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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 В Черновицкой области подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусом, - ОГА

В Черновицкой области 22 апреля официально подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1 140 человек.

В ОГА сообщили, что медицинские учреждения, отведенные для лечения больных COVID-19, сегодня заполнены на 37%. В больницах Буковины также 82 аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас к ИВЛ подключены шесть пациентов.

Подавляющее большинство больных коронавирусом успешно лечится дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области COVID-19 выявлен у 167 медиков, двое из них умерли

Источник: https://censor.net.ua/n3190884
 
 
 Топ комментарии
 
дурдом.
Этой области пороблено, хотя после Вербной недили все закономерно.
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Вербное воскресенье добавило, а причина в том, что, без обсервации завезли заробитчан. Там, еще до Вербного, плохо было.
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дурдом.
Этой области пороблено, хотя после Вербной недили все закономерно.
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Вербное воскресенье добавило, а причина в том, что, без обсервации завезли заробитчан. Там, еще до Вербного, плохо было.
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Карантин в Украине: с 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено. И больше двух не собираться. Сначала мародёры Зеленского барыжат сотни тысяч масок за границу, а потом вводят ограничения а ля Северная Нигерия. Ибо хождение с документами и по одному больше напоминает форсированное создание полицейского государства, чем борьбу с коронавирусом. Что ж, голосовали по-приколу, теперь вас будут строить тоже по-приколу. "Птицы счаcтья завтрашнего дня не летают в наши зебеня"
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Что ***** за тупилово, комендантский час и не только в Черновецкий, а и в Тернопольской, и т.д а масковецеих Попов в поезд на Минск и в Маскву
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Самая старая женщина в швейцарском кантоне Санкт-Галлен умерла на прошлой неделе в возрасте 109 лет. Она пережила «испанский грипп» 1918 года, не была заражена коронавирусом и «для своего возраста чувствовала себя очень хорошо». Однако «изоляция из-за коронавируса» «очень сильно повлияла на неё»: «Она увяла без ежедневных посещений членов своей семьи».
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Рубикон: 120 экспертных мнений о COVID-19. Во всем мире авторитетные ученые, врачи, юристы и другие эксперты критикуют методы борьбы с коронавирусом. https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona
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В 2009 году ВОЗ исключила смертность из своего определения пандемии. С тех пор, в принципе, каждую глобальную волну гриппа можно объявить пандемией, как это произошло с очень лёгким «свиным гриппом» 2009/2010 годов, для которого было продано вакцин на сумму около 18 миллиардов долларов.
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Перед лицом отсутствия научных доказательств многие СМИ всё больше полагаются на ужасные рассказы, чтобы поддерживать страх среди населения
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Докази будуть в лікарнях і на кладовищах.
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Це твоя думка. Але смерті завжди були і будуть. За рік в Україні вмирає 450-500 тисяч чоловік
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Прогнозы в настоящее время предсказывают, что от 35 до 65 миллионов человек попадут в абсолютную нищету, и многим из них грозит голодная смерть
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Це теж ЗМІ так стращають населення. І доведи протилежне.
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Якщо ти не бачиш зв'язок між економікою і рівнем життя людей то що тобі доводити?) Звичайно це нереально.
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Отож. Чому це я повинен вірити твоїм лякалкам?
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Тому що локдаун призвів до втрати роботи багатьох людей в усьому світі. Економіки падають грошей стає менше хто був бідний в того більше шансів взагалі опинитися в ніщеті. Завідси й великі втрати більші набагато ніж від корони. Враховуючи ще нашестя саранчі в Африці й Азії. Очікуйте справжню епідемію смертей з голоду а не від корони
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А шо там Ванга,або Нострадамус в своих пророчествах Корону упоминали? У Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом, - ОДА - Цензор.НЕТ 8696
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Что ты предлагаешь ? Долой карантин и айда завтра всем на работу?
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Пропоную ізолюватися панікерами і зомбованим людям, а нормальні хай працюють.
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А шо це ти пишеш з Унітазії? Подався в гості до *****, чи у вас тепер адна страна?
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Для всіх мудрагелів , які проти карантину.Ці ваші базікання про статистику,про вік, про супутні хвороби до одного місця. Наприклад: на АЕС захворіла зміна.Хто розвантажить енергоблок? А там має все бути по технічному плану.При відсутності кваліфікованого персоналу хто це виконає? І так по багатьох сферах житєдіяльності." Паацанва ви зеленая "--як казав Андрій Молочний
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Количество обращений на биржу труда в США достигло абсолютного пика за все время существования биржи труда. Это произошло ещё неделю назад, а вчера стало известно, что пик удвоился. Для тех, кто на изображении видит только кривую скажу, что я вижу великое людское горе, пьянство, бандитизм, смерти, падение рождаемости и многое другое. Простите меня за столь неуклюжение сравнение, но для меня эта кривая страшнее кадров 11 сентября.
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А говорят на Дальнем Востоке уже утро. Пишешь откуда? Хабаровск? Благовещенск?
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Ти за Америку не переживай. Що буде у наc, коли в результаті повального інфікування ляже критична інфраструктура, зокрема енргетика?
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У нас в больнице ещё лет 5 потом "Тамифлю" списывали понемножку. Его с граничным сроком привезли.
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Когда уляжется эта канитель с короной виРУСа ,будете ржать сами с себя...
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особенно в италии, США, Испании сечас ржут. Аж перекатываются ))
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Мнение ученых медиков и вирусологов Мира на сей счет я пересмотрел переслушал в Ютьюбе уже тысячи.Из них пять или шесть толковых,остальное ТУФТА
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В городе Челси под Бостоном около трети из 200 доноров крови имели антитела к новому коронавирусу. Половина из них сообщила, что в прошлом месяце у них не было симптомов простуды. В приюте для бездомных под Бостоном чуть более трети людей имели положительный результат теста, но никто не проявлял симптомов болезни.
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А в будинку для пристарілих в Спрінгфілді (Масачусетс) за кілька днів на 28 пацієнтів одягли деревяний макінтош. Інфа від родичів.
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Ну а все-таки, почему под флагом РФ? Ведь под украинским правдоподобнее было бы? Есть же всякие там бесплатные прокси с укр IP.
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