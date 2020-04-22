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 За рубежом
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 После 15 мая Румыния облегчит карантин и бессрочно введет "масочный режим", - президент Йоханнис

Президент Румынии Йоханнис объявил об отмене ряда карантинных ограничений с 15 мая и введении "масочного режима" в общественных местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После 15 мая мы отменим ограничения в отношении людей, поэтому мы сможем передвигаться в публичных местах, не показывая заявление о том, куда или зачем едем", - заявил Йоханнис.

Он вышел к журналистам в защитной маске и заявил: "Именно так мы будем выглядеть после 15 мая, находясь (в защитных масках. - Ред.) в закрытых общественных местах и ​​в общественном транспорте".

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По его словам, эта мера не ограничена во времени.

"Мы сможем отказаться от ношения масок, возможно, в следующем году, когда эта пандемия будет под контролем и не будет риска заражения", - заявил румынский президент.

В то же время после 15 мая в стране будут продолжать действовать определенные ограничения, в частности запрет на проведение публичных мероприятий и собраний.

Сейчас правительство страны работает над поэтапным планом послабления, который будет внедрен после 15 мая.

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Этот план будет включать в себя открытие школ и возобновление экономической деятельности, особенно в сильно пострадавших секторах, таких как розничная торговля и услуги.

По данным сайта Worldometer, в Румынии зафиксировано более 9,7 тыс. случаев COVID-19 из которых - 2,4 тыс. человек выздоровели, 508 умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3190886
 
 
 Топ комментарии
 
Спочатку у ВОЗ казали.що маски не потрібні.Цей карантин все більше стає схожий на якийсь фарс.Цікаво,якби всі змі казали,що потрібно на голові носити обкакані труси,люди би повелися?
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ВОЗ уже кто только не критиковал. Причём справедливо.
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Спочатку у ВОЗ казали.що маски не потрібні.Цей карантин все більше стає схожий на якийсь фарс.Цікаво,якби всі змі казали,що потрібно на голові носити обкакані труси,люди би повелися?
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ВОЗ уже кто только не критиковал. Причём справедливо.
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Тоже так надо. Карантин со временем придётся снять, работать-то надо, но дистанция, маски, повышенное внимание к гигиене - всё это придётся сохранить очень надолго.
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Президент Йоханнис по ходу интересный Ии уникальный молдован
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Всё может быть Медведев как бы русский, Жириновский как бы поляк,Лукашенко и Порошенко как бы украинецы , а Рабинович тогда белорус, Зеленский тоже как бы поляк о и Яценюк украинец, и тогда вопрос на засыпку сколько евреев в списке Після 15 травня Румунія полегшить карантин і безстроково запровадить "масковий режим", - президент Йоганніс - Цензор.НЕТ 3941
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Коронавирус способен выесть мозг любой антинародной власти
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Матусю?
-Що доню?
-А де моя масочка,костюмчик,антирад та счётчик Гейгера?Пiду на вулицю.
-Зачекай доню,масочка та биокостюмчик на обработке горячим паром в боксе.А счётчик, татусь узяв чупакабру выгулять,во внутреннем периметре.
IOWA - «Маяки» https://youtu.be/WbJjkd4HXLg Після 15 травня Румунія полегшить карантин і безстроково запровадить "масковий режим", - президент Йоганніс - Цензор.НЕТ 6286
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