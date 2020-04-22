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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3969) Трехсторонняя контактная группа (209) Грау Хайди (9)

 У гражданского населения должна быть возможность пересекать линию соприкосновения на Донбассе, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

В ОБСЕ призвали предоставить возможность гражданскому населению беспрепятственно пересекать линию соприкосновения на Донбассе.

Об этом говорится в обращении спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау, опубликованном пресс-службой организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Я также призываю обеспечить возможность пересечения линии соприкосновения для гражданских лиц по гуманитарным соображениям", - заявила она.

Грау также призвала стороны приложить все усилия к тому, чтобы меры, принимаемые против вспышки коронавируса, не стали дополнительным препятствием для свободного и безопасного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ продолжают блокировать доступ патрулей ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

Напомним, 22 апреля в ормате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В частности, Киев выступил за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников Украины и РФ для взятия под контроль границы на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3190889
 
   
 Топ комментарии
 
спецпредставитель Грау, наx#уй
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У кремлёвских сатанистов крыша едит от того что у них эпидемия корновируса с которой они так смеялись больше чем у нас - потому всякие агентурные помойки кремля всячески задействованы , московский патриархат раскрывал что на пачку надо прийти святить все хотя в Рашке запретили теперь ОБСЕ ватная контора озоботилась о жителях Ордло...
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Украине надо перестать прислушиваться к Европе.....европейцы толерантны и слабы если Украина делать быть сильной надо посылать всех нахер....и Европу и Америку ну а рашку тем более и проводить свою независимую политику .... Свою садрсточную политику......
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А хто цю незалежну політику здатний проводити? Янелох оманський чи шмигло?
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Неужели среди украинцев не найдется хорошо лидера который за национальные интересы горой???? Неужели нету такого в Украине?
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Может и найдется, но кто о нем узнает, а тем более выберет, если по телевизору и на билбордах одни клоуны и "старая гвардия" на бабло олигархов светятся?
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Так что следущий президент Украины опять ее насильничать будет??? Никаких перспектив????амба???
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Мабуть він або помер або ще не народився.
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А может и будет такого никогда ....какой народ....такой и президент.... Выбираете то из своих....неиз штатов же приехал или рашки...свой....
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А де народився і де жив пан Ільвес??? Ти точно з Естонії???
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Эстония парламентская республика....президент так чисто для фоно...белом посвятить...куда нить скататься....
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Україна теж парламентсько-президентська республіка...
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Томас Хендрик Ильвес родился в Швеции... Его родители покинули Эстонию после войны когда его мать была беременна .... А роды случились на территории Швеции .... Практически всю жизнь он прожил в США... Пока его не позвали а Эстонию быть кандидатом....
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с каких таких дел? умерла так умерла, закапывайте.
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хм.. а обсе знает что на Донбассе уже нет и не было гражданского населения!! Граждане Украины выехали от туда еще в 2014-2015..
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начинается план "перемирие-дружба-мир"...сказано ж -"надо закончить вайну"... У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 9008
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да..это сейчас особенно "ахтуальна"...карантин ,куле... мало нам своего "коронавируса"-нам предлагают принять ОРДЛОвский...Боже-каки идиоты...! У цивільного населення повинна бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 9562
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это не идиотизм, это намного хуже. это мыролюбность версии 2.0
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Так в ОРДЛО нет карантина. Без маски в магазин заходить нежелательно. Садики работают.
Только никому. На трамвае можно проехать. У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 7776 Это такой домик на колёсах, в нём люди по делам ездят. Даже больше скажу. Без пропусков. Честно честно. У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 7776
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так это гуд....может перемрет поболььше дынырийцев кацапчатых
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А раньше что , не только гражданское пересекало ?
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Да пошел ты нафиг у нас карантин еще один урод тут начал командовать
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Прекрасные 2 новости на цензоре - вот прям рядом одна за одной:

У гражданского населения должна быть возможность пересекать линию соприкосновения на Донбассе, - спецпредставитель ОБСЕ Грау
Наемники РФ продолжают блокировать доступ патрулей ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

Не пускают рашкованы ОБСЕ даже для отмазки в пол глаза глянуть, что там происходит, но зато у гражданского населения должна быть возможность пересекать линию.
При чем это же говорится именно Украине, потому как Раша кладет болт на все эти их никчемные призывы.
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Да там все ведь гражданские, "их" там нет же.
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и вообще с дамбасом должна быть карантинная зона, пока все кроты не выздыхают.
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С какого? Тут сидишь в карантине, а это должно шастать
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А шо це якесь грау тут командує? Забирай їх собі якщо вони тобі такі любі, а нам вони нафіг не впали.
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Может дать переселенцам возможность пересекать порог квартиры Фрау Грау? Советчики млин
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Недавно на телеканале БелСАТ одна белоруская женщина заявила,мы ездил в Украину каждый день,там все дешевле и качественнее.
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Тут на Цензорі шастає Лукашенко, ось нехай і почитає.
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1939-1945 тоже население пресекало линию фронта? У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 9354
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Маасква, 1943 рік, вокзал. Поїзд Москва-Берлін відходить через 5 хвилин.
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Потрясающе...... а ничего, что у нас карантин и даже отдельные населенные пункты изолируются друг от друга? Вам что, завидно, что у нас корона не разгулялась?
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Зачем Украине нужна эта российская контора ОБСЕ?
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этот вопрос нужно задать винницкому мыролюбному реформисту.
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Смотрю в Ютьюбе последний выпуск Александра Невзорова.Ржака неимоверная У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 901Глас вопиющего в сортире.Глебыч неподражаем... У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 901Зеля отдыхает....
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Як не Тальявіні, то Грау... Організація неспроможних гуманістів.
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А чого він не каже що місія ОБСЕ має мати доступ до усіх об'єктів та теріторій???
А х#йло за то не башляє ..... продажні тварюки!!!
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