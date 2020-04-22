 На Ривненщине подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

Возраст заболевших от 19 до 77 лет, наибольшее количество случаев выявлено в г. Ривне и Ривненском районе - 26. Один из заболевших госпитализирован в тяжелом состоянии.

Таким образом на Ривненщине зарегистрировано уже 396 случаев заболевания COVID-19, тз них 11 летальных, 29 человек выздоровели.

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Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре на проверке 62 образца с подозрением на коронавирус.