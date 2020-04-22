 Первый случай коронавируса зафиксировали в Чернигове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.
По его словам, вирус обнаружили у 56-летней женщины.
"Мы держались, сколько могли, но ... Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживает вдвоем", - сообщил Ломако.
По словам чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.
Сейчас оперативно устанавливается история контактов женщины. Мужчине сделали экспресс-тест, результат отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.
В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.
Скажу одно ,что реально очень стремно болеть ,так как 3-4 недели с организмом непонятно что творится и до какого-то момента идет постоянное ухухдшение.
Реально эти 3-4 недели я лечился ,но без химии.
https://assets.documentcloud.org/documents/6816954/Local-media1018775499113957289-Pdf.pdf
Если человек еще не в самом тяжелом состоянии, и может дышать сам, ему достаточно дать кислород пассивно, например, через маску.
Если уже без сознания, ИВЛ бесполезна и так же крайне вредна. Но в такой ситуации может помочь аппарат ЭКМО.
После отключения от аппарата ИВЛ меньше 20% пациентов с ковид19 выживает (опыт китайских, европейских и американских врачей), они просто не могут начать снова дышать самостоятельно. В Украине этот показатель близок к 0%!
Выродок на посту министра здравоохранения занимается заработком на жизнях, продолжая покупать аппараты ИВЛ по завышенным ценам.