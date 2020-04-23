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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5255) Кабмин (12040) назначение (1584) Саакашвили (2774) реформы (3504)

 Пусть даже никто не надеется, что я буду нападать на Зеленского, - Саакашвили о своих действиях после возможного назначения

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал "полной чушью" предположение, что спустя какое-то время после возможного назначения в Кабмин он разругается с президентом Владимиром Зеленским так же, как до того с пятым президентом Петром Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он рассказал в эфире канала "Україна 24".

Политик сообщил, что встречался с Зеленским "недавно", добавив, что тот - "смелый человек", раз предложил ему должность. Негатив относительно планов его назначения вице-премьером по реформам политик назвал сопротивлением "тех, против кого я пойду вместе с президентом ломать схемы".

"Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать", - заверил он.

Политик утверждает, что не приведет с собой грузинскую команду, как это было при Порошенко.

"Я думаю, тут достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни. <...> Знаете, сколько интересных парламентариев (в Раде) сидит?" – ответил он на соответствующий вопрос.

Вопрос о назначении Саакашвили Рада, возможно, рассмотрит завтра, 24 апреля.

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины тогда пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

В мае 2019-го Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам.

Источник: https://censor.net.ua/n3190904
 
   
 Топ комментарии
 
30 дней карантина в Италии - вернулись дельфины.
30 дней карантина в Уэльсе - вернулись дикие козлы.
30 дней карантина в Украине - вернулся Саакашвили.
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Два клоуна - это уже перебор
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Грузинским быдлом в Украине.Удовлетворен. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 1978Стадо баранов Джугашвили плетется в правильном ФАРВАТЕРЕ, Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 1978ой....извините Сракашвили... Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 1978
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Поцелуй его шоколадное пятнышко
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Пусть даже никто не надеется, что я буду нападать на Зеленского, -

даже поймав его за руку на мародерстве???
)))))))))
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Конечно не будешь - тебя уже привили от Зебешенства. Сколько и что заплатили или пообещали за прививку?
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Это все, что надо знать об этом кокаиновом "борце".
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Генерал-гейтенант дохлого КГБ СССр Темур Аласания,родной дядя Саакашвили,а дед Михо был личный поваром у Джугашвили...
Об этом мне рассказал много лет назад Игорь Гиоргадзе...
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А Петя мимо унітазу ссить )))
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Фуфел в переводе на Капучино означает Вафлист...
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Соєвий . суши сухарі, довічно і з конфіскацією, тепер ти по дахах будеш бігати.
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...а знаете,мне вас не жаль.вы заслужили ЗЕЛЕНСКОГО...и Сракашвили Джугашвыли...
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Это ты про своего мармеладного хозяина? Опять с оплатой кинул?
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Ніхто на таке й не сподівається. Це твій останній шанс бути не просто фріком, а фріком в політиці. Тому ти будеш йому дупу лизати
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Ну это красноречиво говорит про умственные способности Саакашвили.
При Порохе произошли пышные похороны его политической карьеры в Украине. При этом Саака выглядел хоть и тупым, но борцуном.

Но ЗЕ дал шанс выкопать этот политический труп и изговнять репутацию Сааки сотрудничеством с бандой Коломойского навсегда.
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Для Янелоха "какаяразница" хто буде "козлом відпущення". Він з легкістю переклав провину за власну "політику" на відданого йому гончарука з кабміном. Це такий же громовідвід, лише шуму від нього буде дохрініща. Буде гавкати на всіх, влаштовувати шоу, відволікати увагу від того, що його товариш єрмак планує робити по-тихому. Так що цей політичний труп дуже підходящий, для влади узеленських, з усіх аспектів
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це взагалі не смішно. корумповані вірмени, жадібні та знавіснілі жиди, безумні грузини. а українці тікають на заробітки, відхрещуючись від України, поки її гвалтують та грабують нацмени. Агов, українці, може досить тікати, від себе не втечеш, наведіть лад на своїй землі!!!!
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Никакой нападение, сплошной жополизство. Теперь Аваков настоящий радетель об Украине.
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Досить при владі кацапів,жидів,вірменів,грузинів,болгарів...Нехай спочатку йдуть пасти свиней та чистити чоботи українцям.Україні ворог при владі не потрібний.Поки при владі буде це сміття,Україна жити нормально не буде.
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Михо иди на )(ер , от Украины , Зеленский это Враг
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Не зарекайся, Михо! Ты предатель по определению. Янелох ещё будет рвать волосы на своей бестолковке, даже не сомневаюсь!
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вот тут винницкий мыролюбец начал грустить.
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да ты тут один фан педофила шария -это радует ,терпеть не могу этих отбросов)
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ну теперь,михолюбы ,доказывайте честность и принципиальность своей дешевки Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 4155
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А им хоть сцы в глаза.
По упоротости они могут конкурировать только ТЮлеводами.

А объединяет эти секты одно - умственная неполноценность и желание "отобрать и поделить"
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Пузатий Рева, замироточив і запалав від призначення Саакашвілі. Критикує реформи в Грузії, і каже що Грузія бідна нещасна країна, тому Міхо втік. Це той Рева, що розповідав що ми голі ходим по хаті, і що богато жеремо. Реформатор від Бога звісно. Ждемс ще палаючих експердів.
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Михо ты сначала про комментируй Оман и Ермака Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 3524
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Як хазяїн у кремлі скаже, так й будеш робити, профурсєтка срана...
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це вже навіть не комедія, це вже трагі-комізм якийсь просто! Землякі, нам треба НЕГАЙНО вже вирішувати, як будемо гнати цей лядський цирк, та повертати Пороха, бо далі вже не можна терпіти!
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кому это нам? вас соевых любителей мыролюбного реформизма вообще сколько? 2 или 3?
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тааак, лаптеногій, 2-3, ти головне продовжуй вірити у це ))
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Значит - продался!
Будет в этом ОПГ в лучшем случае - пустое место!
Нах тогда ты здесь нужен?????
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ссытся, Зеленский это не Порошенко. Если будет подсрачник, то в сторону родины. Грузия ждет своего сына. А сыну ой как не охота домой.
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Да какая нам, посторонним людям, разница?
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Родной дядя у Сракашвили генерал КГБ-ФСБ.
А бывших КГБ-шников не бывает.
Внедрение агентов РФ в украинскую власть идет полным ходом.
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Всё что пишется на этом сайте пишется в угоду одного человека.Высеры на президента и его друзей приветствуются иные мнения либо удаляются модераторами либо отправляются в спам.
Саакашвили сделал для Грузии столько,что никто из Вас даже не представляет.Если он сделает половину из того,что сделал для Грузии ,я буду его боготворить.Но я думаю,что в нашей бычей стране это просто нереально.Тысячи людей погибли за лучшую жизнь своих детей и внуков,а воз и ныне там где и был.Нищета,коррупция,воровство ,которое считается не зазорным занятием даже у патриотов,это то что мы хотели?
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Звичайно. Вже раз попробував нападати на Порошенко. Викинули, як поганого кота. То ж тепер буде тертися об ногу Бені, щоб давав смачненько попоїсти.
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Саака на вовку не нападає, бо боїться.
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