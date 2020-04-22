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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3769) Донбасс (21171) Трехсторонняя контактная группа (209)

 Киев выступил за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников Украины и РФ для взятие под контроль границы на Донбассе, - ОП о переговорах Трехсторонней группы

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "В начале встречи украинская сторона поздравила участников ТКГ с успешным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 16 апреля.

Также украинская сторона поддержала инициативу Генерального секретаря ООН о введении постоянного и бессрочного режима прекращения огня на линии разграничения.

Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

В рамках работы группы  по безопасности украинская сторона разделила беспокойство представителей ОБСЕ по факту блокирования работы СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей к временно оккупированных территорий Донбасса.

Также в рамках безопасности группы продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей - граждан Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжатся на видеовстрече ТКГ 22 апреля, - Резников

Источник: https://censor.net.ua/n3190871
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Чого??? - с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ ???
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Кордон має бути під контролем ЗСУ наступні 50 років! Ніяких прикордонників та митників на російсько-українському кордоні не буде бо там не буде контрольно-пропускних пунктів, а всі порушники будуть просто розстрілюватись зі зброї, а сам кордон буде виконано в якості протитанкового рову з суцільним мінуванням!
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Удивляет, почему масква в своё время не выступила с предложением за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников СССР и Германии для взятие под контроль границы на волге,под ленинградом и масквой?
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Куда там зебилы опять намерены отводить наши войска?
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Ответ прогнозируем, мы свою границу контролируем, а вы контролируйте свою, то что мешает ОРДЛО -ваши трудности, договаривайтесть с молодыми свободолюбивыми джамахириями
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-Батя, я медведя поймал
-Так тащи его сюда
-А он меня не пущает
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Не верю! ( по Станиславскому). Если в роли миротворцев фигурирует Россия - не сомневайтесь, обманут, да еще с вероятностью 100% нас же и виновниками сделают.
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