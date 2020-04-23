 В США зафиксированы случаи коронавируса у котов, - Центр по контролю и профилактике заболеваний

Как считают в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и в министерстве сельского хозяйства США, коты могли заразиться от своих хозяев или соседей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время переболел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у хозяина этого кота не был установлен. Хозяева сообщают, что животное иногда выходит на улицу и может вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.
Хозяин второго кота был болен коронавирусом.
У котов проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары считают, что они пойдут на поправку.
Истерически настроенные граждане ...
Продавец воздуха (1967) фантастика
Беляев это ж самое забористое для пацана чтиво раннего детства было - когда Остров сокровищ и Робинзон Крузо уже прочитаны, а Стругацкие ещё рано.
Знаю что сегодня вечером смотреть буду.
- комары
- жуки
- червячки
- бабочки
- амебы с туфельками
- мышки
- крыски
- собачки дикие и не очень
- тигры
и жабы
Можете продолжить список испытуемых
Не хворійте !
Это пжлст жирным шрифтом, и чётенько, каждое утро - сколько новых котов заразились, и сколько подохло.
Недоработочка.
Кстати, в шутке, как всегда есть доля шутки, почему бы и нет - котов ведь реально "жальче" чем итальянских гомиков.