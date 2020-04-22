 На Ривненщине подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.
Возраст заболевших от 19 до 77 лет, наибольшее количество случаев выявлено в г. Ривне и Ривненском районе - 26. Один из заболевших госпитализирован в тяжелом состоянии.
Таким образом на Ривненщине зарегистрировано уже 396 случаев заболевания COVID-19, тз них 11 летальных, 29 человек выздоровели.
Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре на проверке 62 образца с подозрением на коронавирус.
Если человек еще не в самом тяжелом состоянии, то есть может дышать сам, ему достаточно дать кислород пассивно, через маску.
Если уже без сознания - ИВЛ бесполезен и даже вреден. Но в такой ситуации может помочь аппарат ЭКМО.
После отключения от аппарата ИВЛ меньше 20% пациентов с ковид19 выживает, они просто не могут начать снова дышать самостоятельно. В Украине этот показатель близок к 0%.
Выродок на посту министра здравоохранения занимается заработком на жизнях, покупая аппараты ИВЛ по завышенным ценам.