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Все про:пожар (4164) торфяники (53) ЧАЭС (406) Зона отчуждения (188) Емельяненко Ярослав (9)

 В зоне отчуждения ЧАЭС горят торфяники, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Емельяненко

Ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне улучшается, удалось локализовать большое количество очагов огня. Однако сейчас там горят торфяники, сильный дым видно с ЧАЭС.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны - торфяники, а с другой - Буряковка. Это село, рядом с которым находится одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов", - отметил он.

И добавил, что работники бригад, которые борются с бедствием, уже очень устали. Они в отчаянии, ведь тушат огонь, но пожары не прекращаются. То есть материальных и технических ресурсов не хватает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Зоне отчуждения еще горит, но очаги пожаров локализованы. ВИДЕО

"Несмотря на то, что ГСЧС выпускает ролики в соцсетях о том, как счастливые пожарные выезжают из Чернобыля, как они всем обеспечены, сейчас именно волонтеры обеспечивают даже их питание", - подчеркнул Емельяненко.

Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров объяснил, что на востоке зоны обязательного отселения (она имеет несколько другой статус, чем зона отчуждения) сгорели почти три села.

"Мы туда поехали, привезли помощь и распространили информацию в соцсетях. Много людей помогли деньгами и отправили вещи для пострадавших, сейчас они всем обеспечены", - рассказал он. И добавил, что впоследствии подключилась и местная власть, она выделит деньги на помощь этим людям.

"Надеюсь, дома таки удастся отстроить. Конечно, психологическая травма у них очень большая. Потому что это небольшие села на границе украинской и белорусской чернобыльских зон. Там даже "деньги не ходят", они на самом деле потеряли все", - заверил Емельяненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из четырех очагов огня в Чернобыльской зоне один ликвидирован, на трех проводится локализация, - ГСЧС

Он также сообщил, что получил недавно видео - вечером 22 апреля дым видно уже из села Опачичи, которое расположено в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от ЧАЭС. "Там также есть территория одного из лесничеств. Даже из-за границы Чернобыльской зоны из-под забора видно дым. То есть пожары возобновляются", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3190892
 
 
 Топ комментарии
 
ЕС предложили нам помощь.... Чего ждём, Осёл на лисапеде? В зоне отчуждения ЧАЭС горят торфяники, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Емельяненко - Цензор.НЕТ 7481
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помощь не денежная. Предлагают оборудование, специалистов. Бабла на этом не срубишь, не интересно
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Охренеть, туристическая мекка! Целая АССОЦИАЦИЯ туроператоров!
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ЕС предложили нам помощь.... Чего ждём, Осёл на лисапеде?
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помощь не денежная. Предлагают оборудование, специалистов. Бабла на этом не срубишь, не интересно
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странно - рядом Беларусь - и там ничего не горит и не горело - ни торфяников, ни травы , ни деревьев.
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А если учесть, что прошлым летом там орудовали ихтамнеты?
Вот статья того времени:

Российские войска заметили в Чернобыльской зоне, разведка ВСУ начала проверку

В сети появилась информация о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения на данный момент находятся много солдат и военной техники РФ. Об этом сообщает пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады на странице в «Фейсбуке».

«…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в соцсети Фейсбук распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Эта информация уже доведена к сведению командования всех уровней.

«В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору», - заверили в бригаде.

В комментарии к сообщению 61 опебр указано, что в настоящее время информация проверяется «соответствующими органами разведки».

По всей видимости разведка проверяет информацию волонтера и активиста Владимира Мартынюка. Он в Facebook написал, что российские служащие заявляют местным жителям, что их задача - быстро занять Киев.

«Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача - быстро занять Киев», - написал он.

По словам Мартынюка, местные утверждают, что военные постоянно тренируются «ломать» границу Украины. При этом, все они в большинстве якуты или буряты, поэтому с белорусами их не спутать.

«Орда Батыя снова под стенами Киева - и ждет пока ей откроют ворота», - заключил волонтер.
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и опять наш Зеля-емеля молчит. Он празднует свое восхождение за булавой!!!
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Охренеть, туристическая мекка! Целая АССОЦИАЦИЯ туроператоров!
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А зеленая плесень видосики снимет и на отдых на выходные!
У него пожары потушены, корупция подолана, эпоха бедности закончилась, одни досягнення во всех сферах----какой страны он президент? Явно не Украины!
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Еврей не будет ничего делать на благо другому народу кем бы тот ни был ,это их железное правило , особенность и сущность
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Кстати, зельц из нашего, конечно, кармана выплачивает гражданам Израиля пенсии...
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