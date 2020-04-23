 Сейчас в инфекционных отделениях Александровской больницы 76 пациентов с COVID-19, за выходные умерли два человека, - главврач Антоненко

Об этом в Facebook сообщила главврач Александровской больницы Людмила Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

По ее данным, на 22 апреля в инфекционных отделениях Александровской клинической больницы Киева находится 88 пациентов, из них - 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 - с пневмонией, 6 - в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет. За выходные дни умерло 2 пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями.

Антоненко приветствовала продление карантина.

"Сейчас мы наблюдаем случаи локальных вспышек COVID-19: Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, общежитие в г. Вишневое. Контагиозность коронавируса очень высока!

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В последние дни у всех усиливается обманчивое впечатление, что коронавирусная болезнь не набирает обороты, мы уверенно идем к ослаблению и завершению карантина, возвращаемся к полноценной социальной жизни. Однако угроза есть и она еще никуда не исчезла. COVID-19 - невидимый враг, который еще может нанести мощный удар", - отметила главврач.

Она также назвала причины низкой заболеваемости: "Невысокие цифры зараженных коронавирусной болезнью в Киеве и по Украине, по сравнению с другими странами, - заслуга каждого, кто придерживается карантина, заслугой как руководства государства, так и ответственностью местной власти - мэров городов. Я вас уверяю, цифры могли бы быть не меньше, чем в Италии, Китае и США. А в этих странах, в "черные дни", количество зараженных была такой, как у нас за весь период карантина. Мы вовремя закрылись на локдаун и именно это уберегло тысячи семей от трагедии потери близких".

Она подчеркнула, что еще не пришло время расслабляться.

"Костюм супергероя-2020 один - это пижама. А контакты и объятия - убивают. Я верю, что весь мир скоро с этим справится, а пока спасайте мир - оставайтесь дома", - резюмировала она.

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Напомним, на утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели. В Киеве подтверждены 989 случаев.