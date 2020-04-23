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 Общество, Здоровье
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 "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19

Вспышки заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19 в большинстве стран продолжатся

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий. И некоторые из них, которые были затронуты в начале пандемии, теперь начинают видеть возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус с нами надолго", - говорится в сообщении ВОЗ в соцсети.

Отмечается, что несмотря на небольшие цифры (статистики. – Ред.), наблюдаются тревожные тенденции к росту (заболеваиний. – Ред.) в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус имеет животное происхождение, - ВОЗ

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год. На данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 находятся в разработке.

Источник: https://censor.net.ua/n3190896
 
 
 Топ комментарии
 
Ага. "Благодаря" тебе, чучело черно*опое. "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 5802
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Толерантність як вона є- призначити головою ВОЗ ефіопа-комуніста з IQ 60, котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови.
Факт в тім що можливість зупинити пандемію чорний бездарно просрав.
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Бачу, люди не готові прийняти нову реальність співіснування з вірусом )
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Ясный перец,на 74 года,типа советская власть и Земной шарик "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 5312Подвиги повторять надоть дедываевалов....
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Хрен тебе, эфиопский террорист! Все, твари, ответите за издевательство над народом под соусом вирусобесия. Грядёт Нюрнберг-2. Там будут судить тех, кому повезёт. Тех, кому не повезёт, судить будут врядли. В последние 200 лет судить растерзанные трупы считается не comme il faut. "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 6923
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Та возьми его себе надолго...навсегда!
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йо мое..в океане не купайся... машину не паркуй..вдоль океана...маску неснимаю даже ночью уже привык...когда уже 2025 год будет..
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Бачу, люди не готові прийняти нову реальність співіснування з вірусом )
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не. некоторые слишком готовы, кЮшЯть бред от различного рода жуликов.
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оно и есть. именно для средневековья были характерны психиатрические эпидемии
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Ксеню, я, наприклад, не збираюся два роки (чи скільки вони там кажуть - щоразу інакше) ходити в масці (я її не ношу, до речі), ні шарахатися від людей.
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Многие издания Мира выдали такое,двое китайских врачей излечившись от КоронвиРУСа ,стали внезапно неграми.произошли генетические изменения в организме.Кто именно виноват в этом феномене,лекерства или сам КоронвиРУС,покажет время.
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А что, надо быть журналистом, чтоб выдумать?
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Агенство Дэйли Мэйл сообщило об этом еще 19 апреля
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Это я добавил про генетику.А что это означает перерождение в 42 года.Обоим врачам 42 года, "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 4767
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Це не переродження! Колір шкіри поступово відновиться.
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Таке іноді відбувається, якщо застосовували сильнодіючі антибіотики!
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Толерантність як вона є- призначити головою ВОЗ ефіопа-комуніста з IQ 60, котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови.
Факт в тім що можливість зупинити пандемію чорний бездарно просрав.
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Що правда, то правда. Цей ефійоп таки паскуда по життю ще та. Прокомуняцькі погляди це ще не все з його біографії.
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"котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови."
"Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 6161
Спасибо, повеселил.
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Ну и фамилия у этого ублюдка.... если разделить по 5 букв, наполовину.
И это говно до упора молчало по приказу ымператора Си - фсехарашо, фсеподкон.троллем. Вместо застрелиться - бодро хрюкает там себе что-то, обезьяна.
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Гебрей це слово, з якого Катька ІІ вивела слово єврей.
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Вірус дійсно надовго, але дії нашого уряду щодо протидії короновірусу не є адекватними. Якщо надовго ця хвороба, то як ви організували економіку і транспорт?
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Я з початку цієї хрєні маску не вдягав ні разу,і поки що живий.
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