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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 У митрополита Тернопольского и Кременецкого МП Сергия и нескольких священнослужителей из Почаева выявили COVID-19, - замначальника лабцентра Паничев

У митрополита Тернопольского и Кременецкого Московского патриархата (УПЦ МП) Сергия выявлен коронавирус. Он находится в Александровской больнице в Киеве.

Об этом сегодня на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у четверых священников и диакона, которые имеют отношение к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, имеющего отношение к Почаеву, и у его жены", - рассказал Паничев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус подтвержден у шести священников области, - и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Федорив

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 на Тернопольщине остается сложной. Наблюдается вспышка инфекции. Среди заболевших - 132 медика.

Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина.

В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения.

Также читайте: Полицейские Ивано-Франковска составили протокол за нарушение карантина на священника, проводившего службу для более 10 прихожан

На внеочередном заседании районной комиссии по ВТЕБ и ЧС было принято решение, что в городе Почаев со следующего дня вводится запрет на въезд/выезд. Ограничения связато с тем, что за сутки количество случаев COVID-19 удвоилось и достигло 42 человекПочаевскую Свято-Успенскую лавру также закрыли на карантин.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3190868
 
 
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Ага."Возлюбил" боженька мацковских попов...
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А чья воля шо уже с 200000 трупов? Они все злыми были? "Еретиками"? "Садистами"(ну, любили пытать, как Яхве)?
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ко-вірус на космічній висоті

24 канал@24tvua· 6 ч

#Техно24 Заражений коронавірусом російський чиновник брав участь у запуску екіпажу на МКС
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А не фиг было фанатиков в церкви запускать-бабла захотелось?
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У секты нет Томаса и не Благодати . Вот и косить зараза секту !
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Хорошая новость!
А что там **** православная? Еще жива?
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Слегка кашлянув, наглый поп тут же бросает "Пиплию" под ноги и крепко придерживая платье, тут же мчится к Мерседесу, роняя евстратихии, диптихии, свечи, как и кадило, нажимает газ и бодро гонит в лучшую клинику, а стадо пусть в коридоре полежит, пока попа будут лечить.

\\\\\\\\\
Многие уже видели видео пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре УПЦ МП в Донецкой области. Огромное количество людей без масок и защитных средств. Священники и миряне демонстративно игнорили нормы карантина. Участники обряда целовали руки митрополиту Арсению и иконы. Полиция не только не вмешивалась, а как пишут местные блогеры, получила неофициальное указание от губернатора области - не препятствовать службе.
На видео и в соцсетях участники богослужения не скрывают, что такое их поведение является протестом против властей и их «короновируса». Эти персонажи считают, что пандемия: «заговор против Церкви и веры, а карантин - это происки сатанистов из Киева».
По подсчетам очевидцев в службе принимало участие по меньшей мере до 600 человек, жителей не только Святогорска, Славянска, Краматорска, но и из-за пределов Донецкой области. Некоторых идентифицировали как гостей их Харькова и Киева.\\\\\\\\
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для вас, козлов, Библия то есть Первая книга, после наскальной живописи. Если бы её не было, не было бы и письменности, и вы, козлы, до сих пор, ставили бы зарубки на своих копьях.
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А какого х.я он в Киеве, а не со всеми кто заразился и кого он звал не бояться и идти жрать из одной ложки? Судя по дате святое причастие его настигло? Закрыть этот филиал ФСБ!
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Ну, он этим и лечился!
И теперь, действительно, ВСЁ! У митрополита Тернопольского и Кременецкого МП Сергия и нескольких священнослужителей из Почаева выявили COVID-19, - замначальника лабцентра Паничев - Цензор.НЕТ 4739
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Слава Богу, он за ими соскучился, некого в котлах варить.
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Ідентифікувати невігласів за фото (це вже проблема СБУ де взяти зображення), і у разі зараження, негайно вести до лаври. Хай там лікуються молитвами, цілуванням ікон, рук та інших мощей. До лікарень не пускати. Бог поможе таким віруючим.
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А какого беса, этого скрепного черта из Тернополя привезли в Киев? Нахер он тут надо. Пускай лечится молитвами у себя в храме.
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а именно в почаевской лавре, где этот красавец, я так понимаю главный, в нарушение карантина, провели служение, более того впустив людей внутрь помещения. я б таких в больницу не вез. нехай бох лечит, раз они такие твердолобые. если выжевет, и будут тяжелые последствия его действий, судить!
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левославная "церковь" московского петухата это кремлядьское имперское подразделение КГБ/ФСБ
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с этими фанатиками напомнило.
петух гонится за курицей.
- догоню, *****. не догоню, согреюсь.
курица.
- а не слишком ли быстро я бегу...
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