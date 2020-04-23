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 Общество, За рубежом
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 Места в больницах России для людей с коронавирусом закончатся через 3-4 недели, - мэр Москвы

При сохранении темпа распространения коронавирусной инфекции в России места в больницах закончатся через три-четыре недели

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сказал на заседании координационного совета при правительстве РФ мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит сайт московской мэрии.

По словам Собянина, общее количество мест в российских больницах - 80 тысяч. Без учета Москвы занято 24,8 тысячи мест.

В Москве для пациентов с коронавирусом доступно 16 тысяч мест в больницах, к 27 апреля мест будет 27 тысяч.

Но при условии сохранения сегодняшнего темпа распространения вируса в ближайшее время может понадобиться 30 тысяч коек.

"За один день, за сегодняшний день мы заполнили дополнительно 600 коек. 600 коек - это больница в Коммунарке, образно выражаясь. И такой темп сохраняется", - пояснил Сергей Собянин.

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Собянин 20 апреля сказал, что московские власти снизили планы по введению новых больничных мест для людей с диагнозом COVID-19 c девяти до четырех тысяч мест.

Кроме того, мэр Москвы 17 апреля говорил, что московская система здравоохранения имеет запас прочности. За неделю до этого его заместитель Анастасия Ракова утверждала, что стационары Москвы "работают на пределе".

К 22 апреля в России зарегистрировали 57,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 5236 новых случаев, из них 2548 в Москве.

С начала эпидемии в России умерли от коронавирусной инфекции 513 человек, выздоровели 4420 человек. За сутки проведено 109 тысяч тестов на коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3190907
 
   
 Топ комментарии
 
эта ветка про Рашу, Киев в другом месте.
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Так называемый в народе сергей бардюрич - заявил: что засрашка обосрашка нечего делать не умеет кроме как ходить за поребрик . умные речи толкает мэр.
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закопают втихаря где-то в мешке - не было у вас таких родственников
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Так называемый в народе сергей бардюрич - заявил: что засрашка обосрашка нечего делать не умеет кроме как ходить за поребрик . умные речи толкает мэр.
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А как в Киеве? Или это нас меньше волнует?
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эта ветка про Рашу, Киев в другом месте.
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Як тягне ковдру на себе сІбянін, щоб вислужитися перед х на вищу посаду.
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Так держать, расейка! даешь 20000 зараженных и 10000 смертей в день!
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ну так вы кацапы под Мацквабадом переоборудовали коровники для короновирусных - неужели уже все заполнили...?
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ему еще вчера ее кусок дали. вчера на мордовии праздник был - день рождения красного упыря членена-бланка. колмыцко - еврейского большевичка.
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Пацаки, за агрессию против Украины сдохните ВСЕ!
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