 На переговорах по Донбассу продолжили формирование новых списков по обмену удерживаемых лиц, - Офис президента

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Также было отмечено достижение украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов, в частности школ, садиков, больниц, кладбищ и тому подобное.

Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев выступил за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников Украины и РФ для взятие под контроль границы на Донбассе, - ОП о переговорах Трехсторонней группы

"Во время работы политической группы Украины подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже, для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

Кроме того, украинская сторона в очередной раз категорически отказалась от возможности закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Также во время заседания были обсуждены активизацию в части процедурных вопросов работы ТКГ. Украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности в ближайшее время", - подчеркнули в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжатся на видеовстрече ТКГ 22 апреля, - Резников