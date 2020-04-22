 У митрополита Тернопольского и Кременецкого МП Сергия и нескольких священнослужителей из Почаева выявили COVID-19, - замначальника лабцентра Паничев

Об этом сегодня на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у четверых священников и диакона, которые имеют отношение к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, имеющего отношение к Почаеву, и у его жены", - рассказал Паничев.

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По его словам, ситуация с распространением COVID-19 на Тернопольщине остается сложной. Наблюдается вспышка инфекции. Среди заболевших - 132 медика.

Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина.

В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения.

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На внеочередном заседании районной комиссии по ВТЕБ и ЧС было принято решение, что в городе Почаев со следующего дня вводится запрет на въезд/выезд. Ограничения связато с тем, что за сутки количество случаев COVID-19 удвоилось и достигло 42 человек. Почаевскую Свято-Успенскую лавру также закрыли на карантин.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.