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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Все кладбища области будут закрыты для посетителей на Проводы, - и.о. главы Киевской ОГА

И. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин напомнил, что в ближайшие поминальные дни посещение кладбищ в Киевской области будет запрещено в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.

"Ввиду существующей опасности и после обсуждения с религиозными организациями в области пока запрещено посещение кладбищ, за исключением непосредственно погребений. Схожие шаги сделал и ряд других европейских государств в рамках борьбы с коронавирусом", - сказал Володин в своем онлайн-обращении в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

При этом он отметил, что в христианской традиции есть несколько поводов молитвенного поминовения умерших родственников и друзей, упомянув, в частности, Троицкую поминальную субботу, которая в 2020 году приходится на 6 июня, а также Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября.

"Давайте не идти против Божьей воли и чтить памяти умерших не во вред здоровью живых", - резюмировал Володин.

Как сообщалось, в Киевской области с 17 апреля и до улучшения эпидемиологической ситуации закрыты для посещения кладбища, кроме проведения похорон по соответствующим нормам в условиях карантина.

Аналогичные меры на поминальные дни приняты в Донецкой области и в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по договоренности с представителями всех конфессий поминальные дни перенесены на 6 июня 2020 года.

Проводы  в 2020 году приходится на вторник, 28 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня, - ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/n3190869
 
 
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що за проводи? кого і куди проводжають?
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Да хер что закроют, долбодятлы всёравно пойдут.
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мудрецы будут сидеть под плинтусом и балдеть от очередных плевков власти в их рожи? ибо всё же исключительно для их блага!
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Алканавтів не зупинити. І тих, хто їм співчуває, також.
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Та да,тут одні якось років 370тому також цвинтарі,церкви закривали,податки за річку,стежку збирали...До цих пір обсираються від згадки тих подій,діточок в школі повчають,а очільника так і називають головним ворогом проклятого народу свого.
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