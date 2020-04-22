 Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский

Об этом бывший чиновник Кабмина заявил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом он прореагировал на заявление премьера.
"Господин Шмыгаль не обращался ко мне ни напрямую, ни через третьих лиц о предоставлении подтверждающих материалов. Странно слышать обратное, потому что:
- Материалы я лично в руки передавал господину Шмыгалю. Как и первое представление на увольнение С. Верланова и М. Нефьодова 19 марта. Более того...
- Господин Шмыгаль обсуждал эти материалы с отдельными депутатами. И мне об этом известно от самих депутатов.
- Мною эта проблематика и предложения по указанным увольнений озвучивалась неоднократно в том числе на совещаниях с участием президента. И мне президентом предоставлялись поручения, с кем из руководителей правоохранительных органов и каким образом обрабатывать эти материалы. Шмыгаль в присутствии президента предоставлял подтверждение, что соответствующие представления на увольнение мной сделаны и находятся у него. И тому есть много свидетелей.
- Уголовное дело уже возбуждено Государственным бюро расследований. Ознакомиться с материалами дела смогут те лица, которые будут приобщены следователями к процессуальным действиям.
- Единственное, кто действительно ко мне обратился с просьбой предоставить соответствующие материалы, был один из руководителей НАБУ. На тот момент я еще не давал подписки о неразглашении, поэтому копии материалов передал также и в НАБУ.
- Повторное представление на увольнение С. Верланова и М. Нефьодова я сделал 28 марта. Фото этих документов (с датами и номерами) давно опубликовано различными информресурсами. Но учитывая мое увольнение они потеряли юридическую силу. Теперь соответствующие представления может сделать (или не сделать) действующий министр финансов", - сообщил Уманский.
Также, по его слова, тема таможни и налоговой будет обсуждаться рамках специальной группы при руководителе Офиса Президента.
Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения Украины, а Игоря Уманского с должности министра финансов.
Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".
13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.
16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.
В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.
22 апреля стало известно, что бывший министр финансов Игорь Уманский назначен официальным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака, и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.
Зеленський плавно перекочовує з впливу Коломойського до впливу Ахметова.
Про це інсайдерська колонка The Page
Бізнес-акваріум: бліцкриг Ахметова, карантин і проблеми у Нефьодова
Олег Гавриш
перший заступник головного редактора The Page
Як зазвичай, щовівторка, хочу повідомити вам неофіційні новини та версії, які стосуються відомих і прихованих подій в українському корпоративному світі, у бізнес-середовищі, у нашому акваріумі. Тут всі про всіх все знають, іноді більше, ніж хотілося б.
Завтра уряд розгляне продовження карантину, який повинен завершитися в п'ятницю. Як розповіло джерело в Кабміні, його планують продовжити до 12 травня, водночас знявши незначні обмеження. Які саме - Кабмін поки що вирішує.
Бізнес активно обговорює бліцкриг підприємця Ріната Ахметова та його людей щодо отримання контролю над Кабміном. Ми вже писали про те, що минулого тижня уряд призначив в. о. міністра енергетики Ольгу Буславець, яку у фракції «Слуга народу» називають близькою до ДТЕК. Колишній співробітник ДТЕК Ігор Маслов призначений радником прем'єр-міністра. Та й прем'єр Денис Шмигаль також раніше працював у «ДТЕК Західенерго».
«Компанія ДТЕК зараз переживає не кращі часи. Зима була надзвичайно теплою, тому вироблення електроенергії було вкрай незначним. Крім того, імпорт електроенергії з Росії досить сильно вдарив по економіці монополії, яка фактично оголосила дефолт і вивела ряд виробничих потужностей з експлуатації. Допомогти можуть тільки рішення, спрямовані на те, щоб підвищити тарифи та закрити внутрішній ринок від імпорту енергоресурсів з Росії. Для цього потрібні свої люди, які активно приходять у Кабмін», - розповів співрозмовник від фракції «Слуга народу».
За його словами, рішення про введення мита на імпорт вугілля з Росії в розмірі 35% - це перше подібне рішення. Всередині уряду експансія Ахметова також натикається на нерозуміння та часто закінчується прихованими конфліктами.
Рінат Ахметов посилює свій вплив і на інші галузі. Зокрема, до складу правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії увійшов Юрій Кияшко, який раніше працював на підприємствах Ахметова.
«Втім, подекуди менеджери, що є лояльними до підприємця, зустріли опір з боку міністрів. Так, міністр інфраструктури Владислав Криклій свого часу не продовжив контракт з колишнім главою Адміністрації морських портів України Райвісом Вецкагансом. Вецкаганс, працюючи главою АМПУ, активно працював з компанією «Портінвест» Ріната Ахметова та фактично відстоює її інтереси й зараз, попри інше місце роботи. Таким чином, лава запасних у Ріната Ахметова досить широка: людей, з якими можна домовитися, чимало. І зараз саме той час, коли їх активно просувають у владу», - розповіло джерело в Мінінфраструктури.
Як розповів співрозмовник у Кабміні, там практично затверджено рішення про зміну голови Державної митної служби (ДМС) Максима Нефьодова.
«Це питання часу. Вважаю, що протягом місяця він піде у відставку», - зазначило джерело.
Сам Нефьодов розповідав про те, що за нинішніх умов змінювати ДМС досить проблематично. Комітет з фінансової політики та податків Верховної Ради переважно відстоює інтереси контрабандистів. А після того, як Нефьодов ліквідував тіньовий бюджет на митниці, грошей банально стало не вистачати навіть на закупівлю витратних матеріалів та оплату комунальних послуг.
І свідчення, що Зє, не такий простак, як його вважають ті, що вважають себе дуже розумними.
Шапито!
Ворье на ворье сидит и вором погоняет!
Даже если предположить, что Уманский честный, как он там будет работать?
Или должность дали, чтоб молчал?