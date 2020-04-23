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 Общество, За рубежом
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 Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я подписал указ только что: перед тем, как прийти сюда", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Указ предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного коронавирусом COVID-19 кризиса, оставить рабочие места для американцев.

Ожидается, что по истечению этого срока президент США изучит результаты действия этого указа и при необходимости продлит его.

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Ранее Трамп сообщил, что ограничения не будут затрагивать тех иностранцев, которые приезжают в США для временной работы. В частности, иностранцы, приезжающие в США для сезонной работы в сфере сельского хозяйства, получат возможность продолжать делать это.

"Чтобы помочь американским работникам, я временно поставлю на паузу иммиграцию в США. Это поможет американцам, являющимся первыми претендентами на рабочие места, в то время как Америка перезапускает (экономику - ИФ)", - заявлял американский лидер.

Также Трамп сообщал, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3190897
 
 
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Сидеть по норам приказано всему Миру.Мировая революция о которой говорил чЛенин-совершилась.
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в принципе не самое полезное решение для Америки, причем обе его части. Я понимаю что это временно, но тем не менее тот же Илон Маск - иммигрант, Белл - иммигрант и т.п. Конечно не все даже квалифицированные иммигранты несут пользу экономике и обществу, но в целом они нужны.
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