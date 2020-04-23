EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Киевские новости
  74  1
Материалы по теме:
Все про:ПР (11340) Чорновол Татьяна (591) евромайдан (6919) ГБР (1178)

 Апелляцию на меру пресечения Чорновол суд рассмотрит 24 апреля, - пресс-служба

Киевский апелляционный суд проведет судебное заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол 24 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой Ч., назначена на 24 апреля 2020 года (12:00)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом. ФОТОрепортаж

Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также читайте: Отзовите эти "подозрения"! Невозможно уже на это смотреть! - вице-спикер ВР Кондратюк публично встала на защиту Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/n3190891
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
після таких "судів", здається що люди скоро будут вже вішати цих суддів та прокурорів по каштанах, але ні, виявляється це і є правосуддя... "где то пасередине"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх