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 В Зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории четырех лесничеств, - ГСЧС

По состоянию на 7 утра 23 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовекого лесничеств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем.

"Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладчиков ВСУ. Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 239 единиц техники, в том числе 3 вертолета и два самолета, которыми 22 апреля осуществлен 170 сбросов - 376 т воды", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который начался еще 4 апреля. На территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров.

Источник: https://censor.net.ua/n3190900
 
 
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Кияни, у кого є власний дозиметр, що там з радіаційним фоном?
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У мене є дозиметр, але я далеко від Києва. Кілька днів тому у нас теж відчувався дим. Вмикав дозиметр. На рівні природнього фону.
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Мало у кого є дозиметр, але повітря поки чисте.
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