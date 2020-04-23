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 Электронные студенческие билеты доступны в приложении "Дія", - глава Минцифры Федоров

В Украине запустили электронные студенческие билеты, которые полностью заменяют пластиковые.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"У нас до 1 млн студентов и теперь у них есть возможность использовать электронные студенческие, которые полностью заменят пластик: это экономно и удобно", - отметил он.

Он отмечает, что 5 тысяч украинских студентов уже тестировали эту услугу.

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"Цифровые студенческие могут идентифицировать личность, подтверждать статус студента, льготный проезд, скидки в музеях, получение скидок в государственных учреждениях", - добавил Федоров.

Напомним, цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт доступны в приложении "Дія".

Источник: https://censor.net.ua/n3190895
 
 
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