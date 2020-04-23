 Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ранены двое наемников РФ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, 22 апреля противник применил против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Наши защитники адекватно использовали штатное вооружение и жестко пресекали какую-либо преступную деятельность захватчиков. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сказано в сообщении.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск: "Российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по нашим защитникам вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки".

Сообщается, что с направлении населенного пункта Саханка противник выпустил 5 мин 82-мм калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку от Широкино, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.

По защитника Павлополя и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Оперативно реагируя на огневую активность противника, Объединенные силы умелыми и решительными действиями дали понять оккупантам, что наказание за их поступки будет неотвратимым", - отметили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов обстреляли украинских защитников недалеко от населенного пункта Орехово: "Военнослужащие Объединенных сил ответили прицельным огнем по вражеским позициям и заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина"".

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, как отметили в штабе, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинских защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток".

"По позициям в районе Новоселовки-2 и Авдеевки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились", - сказано в сообщении.

В пресс-центре ОС также сообщили, что за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил также не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



