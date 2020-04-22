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 Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Киевщине, - Генштаб ВСУ. ФОТО

В Киевской области военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генерального штаба ВСУ.

Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Киевщине, - Генштаб ВСУ 01

"22 апреля, около 17 часов, вертолет Ми-8 бориспольской Бригада транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку. По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетел птица, повлекшее отказ одного из двигателей.

Ми-8 успешно совершил вынужденную посадку на одном двигателе. Для этого командир визуально выбрал место в полевой местности вблизи населенного пункта Иванкив Киевской области и посадил машину", - говорится всообщении.

В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары.

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Вертолет невредим, экипаж - в норме, отметилив Генштабе.

Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Киевщине, - Генштаб ВСУ 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3190870
 
   
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та кажуть на київщині карлосон появився, літає і кричить бариги!
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Второй день рождения - после отказа второго двигателя.
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Наверное, курица с непривычки - потому что летали низко.
Как говорится - её еще не так зажимали.
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