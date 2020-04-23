 Пусть даже никто не надеется, что я буду нападать на Зеленского, - Саакашвили о своих действиях после возможного назначения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он рассказал в эфире канала "Україна 24".

Политик сообщил, что встречался с Зеленским "недавно", добавив, что тот - "смелый человек", раз предложил ему должность. Негатив относительно планов его назначения вице-премьером по реформам политик назвал сопротивлением "тех, против кого я пойду вместе с президентом ломать схемы".

"Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать", - заверил он.

Политик утверждает, что не приведет с собой грузинскую команду, как это было при Порошенко.

"Я думаю, тут достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни. <...> Знаете, сколько интересных парламентариев (в Раде) сидит?" – ответил он на соответствующий вопрос.

Вопрос о назначении Саакашвили Рада, возможно, рассмотрит завтра, 24 апреля.

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины тогда пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

В мае 2019-го Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам.