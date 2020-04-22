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 Политика Украины
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 Высокий представитель ЕС Боррель приедет в Украину, когда кончится пандемия коронавируса

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель вынужден был перенести запланированный на март визит в Украину.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, во время пресс конференции по итогам видеосовещания министров иностранных дел стран ЕС в среду, 22 апреля, он заявил, что после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, свой первый зарубежный визит осуществит в Украину.

"Первое, что я сделаю после возвращения нормальной (ситуации. - Ред.), - я посещу Украины", - заявил Боррель, обїяснив это тем, что этот визит был отменен из-за начала пандемии коронавируса. Он также добавил, что впоследствии планирует визит в Беларусь.

В планах верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.

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Напомним, 22 апреля Еврокомиссия предложила новый пакет макрофинансовой помощи для десяти соседних стран из-за пандемии коронавируса. В частности, из них для Украины предусмотрено всего средств - 1,2 миллиарда евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3190883
 
 
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Боррель приїде за відкатом до цього 1,2 млрд.
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