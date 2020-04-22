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 На Ривненщине подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19, - ОГА

По состоянию на вечер 22 апреля в Ривненской области подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

Возраст заболевших от 19 до 77 лет, наибольшее количество случаев выявлено в г. Ривне и Ривненском районе - 26. Один из заболевших госпитализирован в тяжелом состоянии.

На Ривненщине подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19, - ОГА 01

Таким образом на Ривненщине зарегистрировано уже 396 случаев заболевания COVID-19, тз них 11 летальных,  29 человек выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У четырех пациентов, которых готовили к выписке, повторно подтвердили COVID-19, - глава Ривненской ОГА Коваль

Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре на проверке 62 образца с подозрением на коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3190873
 
 
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При ковид19 развивается интерстициальная пневмония, проблема в нарушении газообмена. Изнутри кислород не проходит в эритроциты вследствие воспаления и отека с фиброзом, снаружи альвеолы забиты мокротой, и ИВЛ этому только еще больше способствует, то есть легкие еще больше травмируются.
Если человек еще не в самом тяжелом состоянии, то есть может дышать сам, ему достаточно дать кислород пассивно, через маску.
Если уже без сознания - ИВЛ бесполезен и даже вреден. Но в такой ситуации может помочь аппарат ЭКМО.

После отключения от аппарата ИВЛ меньше 20% пациентов с ковид19 выживает, они просто не могут начать снова дышать самостоятельно. В Украине этот показатель близок к 0%.
Выродок на посту министра здравоохранения занимается заработком на жизнях, покупая аппараты ИВЛ по завышенным ценам.
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К этим клоунам вся информация доходит с опозданиям
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