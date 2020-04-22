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 Наемники РФ продолжают блокировать доступ патрулей ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

Наемники РФ препятствовали работе патрулей СММ ОБСЕ на блокпостах в Донецкой и Луганской областях 21 и 22 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

В частности, 21 и 22 апреля на блокпосту вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены вооруженных формирований в одном случае запретили патрулям СММ ОБСЕ проход в неподконтрольные правительству районы, а в другом случае - в подконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что блокпост закрыт из-за COVID-19.

22 апреля на блокпосту возле Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) патруль СММ ОБСЕ не смог проехать в неподконтрольные правительству районы из-за того, что поперек дорожного полотна были установлены шипы, а посреди дороги был предупредительный знак о минной опасности. Отмечается, что наблюдатели миссии не зафиксировали на блокпосту членов вооруженных формирований.

Также читайте: Наемники РФ почти месяц препятствуют доступу СММ ОБСЕ на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей

"21 апреля на блокпосту возле н.п. Еленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) члены вооруженных формирований 1 раз отказали команде Миссии в проезде на подконтрольные правительству районы и 1 раз - на неподконтрольные правительству районы; в первом случае они объяснили это "необходимостью получить разрешение от членов вооруженных формирований старшего ранга", а во втором - карантинными ограничениями из-за COVID-19", - проинформировали в СММ ОБСЕ.

Подчеркивается, что эти регулярные запреты доступа миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток патрулей СММ ОБСЕ пройти или проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

Также читайте: Наемники РФ под предлогом карантина из-за COVID-19 не пропускают патрули ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3190888
 
 
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Вместо того чтоб скрутить этих пидаров из НВФ в каталажку зелень ещё будет перед ними извиняться.
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Тю. Хай обсє попросить єрмака чи резінка. Вони, зі своїми, швиденько домовляться
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Це просто "мєлачь", наших бійців пачками бють щодня і ЗЄлєнє п.х. Він мудрий правитель, просирання України почав з просирання війська (нікому буде боронити край)
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Походу Украина ещё 40 лет будет такими новостями жить....
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А что там видно.... Либо воевать за свое и освобождать либо бла бла бла рассказывать про политический путь освобождения территорий и ждать пока сдохнет ***** ....хотя от этого наврятли что то измениться в позиции рашки....выберут себе другого путина .... А шовинизм российский лечиться только ударом в русскую морду.... Вспомните чудо на Висле ....они смогли....
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