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 Общество
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 "Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют, - замдиректора Бондарь

В "Укроборонпроме" намерены создать по меньшей мере шесть отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Сам госконцерн в конечном итоге будет ликвидирован.

Об этом заявил заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондарь., передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический Комитет. Обе команды, в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий, уже разрабатывают отраслевые стратегии.

"Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, которые осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, проводят исследования и создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Концерна. Что касается самого Концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы", - заявил Бондарь.

Он добавил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки: принятия изменений к Закону Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятия нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".

По словам Бондаря, на сегодня проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ, и реформа "Укроборонпрома" напрямую зависит от эффективности парламента.

"Без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов – реально справиться за 6-9 месяцев", - сообщил заместитель Генерального директора ГК "Укроборонпром".

Также читайте: Арахамия взял на себя ситуацию с организацией выплат оборонным предприятиям, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3190881
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто точок кормлєнія побільшає у шість разів.
Апетити у чуваков конкретні.
Однако.
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А навіщо нам оборонпром - зелена мразь це партія "мира".
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При владі вороги України, які знищують армію та оборонну промисловість.
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Штатні одиниці, зарплати, авто, офіси.... × 6.
А на виході, як і було раніше.
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А навіщо нам оборонпром - зелена мразь це партія "мира".
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Тобто точок кормлєнія побільшає у шість разів.
Апетити у чуваков конкретні.
Однако.
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А ще звільнять усіх спеціалістів і СН самі будуть працювати😄 Та ні, СН не вміють працювати, вони ламають лише зроблене до них!
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Тогда надо создавать МИНИСТЕРСТВО ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ( как было при совке)
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В Совке были ещё таинственные министерства Общей и Средней промышленности! Чтоб никто не догадался (с)
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Машинобудування.
Там ще було круте: «Сільського машинобудування», займалося бойовими лазерами.

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Золотое время для украинских тяжеловесов

Для экипажей "грузовиков" "Антонова", особенно Ан-124 "Руслан", последние недели - по-настоящему горячее время. Самолеты украинских "Авиалиний Антонова" сейчас в буквальном смысле нарасхват. Правда, работают украинские "Русланы" пока только за границей - государство не зафрахтовало их для таких необходимых доставок "гуманитарки" в Украину.
Самый свежий пример - 8 апреля Ан-124 "Авиалиний Антонова", доставилмедицинский груз из Китая в Данию. Интересно, что этот рейс был организован датскими властями совместно с судоходной компанией Maersk (проект так и называется - Maersk Bridge).
В промежутке между 28 и 31 марта 5 украинских "Русланов" привозили аналогичные грузы в Грецию, Испанию, Лиссабон и Чехию. Вчера вечером один из них вернулся из итальянского Неаполя. Отметим, что Ан-124 зафрахтованы и задействованы в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО. Тут не лишним будет упомянуть, что Североатлантический Альянс широко использует для "антикоронавирусных" перевозок и военно-транспортные самолеты стран-участников.
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Чувак, поцікався скільки років американським стратегам В-52.
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Старый анекдот.

Ходит сельский житель по городу, а на магазинах вывески: "Продторг" и подобные, наконец находит магазин с одеждой и спрашивает у продавца:
- Мне бы что-нибудь тёплое, на зиму...
Продавец:
- Может вам доху?
- Нет, мне, чтобы колени прикрывало...
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Тоді вже краще МІНІСТЕРСТВО СЕРЕДНЬОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
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При владі вороги України, які знищують армію та оборонну промисловість.
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"создали Офис"
Что-то нехорошее на язык так и просится.(С)
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Может лучше «Кабінєт»?
Помнітє: «І дєвочєк наших, вєдут в кабінєт»?
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ДЄрьмак з братухою ще до Нового року продали посади керівників холдингів, то що ЗЄлі залишалось робити як не ліквідовувати "Укроборонпром".
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А антікорупцйонєр Найом в якій харчуваться буде ?
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Решения возымут свое значение только в Перспективе и перспектива зависит от Создателя , - если враг , значит Разрушение , а если Патриот , то Развитие. Кто мыслит на шаг вперед и какой это Шаг , результат может Дать только Время.30 лет прошло и судя по результатам , можно и говорить , что нас ждет через 30 лет .
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Я щось не побачив в статті слів, де розказують які покращення відбудуться після знищення укроборонпрому. В топку такі реформи якщо реформатори не кажуть навіщо вони потрібні.
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Будет то, что и с медициной - реформировали-реформировали, а когда жаренный корововирус в задницу клюнул, поняли, что ничего лучше чем советская медицина придумать нельзя. Но на реформу попилили десятки миллиардов гривен, поэтому реформы от грабящей Украину 28 лет быдло-элиты, к которой принадлежит и зе-команда, это коррупционная схема по распилу бабла на реформах. Грабящая быдло-элита кравчука-кучмы кроме как воровать народное добро и пилить всё, шо можно и не можно, больше ничего и не умеет. Поэтому, украинцы, нужно довершить Майдан и очистить Украину от элиты-паразитов и тогда Нэнька начнёт процветание.
А делят они оборонпром, чтоб разграбить - насрать им на оборону.
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Кажется наша страна без паразитов уже не может.
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А советская "бесплатная" медицина получала меньше нефтедолларов, чем сейчас заробитчане платят налогов в бюджет Украины?
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Ай-малацци!
Справжні реформатори, йолпт - не гірші за папєрєдніків!
Наступними будуть Нафтогаз, Укрзалізниця... Далєє візьдє.
Аж до повної і остаточної л̶і̶к̶в̶і̶д̶а̶ц̶і̶ї̶ децентралізації держави.
Реформи не спинити! ©
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зелибобы ликвидируют оборонопром в угоду заказчику парашке. горите в аду зебилы
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предварительно-"раздробив" на "рада войск"...если следовать Зе логике...похоже мы "доваевались"...
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А как там поживает вор и "ворошиловский стрелок" Пашинский, что-то я не слышал чтоб его посадили!?
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укроборонпром это не 6 холдингов а 6 умных и чесных человек возле премьера. остальные. воры и дармоеды. этот пром вообще не нужен.
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разделят на шесть холдингов...

Отличное решение... 6 директоров, 6 бухгалтерий, 6 отделов кадров , 6 ..... 6.....6.... Чудненький распил намечается ...
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А в 95-м ещё остались не трудоустроенные???
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лучше бы они "Укрзализнцу" раздробили...толку было бы больше...а так под поводом "руструктуризации" угробят обороно-военную отрасль..."миратворцы" ,куле... "Укроборонпром" розділять на шість холдингів і ліквідують, - заступник директора Бондар - Цензор.НЕТ 8274
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Это приватизация оборонной промышленности? Песец ОПК - выполнение указаний Пуйла. На очереди ВСУ, готовтесь. Такое началась при Кучме, уничтожили все. Как только Пороху удалось несколько восстановить ОПК и армию, появляются сопливые реформаторы, которые все похерят. Спасибо лохлам-баранам!
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«КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ - СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ХОЛДИНГІВ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КОНЦЕРНУ» - говорит Роман Бондар. А улучшить качество и увеличить количество выпускаемой продукции ? Это видимо не в приоритете.
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