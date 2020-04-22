Об этом говорится в обращении спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау, опубликованном пресс-службой организации, информирует Цензор.НЕТ.
"Я также призываю обеспечить возможность пересечения линии соприкосновения для гражданских лиц по гуманитарным соображениям", - заявила она.
Грау также призвала стороны приложить все усилия к тому, чтобы меры, принимаемые против вспышки коронавируса, не стали дополнительным препятствием для свободного и безопасного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом.
Напомним, 22 апреля в ормате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В частности, Киев выступил за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников Украины и РФ для взятия под контроль границы на Донбассе.
Только никому. На трамвае можно проехать. Это такой домик на колёсах, в нём люди по делам ездят. Даже больше скажу. Без пропусков. Честно честно.
У гражданского населения должна быть возможность пересекать линию соприкосновения на Донбассе, - спецпредставитель ОБСЕ Грау
Наемники РФ продолжают блокировать доступ патрулей ОБСЕ к оккупированной части Донбасса
Не пускают рашкованы ОБСЕ даже для отмазки в пол глаза глянуть, что там происходит, но зато у гражданского населения должна быть возможность пересекать линию.
При чем это же говорится именно Украине, потому как Раша кладет болт на все эти их никчемные призывы.
А х#йло за то не башляє ..... продажні тварюки!!!