи коронавируса у котов, - Центр по контролю и профилактике заболеваний

Как считают в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и в министерстве сельского хозяйства США, коты могли заразиться от своих хозяев или соседей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время переболел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у хозяина этого кота не был установлен. Хозяева сообщают, что животное иногда выходит на улицу и может вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.

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Хозяин второго кота был болен коронавирусом.

У котов проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары считают, что они пойдут на поправку.