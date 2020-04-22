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 Политика Украины
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Все про:плен (1828) пленные (887) Трехсторонняя контактная группа (209)

 На переговорах по Донбассу продолжили формирование новых списков по обмену удерживаемых лиц, - Офис президента

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Также было отмечено достижение украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов, в частности школ, садиков, больниц, кладбищ и тому подобное.

Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев выступил за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников Украины и РФ для взятие под контроль границы на Донбассе, - ОП о переговорах Трехсторонней группы

"Во время работы политической группы Украины подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже, для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

Кроме того, украинская сторона в очередной раз категорически отказалась от возможности закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Также во время заседания были обсуждены активизацию в части процедурных вопросов работы ТКГ. Украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности в ближайшее время", - подчеркнули в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжатся на видеовстрече ТКГ 22 апреля, - Резников

Источник: https://censor.net.ua/n3190872
 
   
 Топ комментарии
 
Скільки Єрмак бере за місце в списках, з та обох сторін?!
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Ще прибудуть таксисти та різна зекота?
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Обміни мають бути припинені поки немає Воєнного стану, бо вони не відповідають Конституції України!
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А почему нет в списках крымских патриотов ? Предатель «янелох» о Крыме , вообще забыл
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Скільки Єрмак бере за місце в списках, з та обох сторін?!
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Если украинцы не пойдут по военному пути освобождения своих земель ...то это будет тянуться вечно.... Политическо пути нет ...все это бла бла бла.... Спросите у хорватов...если бы они сидели и ждали и надеялись что кто то там из врагов от старости сдохнет....они бы никогда не освободили часть своей земли....н когда
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Хорвати не мають кордону з кацапами патамушта.
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Да это рабочий отмазон .... Некоторые ищут причины и отмазки (те кто послабее)а те кто посильнее те добиваться своего вопреки всему .... Израиль со всех сторон был зажат .... И выжил и победил... А тоже мог бы плакать типа нас окружили враги и т.д.... есть путь слабого с поиском всевозможных отмазок и поблажек для себя и путь сильного.... Вопреки всему ....
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У Сербии то же было ЯО как у Мордора и третья армия в мире ? Шо не было , ух ты , ну да такие великие стратеги как ты кацапов одной левой легко сделают.
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А вы думаете сидеть и ждать пока развалиться рашка и сдохнет ***** вариант???? Наверно да это вариант для слабых.... Чечня не испугалась воевать с рашкой...... Не побоялись и ядерного оружия и прочего..... А чтоб Украина???? Испугалась???
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И заплатила за это жизнями пол миллиона чеченцев , то есть кацапы уничтожили почти их половину . Да и кто тебе сказал , что нам Донбасс сильно нужен , нам эта черная дыра вместе дебилами которые там остались ну в хер не упиралась . Все адекватные люди давно от туда уехали и обустроились на новых местах . Даже если ***** сдуру нам его просто так отдаст без всяких условий , для нас это будет диверсия не меньше чем прямая война с Мордором , бабок на его восстановление не кто не даст , а в Украине их нет , по тому придется поднимать пенс возраст и налоги , что приведет еще большему спаду экономической активности , надеюсь про кривую Лаффера слышал когда нибудь , в результате в глубокой жопе мы просидим еще пару десятков лет . А вот ели мы его обнесем забором и временно признаем , что сей час мы его вернуть не в состоянии , и сосредоточимся на своей экономике и перевооружении ВСУ , то через 5-7 лет , орки к нам сами приползут и будут расказывать , что больше чем они Украину не кто не любит.
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Отдал свое отказавшись бороться значит проявил слабость.... Со слабыми никто не считается....об них ноги вытерают.....
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Орки сами не приползут ...это иллюзия .... Они в говне жить будут в *********** сарае но не приползут..... Детские мечты...реалистами надо быть.....иначе труба дело....
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Ще прибудуть таксисти та різна зекота?
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Шо, опять всех на всех? И такие обмены навсегда?
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А што ещё умеет зевласть кроме очередных обменов якобе "всех на всех"?
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Видосики и фильму снимать, какие они белые и пушистые.
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Обменять Порошенко на Якуновище...да и дело с концом. Лемминги фуевы.
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Да у нас две трети ВСУ по мобилизации служили в одних бригадах , а контракты подписывали в других.
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У орков еще видимо есть менты убийцы за которых согласны хорошо заплатить , по тому не чего личного , чистый бизнес.
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Под "карантин" продолжается ускоренный слив Украины.
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WiM - ".....продолжается ускоренный слив Украины."

Козломордые кизяки вже запросто їздять сюди:


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Обмен только военных, разведчиков и членов диверсионных групп ( если таковые имеются) на соответствующий контингент. Если опять начнут менять гражданских, этому конца не будет, Путин будет их набирать прямо на улице в любом количестве из 7 миллионов граждан Украины находящихся в его полном распоряжении. и тогда это бесконечный процесс , без конца. Это провоцирует РФ на задержания людей и вдобавок гарантирует их агентуре 100% попадание под обмен. и безнаказанность, что дает им возможность набирать их в неограниченном количестве.
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варіантів у слуг багато , дуже багато, насправді безліч :
1. всіх, та не всіх
2. всіх на не всіх
3. всіх,всіх,всіх,
4. не всіх, на не всіх
5. далеко не всіх, на всіх
6. ваш віріант...
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Менять ихних проституток на наших? Главное тут - обмен. Зетипиллы в восторге.
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Дерьмак з резніком краще розуміється на обмінах. "В сообщении отмечается: "В начале встречи украинская сторона поздравила участников ТКГ с успешным На переговорах стосовно Донбасу продовжили формування нових списків з обміну утримуваних осіб, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8359 взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 16 апреля." Источник: https://censor.net.ua/
Узеленські фсбшники залишилися задоволені обміном
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"Брали хабарі не тільки готівкою, а й прикрасами та годинниками": нові "плівки Єрмака" злили у мережу

Нещодавно у мережі з'явилося продовження "плівок", на яких нібито фігурує брат керівника ОП Денис Єрмак. Відповідний аудіозапис розмістили у Телеграм-каналі "д'Єрмак".

Невідомо, з ким проводить бесіду Денис Ярмак, однак чути, що чоловіки займаються вирішенням фінансових питань.

В описі до запису вказано, що мова йде про хабарі, які "брали не лише грошима, але й прикрасами та годинниками". Також говорять про якогось Лебедєва, який розрахувався вчасно та нічого не винен.
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