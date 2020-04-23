EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом, Здоровье
  3147  24
Материалы по теме:
Все про:карантин (3648) кот (23) США (16314) COVID-19 (4425) коронавирус (3061)

 В США зафиксированы случаи коронавируса у котов, - Центр по контролю и профилактике заболеваний

Медики обнаружили заражения коронавирусом у двух домашних котов в штате Нью-Йорк.

Как считают в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и в министерстве сельского хозяйства США, коты могли заразиться от своих хозяев или соседей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время переболел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у хозяина этого кота не был установлен. Хозяева сообщают, что животное иногда выходит на улицу и может вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота

Хозяин второго кота был болен коронавирусом.

У котов проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары считают, что они пойдут на поправку.

Источник: https://censor.net.ua/n3190908
 
 
 Топ комментарии
 
лядь, там даже котам тесты делают, а тут...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хана котам!
Истерически настроенные граждане ...
 показать весь комментарий
 
 
потом и за собак, и за птичек примутся... жалко, с воздухом ничего не смогут сделать, а ведь он, падла, так помогает в распространении...
 показать весь комментарий
 
 
Фильм есть? Ухтышка, не попадался никогда.
Беляев это ж самое забористое для пацана чтиво раннего детства было - когда Остров сокровищ и Робинзон Крузо уже прочитаны, а Стругацкие ещё рано.
Знаю что сегодня вечером смотреть буду.
 показать весь комментарий
 
Можна спробувати пояснити, що відомі тільки декілька випадків зараження котів від людей і жодного людей від котів. Але мільйонів з 13 наших співгромадян можуть і не зрозуміти.
 показать весь комментарий
 
 
Можно уточнить? У нас 13 миллионов котозаводчиков?
 показать весь комментарий
 
Ні -13 млн розумово-відсталих виборців Зеленського. Наукових поянень такі люди не розуміють.
 показать весь комментарий
 
 
Коты всегда болели коронавирусом. Это для них - норма. И лекарства от кошачьего коронавируса ( да и всех теплокровных ), имеются, в отличии от человеческих. Есть и безопасные для приема. Сам принимаю уже два месяца то лекарство , которое в кошачьих питомниках для элитных котов применяются на постоянной основе для профилактики.. Потерять легкие не хочется, на аппарат ИВЛ - в очередь записываться - тоже нет охоты. Просто пересчитал количество действующего вещества на вес человека. Результатом доволен, половина болезней , с которыми прожил всю жизнь - ушла. На аптечных таблетках теперь экономлю.
 показать весь комментарий
 
лядь, там даже котам тесты делают, а тут...
 показать весь комментарий
 
 
Была новость уже довольно давно о том что в зоопарке Нью-Йорка заболели короной тигры и львы.
 показать весь комментарий
 
Х...й вам в ж...пу, а не тесты - Радуцкий.
 показать весь комментарий
 
 
Даю подсказочку
- комары
- жуки
- червячки
- бабочки
- амебы с туфельками
- мышки
- крыски
- собачки дикие и не очень
- тигры
и жабы
Можете продолжить список испытуемых
 показать весь комментарий
 
Значит так: люди и мурзики должны сидеть дома и выходить на улицу исключительно в намордниках, не посещать парки и спортивные площадки. Но собаки освобождаются от всех этих глупых ограничений. Прямо - расизм какой-то!
 показать весь комментарий
 
 
Люди "суки" - заражают милых котиков! У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань - Цензор.НЕТ 2768

У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань - Цензор.НЕТ 8343
 показать весь комментарий
 
 
На заставке у кота шлейка без карабина. Он же запутается.
 показать весь комментарий
 
 
Цензор нахер подобную муть постить, готовимся к куче выброшенных котов из за идиотов всяких?
 показать весь комментарий
 
 
Не не не!
Это пжлст жирным шрифтом, и чётенько, каждое утро - сколько новых котов заразились, и сколько подохло.
Недоработочка.
Кстати, в шутке, как всегда есть доля шутки, почему бы и нет - котов ведь реально "жальче" чем итальянских гомиков.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх