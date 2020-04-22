 Киев выступил за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников Украины и РФ для взятие под контроль границы на Донбассе, - ОП о переговорах Трехсторонней группы

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "В начале встречи украинская сторона поздравила участников ТКГ с успешным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 16 апреля.

Также украинская сторона поддержала инициативу Генерального секретаря ООН о введении постоянного и бессрочного режима прекращения огня на линии разграничения.

Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

В рамках работы группы по безопасности украинская сторона разделила беспокойство представителей ОБСЕ по факту блокирования работы СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей к временно оккупированных территорий Донбасса.

Также в рамках безопасности группы продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей - граждан Украины".

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