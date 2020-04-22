 У митрополита Тернопольского и Кременецкого МП Сергия и нескольких священнослужителей из Почаева выявили COVID-19, - замначальника лабцентра Паничев

Об этом сегодня на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у четверых священников и диакона, которые имеют отношение к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, имеющего отношение к Почаеву, и у его жены", - рассказал Паничев.
По его словам, ситуация с распространением COVID-19 на Тернопольщине остается сложной. Наблюдается вспышка инфекции. Среди заболевших - 132 медика.
Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина.
В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения.
На внеочередном заседании районной комиссии по ВТЕБ и ЧС было принято решение, что в городе Почаев со следующего дня вводится запрет на въезд/выезд. Ограничения связато с тем, что за сутки количество случаев COVID-19 удвоилось и достигло 42 человек. Почаевскую Свято-Успенскую лавру также закрыли на карантин.
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.
24 канал@24tvua· 6 ч
#Техно24 Заражений коронавірусом російський чиновник брав участь у запуску екіпажу на МКС
А что там **** православная? Еще жива?
\\\\\\\\\
Многие уже видели видео пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре УПЦ МП в Донецкой области. Огромное количество людей без масок и защитных средств. Священники и миряне демонстративно игнорили нормы карантина. Участники обряда целовали руки митрополиту Арсению и иконы. Полиция не только не вмешивалась, а как пишут местные блогеры, получила неофициальное указание от губернатора области - не препятствовать службе.
На видео и в соцсетях участники богослужения не скрывают, что такое их поведение является протестом против властей и их «короновируса». Эти персонажи считают, что пандемия: «заговор против Церкви и веры, а карантин - это происки сатанистов из Киева».
По подсчетам очевидцев в службе принимало участие по меньшей мере до 600 человек, жителей не только Святогорска, Славянска, Краматорска, но и из-за пределов Донецкой области. Некоторых идентифицировали как гостей их Харькова и Киева.\\\\\\\\
И теперь, действительно, ВСЁ!
петух гонится за курицей.
- догоню, *****. не догоню, согреюсь.
курица.
- а не слишком ли быстро я бегу...