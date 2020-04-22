 "Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют, - замдиректора Бондарь

Об этом заявил заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондарь., передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический Комитет. Обе команды, в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий, уже разрабатывают отраслевые стратегии.
"Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, которые осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, проводят исследования и создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Концерна. Что касается самого Концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы", - заявил Бондарь.
Он добавил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки: принятия изменений к Закону Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятия нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".
По словам Бондаря, на сегодня проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ, и реформа "Укроборонпрома" напрямую зависит от эффективности парламента.
"Без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов – реально справиться за 6-9 месяцев", - сообщил заместитель Генерального директора ГК "Укроборонпром".
А на виході, як і було раніше.
Апетити у чуваков конкретні.
Однако.
Там ще було круте: «Сільського машинобудування», займалося бойовими лазерами.
Для экипажей "грузовиков" "Антонова", особенно Ан-124 "Руслан", последние недели - по-настоящему горячее время. Самолеты украинских "Авиалиний Антонова" сейчас в буквальном смысле нарасхват. Правда, работают украинские "Русланы" пока только за границей - государство не зафрахтовало их для таких необходимых доставок "гуманитарки" в Украину.
Самый свежий пример - 8 апреля Ан-124 "Авиалиний Антонова", доставилмедицинский груз из Китая в Данию. Интересно, что этот рейс был организован датскими властями совместно с судоходной компанией Maersk (проект так и называется - Maersk Bridge).
В промежутке между 28 и 31 марта 5 украинских "Русланов" привозили аналогичные грузы в Грецию, Испанию, Лиссабон и Чехию. Вчера вечером один из них вернулся из итальянского Неаполя. Отметим, что Ан-124 зафрахтованы и задействованы в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО. Тут не лишним будет упомянуть, что Североатлантический Альянс широко использует для "антикоронавирусных" перевозок и военно-транспортные самолеты стран-участников.
Ходит сельский житель по городу, а на магазинах вывески: "Продторг" и подобные, наконец находит магазин с одеждой и спрашивает у продавца:
- Мне бы что-нибудь тёплое, на зиму...
Продавец:
- Может вам доху?
- Нет, мне, чтобы колени прикрывало...
Что-то нехорошее на язык так и просится.(С)
Помнітє: «І дєвочєк наших, вєдут в кабінєт»?
А делят они оборонпром, чтоб разграбить - насрать им на оборону.
Справжні реформатори, йолпт - не гірші за папєрєдніків!
Наступними будуть Нафтогаз, Укрзалізниця... Далєє візьдє.
Аж до повної і остаточної л̶і̶к̶в̶і̶д̶а̶ц̶і̶ї̶ децентралізації держави.
Реформи не спинити! ©
Отличное решение... 6 директоров, 6 бухгалтерий, 6 отделов кадров , 6 ..... 6.....6.... Чудненький распил намечается ...