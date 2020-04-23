 Число жертв коронавируса в мире превысило 183,4 тыс. человек, инфицированы более 2,62 млн. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 183 440 (177 445 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 46 784 (45 063 вчера), заболевших - 842 376 (825 041), протестировано - 4 466 559.

Испания сообщает о 208 389 случаях COVID-19, 21 717 человек умерли.

В Италии зафиксировано 187 327 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 085 летальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 21 373 человека, в Великобритании - 18 151, в Германии - 5 315, в Иране - 5 391, в Турции - 2 376, в Бельгии - 6 262, в Нидерландах - 4 069, Канаде - 2 081.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Донецкие террористы заявили о первой смерти от коронавируса на оккупированной территории

В РФ число зараженных достигло 57 999 человек, из которых 513 умерли, в Беларуси - 7 281, умерли - 58; в Польше - 10 169, умерли - 426; в Молдове - 2 778, умерли - 75; в Венгрии - 2 168, умерли - 225; в Румынии - 9 710, умерли - 524; в Словакии - 1 244, умерли - 14.

Напомним, в Украине на утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели.