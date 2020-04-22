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 Экономика
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 Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз"

В апреле 2020 г. оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей, снизилась до 2,9 грн за кубометр (без НДС и наценок). Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украина".

В "Нафтогазе" отмечают, что цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года.

Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - Нафтогаз 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закончила отопительный сезон с рекордными за последние 30 лет запасами газа, - НАК "Нафтогаз"

"Снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и в связи с  окончанием отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Источник: https://censor.net.ua/n3190882
 
 
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Чим вищі ціни на комунальні платежі - тим сильніша Україна!(Гройсман)
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Зеленский, как обещал, снижает тарифы, по просьбам трудящихся, такого не было при Порошенко Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5314
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а нефть вообще бесплатно раздают, а бензин на пару гривен упал, вот в чем вопрос, суперлохотрона
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Только-что зашёл в свой кабинет на 104.ua,как было 4.32 так и осталось.
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это хитро без НДС посчитали, где-то 3,5 будет в следующем месяце
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Там где 4.32 там написано - цена за март! за апрель вы будете платить в мае, соответственно в мае там уже будет ниже цена. (Подсказываю вам через неделю занизить показания счетика - так как тогда вы в мае заплатите меньше)))))
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Северный и Турецкий потоки Путлер пустил в Киев,мышибраття...
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Це беззаперечне досягнення вітренків і коболєвих. Яку ж премію можна собі виписати і навіть не напрягатись,
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РАБссиянский трубоукладчик "Академик Черский" покинул Балтийское море и взял курс на Египет.Денех просто сейчас нет,но вы держитесь там Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1605Строители гребанные,вам не жалко 11 миллиардов долларов народных РАБссиянских баксов вбуханных в Северный поток? Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4991
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