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 Общество
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Все про:Аваков (3042) Ивано-Франковск (618) МВД (8133) Нацполиция (11276) правоохранительные органы (1208) цыгане (132) Ивано-Франковская область (439) Марцинкив (29)

 Позиция мэра Ивано-Франковска Марцинкива относительно ромов недопустима, а Нацполиция - не карательная машина, - Аваков

Заявления городского головы Руслана Марцинкива, который требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска ромов, - нарушение прав человека с признаками ксенофобии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполиция начала уголовное производство по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин голова, Украина - не "совок", Франковск - не княжество", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В сообщении подчеркивается недопустимость деления граждан Украины по этническому признаку, а также то, что городской голова "не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США глубоко обеспокоено требованием мэра Ивано-Франковска Марцинкива "запаковать" и "вывезти" из города ромов

Министерство внутренних дел напоминает Руслану Марцинкиву, что упомянутые им лица - такие же граждане государства Украина, как и сам мэр, их права защищены Конституцией, а "высказывания городского головы имеют признаки нарушения прав граждан по религиозной, расовой или национальной принадлежности".

Позиция мэра Ивано-Франковска Марцинкива относительно ромов недопустима, а Нацполиция - не карательная машина, - Аваков 01

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от Нацполиции вывезти всех ромов из города.

Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний Ивано-Франковского городского головы. 

Также читайте: Эффективная политика по вопросам соцзащиты уязвимых категорий населения будет способствовать интеграции ромов в общество, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3190876
 
 
 Топ комментарии
 
Когда они совершают преступления - они для окружающих цыгане.
А вот когда им набьют морды за совершенные преступления, они всеми угнетаемые ромы.
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Авакова потрібно знімати, він відмовляється виконувати свою роботу! А може аваков українофоб? Українців поліція ламає в парках та скверах, валить на землю та везе у відділок, а цигани можуть собі бродити по місту і менти на них жодної уваги не звертає.
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Ещё и наркотой травить наш народ..
Пример..
Мой родной Днепр.
С одной цыганской точки, мусора получают от 3000 до 40000 гривен, смотря какие обороты опия..
Вот вам и Аваков..
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Авакова потрібно знімати, він відмовляється виконувати свою роботу! А може аваков українофоб? Українців поліція ламає в парках та скверах, валить на землю та везе у відділок, а цигани можуть собі бродити по місту і менти на них жодної уваги не звертає.
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Ещё и наркотой травить наш народ..
Пример..
Мой родной Днепр.
С одной цыганской точки, мусора получают от 3000 до 40000 гривен, смотря какие обороты опия..
Вот вам и Аваков..
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"А може аваков українофоб?",- Если бы не был Аваков антиукраинцем он бы говорил на государственном языке Украины а не на гос. языке российских оккупантов как того требуют законы Украины.
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Янукович розмовляв на государственном.
І Мікіла Іоанновіч питался.
Ну й шо, помогло воно їм?
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Украинцы должны образовывать малые группы ,как это есть у ромов,у еврейских, греческих,венгерских общин,тогда их на украинской земле трогать не будут,а если зацепят то общины могут группироваться и реагировать Позиція мера Івано-Франківська Марцінківа щодо ромів є неприпустимою, а Нацполіція - не каральна машина, - Аваков - Цензор.НЕТ 70
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А эти ромы, они цыганам родня или другой народ?
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Когда они совершают преступления - они для окружающих цыгане.
А вот когда им набьют морды за совершенные преступления, они всеми угнетаемые ромы.
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Цыгане - кацапы ромской национальности
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Та легко.
Дохрена сепаратистов, которые публично, через средства массовой информации, плюют на Украину и ее народ, при полном игноре со стороны правоохранительных органов.
Этот пердун старый, ничем не хуже.
Так что все ок.
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mrSmith - "Этот пердун старый, ничем не хуже. Так что все ок."

.......... молодий пердун. Теж все Ок?


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Ну это тоже старый пердун.
И как раз такие, поливают грязью Украину через свои СМИ.
А полиция...
Они же не карательные органы?
Правда если мертвечука найдут в виде отдельного набора в мусорном баке, полиция будет землю рыть!
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Национальная полиция - не карательная машина,.. сказал министр Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3190876 - та невже ?
Позиция мэра Ивано-Франковска Марцинкива относительно ромов недопустима, а Нацполиция - не карательная машина, - Аваков - Цензор.НЕТ 9567
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то молодые люди с рюкзаками я так понимаю в АТО ехали а их плохие мусора остановили ?
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А какое собачье дело мусорам, куда они ехали?
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так потыхеньку мабуть й гиркинда побачим при "полном параде" в арденах...нахнах
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Национальная полиция - не карательная машина... - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков. Источник: https://censor.net.ua/n3190876 Позиция мэра Ивано-Франковска Марцинкива относительно ромов недопустима, а Нацполиция - не карательная машина, - Аваков - Цензор.НЕТ 5999
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Пусть чёрт Аваков себе домой их заберёт, толераст долбанный.
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да не трогайте вы этих ромов, они януковича в енакиево шапки научили сбивать и он человеком стал, даже в президенты выбился... и кстати именно цыгане научили януковича сбегать при первой опасности, когда жареным пахнет... Позиция мэра Ивано-Франковска Марцинкива относительно ромов недопустима, а Нацполиция - не карательная машина, - Аваков - Цензор.НЕТ 9127
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Якщо сидів, то знає жість. А хто не сидів - той не чілавєк. Менталітет Дамбаса.
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Крім прав чілавєкав є ще і обов"язки, але ромам про це не відомо.
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Вообще то в стране эпидемия, а цыгане - разносчики инфекций. Это всё равно что запретить травить крыс из за любви к природе.
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А інші спеціалісти з "ромських питань" не бажають допомогти Марцинківу ? Позиция мэра Ивано-Франковска Марцинкива относительно ромов недопустима, а Нацполиция - не карательная машина, - Аваков - Цензор.НЕТ 8858
Позиция мэра Ивано-Франковска Марцинкива относительно ромов недопустима, а Нацполиция - не карательная машина, - Аваков - Цензор.НЕТ 6313
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Мы теперь маскируемся, ужо очень кому-то в верхах хочется демократичной победы, ибо на штыках легко прийти, но трудно сидеть.
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Вот же мойша, армянский. Любой, кто хоть раз сталкивался с цыганами будет на стороне мэра Ивано-Фарнковска. И если нас будет достаточно много, то мы законно и демократично запакуем и авакова, и его "любимцев", и выставим из Украины! Помните, они формируют законы нашим, народным, именем! А значит в нашем праве менять законы согласно нашей воле, воле большинства!
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Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
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Може якось інакше треба було сказати,щоб ТАМ не домахувались,але позиція мера правильна. Бо ті цигани-гадалки,попрошайки,злодюжки вже всіх дістали в місті.
Якби вони хоч десь працювали,ніхто б їм слова не сказав.
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Представник нацменшин в Україні висловив свою точку зору. Далі пояснювати?
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Нацполиция - это служивые палканы во глаае с сАбоковым (главным псом), отрабатывающие объедки (кости с мясом) с хозяйского стола, покусают любую овцу или барана по команде "фас"! Хозяева могут поменяться, а собаки всегда на страже!
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Никому уже не грезится "единство полиции с народом", выслуживание псов (полиции) перед хозяевами (властью), с чьих щедрых рук они кормятся (не брезгуя мясом отбившихся овец) стало столь очевидным даже неумной отары овец и баранов (населения)!
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Быть сегодня сАбовцем не менее позорно, чем беркутней при Овоще, прочем часто - это те же самые клыкастые морды!
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Можливо, хтось з високопосадовців в органах в долі по циганському наркотрафіку....
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У авакяна вже репа тріскається від брехні. Що там в Княжичах було?
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Мэр абсолютно прав, этот сброд, помимо того, что асоциален, так ещё на 100% весь в криминале!! А отправил он их по месту регистрации, потому как они не в состоянии выполнить элементарные нормы самоизоляции!!
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ок, и куда их вывозить? в какую область?
наказывать нужно конкретно по делам. воров - сажать, нарушителей охранных зон, браконьеров - на принудительные работы. Детей - раздать на усыновление если родители не способны их растить в нормальных условиях.
Хитрее надо быть.
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Один товарищ решил сообщить в милицию про цыганский наркопритон. Так оказалось что менты очень даже карательный орган. Только по отношению к товарищу.
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Аваков , если тебе так нужна эта цыганва , то забирай их к себе на хату . Всех .
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Вони не хочуть жити по закону.Це є порушення інших законослухняних громадян.Чому вони мають право порушувати закон? На які підставі? Ця лівацько-комуністична маячня нам не підходить.Ми наїлися вдосталь комунізму.
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Цыгане сама ценная общность на земле, 90% ученых цыгане, 90% инженеров цыгане, самые выдающиеся изобретения придумали цыгане, 90% выдающихся музыкальных произведений написали цыгане, более 50% самих цыган есть работники констракторских бюро, еще 30% высоквалифицированные рабочие космической промышленности...вот так вот
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Эх, Леонид Ильич....пробовала их еще советская власть загнать на заводы работать, но ничего не вышло Позиція мера Івано-Франківська Марцінківа щодо ромів є неприпустимою, а Нацполіція - не каральна машина, - Аваков - Цензор.НЕТ 1115
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Какие заводы???...пробовали коневодческие фермы организовать...из этого ничего не вышло...Ведь эти люди склонны только к умственному и высоквалифицированному труду...
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мне вспомнился один уникальный и единственный цех, где работали они, но они скорей предприниматели, чем ученные Позиція мера Івано-Франківська Марцінківа щодо ромів є неприпустимою, а Нацполіція - не каральна машина, - Аваков - Цензор.НЕТ 1500
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Не цеха у них есть средневекового типа, где работают представители не низжей касты...например изготовление кованых ворот, декоративных водосточных труб (это легально), далее идут нетрадиционные профессии с использованием низших каст (например пошив одежды, изготовление неконтролируемого государством ширпотреба...)...Потом идет торговля запрещенкой там скорее разделение на низших и средних, под контролем высших...
Ну и основная масса низжих кражи, попрошайничество, гадания...
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перед законом - все равны, одни должны быть культурными и воспитанными, не воровать, работать, Родину защищать и быть законопослушными гражданами своей страны, а другие просто- цыгане
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Интересно Аваков в Кабмине рядом с Саакой будет сидеть?
Позиція мера Івано-Франківська Марцінківа щодо ромів є неприпустимою, а Нацполіція - не каральна машина, - Аваков - Цензор.НЕТ 9083
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Аваков трусливо закрыл глаза на сборище РПЦшных попов и их ватных прихожан на Пасху , а сейчас хочет показать себя героем защищая шатающихся бездельников и воров .
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Так что там на счет депортации по европейски?
Как в лучших домах лондона и парижа!
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Украина - не "совок", Франковск - не княжество", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3190876

Якраз в совці перемішували все.Україна допомагала при совці голодуючим дітям Африки,хоча тут самі недоїдали.Зараз в світі ліваки те саме пропагандують,прикриваючись демократією.Це не демократія,якщо вам на шию садять бандитів,терористів і інших подібних осіб.У світі самі провокують,щоб прийшли до влади нові нацисти.Це може бути не в окремій країні,а по багатьох країнах.
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Арсен Аваков вічно не буде міністром.Потім буде нова влада вирішувати,чи в його діях був кримінал.
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А цей персонаж розуміє, що відмовляючись захищати місто від асоціальних елементів він ставить під питання взагалі доцільність існування національної поліції як такої.

От навіщо мені як платнику податків годувати поліцію підпорядковану якомусь київському чиновнику (що ніколи не приїду до мого міста), яка підторговує наркотою, кришує кримінал і якій пофіг на мою безпеку.

Може краще хай мої податки йдуть на муніципальну поліцію, яка насамперед дбає за місто і за безпеку його мешканців.
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заберите их к себе домой все кто их защищает
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