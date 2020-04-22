 На переговорах по Донбассу продолжили формирование новых списков по обмену удерживаемых лиц, - Офис президента

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Также было отмечено достижение украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов, в частности школ, садиков, больниц, кладбищ и тому подобное.
Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения".
"Во время работы политической группы Украины подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже, для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.
Кроме того, украинская сторона в очередной раз категорически отказалась от возможности закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.
Также во время заседания были обсуждены активизацию в части процедурных вопросов работы ТКГ. Украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности в ближайшее время", - подчеркнули в ОП.
Отец Солдата
@uspenovka19632
Сказки Зеленского леса...
Козломордые кизяки вже запросто їздять сюди:
1. всіх, та не всіх
2. всіх на не всіх
3. всіх,всіх,всіх,
4. не всіх, на не всіх
5. далеко не всіх, на всіх
6. ваш віріант...
Узеленські фсбшники залишилися задоволені обміном
Нещодавно у мережі з'явилося продовження "плівок", на яких нібито фігурує брат керівника ОП Денис Єрмак. Відповідний аудіозапис розмістили у Телеграм-каналі "д'Єрмак".
Невідомо, з ким проводить бесіду Денис Ярмак, однак чути, що чоловіки займаються вирішенням фінансових питань.
В описі до запису вказано, що мова йде про хабарі, які "брали не лише грошима, але й прикрасами та годинниками". Також говорять про якогось Лебедєва, який розрахувався вчасно та нічого не винен.