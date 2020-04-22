 Позиция мэра Ивано-Франковска Марцинкива относительно ромов недопустима, а Нацполиция - не карательная машина, - Аваков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполиция начала уголовное производство по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин голова, Украина - не "совок", Франковск - не княжество", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
В сообщении подчеркивается недопустимость деления граждан Украины по этническому признаку, а также то, что городской голова "не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей".
Министерство внутренних дел напоминает Руслану Марцинкиву, что упомянутые им лица - такие же граждане государства Украина, как и сам мэр, их права защищены Конституцией, а "высказывания городского головы имеют признаки нарушения прав граждан по религиозной, расовой или национальной принадлежности".
Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от Нацполиции вывезти всех ромов из города.
Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний Ивано-Франковского городского головы.
Пример..
Мой родной Днепр.
С одной цыганской точки, мусора получают от 3000 до 40000 гривен, смотря какие обороты опия..
Вот вам и Аваков..
І Мікіла Іоанновіч питался.
Ну й шо, помогло воно їм?
А вот когда им набьют морды за совершенные преступления, они всеми угнетаемые ромы.
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https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1252559117966696448/photo/1
Дохрена сепаратистов, которые публично, через средства массовой информации, плюют на Украину и ее народ, при полном игноре со стороны правоохранительных органов.
Этот пердун старый, ничем не хуже.
Так что все ок.
.......... молодий пердун. Теж все Ок?
И как раз такие, поливают грязью Украину через свои СМИ.
А полиция...
Они же не карательные органы?
Правда если мертвечука найдут в виде отдельного набора в мусорном баке, полиция будет землю рыть!
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Якби вони хоч десь працювали,ніхто б їм слова не сказав.
наказывать нужно конкретно по делам. воров - сажать, нарушителей охранных зон, браконьеров - на принудительные работы. Детей - раздать на усыновление если родители не способны их растить в нормальных условиях.
Хитрее надо быть.
Ну и основная масса низжих кражи, попрошайничество, гадания...
Как в лучших домах лондона и парижа!
Якраз в совці перемішували все.Україна допомагала при совці голодуючим дітям Африки,хоча тут самі недоїдали.Зараз в світі ліваки те саме пропагандують,прикриваючись демократією.Це не демократія,якщо вам на шию садять бандитів,терористів і інших подібних осіб.У світі самі провокують,щоб прийшли до влади нові нацисти.Це може бути не в окремій країні,а по багатьох країнах.
От навіщо мені як платнику податків годувати поліцію підпорядковану якомусь київському чиновнику (що ніколи не приїду до мого міста), яка підторговує наркотою, кришує кримінал і якій пофіг на мою безпеку.
Може краще хай мої податки йдуть на муніципальну поліцію, яка насамперед дбає за місто і за безпеку його мешканців.