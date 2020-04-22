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 Политика Украины
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 Экс-замглавы ОП Коваленко будет заниматься новой региональной политикой в профильном министерстве, - Офис президента

В Офисе президента Украины благодарят за работу уже экс-заместителя руководителя ОП Анну Коваленко и приветствуют ее с назначением на должность советника министра развития громад и территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП.

"Накануне местных выборов это очень ответственное направление работы, где требуется эффективная координация усилий профильных институтов в формате новой региональной политики Офиса президента Украины", - отметили в ОП.

В Офисе президента указали, что Коваленко уже в роли советника министра проходит специальную проверку и "сразу входит в новую проблематику без перерыва на отдых". Позднее она займет должность заместителя министра по указанным направлениям.

"Сейчас очевидно, что ситуация в регионах требует сегодня еще более качественного управления, а потому Офис президента приветствует решение профильного министерства по региональной политике приобщить к команде Анну Коваленко, которая показала себя в роли высокопрофессионального сотрудника и мощного ситуационного менеджера", - подчеркнули в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил замглавы ОП по вопросам обороны Коваленко и ликвидировал возглавляемый Апаршиным директорат по оборонной политике, - источник

В Офисе президента Украины благодарят за работу уже экс-заместителя руководителя ОП Анну Коваленко и приветствуют ее с назначением на должность советника министра развития громад и территорий.

"Накануне местных выборов это очень ответственное направление работы, где требуется эффективная координация усилий профильных институтов в формате новой региональной политики Офиса президента Украины", - отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП.

В Офисе президента указали, что Коваленко уже в роли советника министра проходит специальную проверку и "сразу входит в новую проблематику без перерыва на отдых". Позднее она займет должность заместителя министра по указанным направлениям.

"Сейчас очевидно, что ситуация в регионах требует сегодня еще более качественного управления, а потому Офис президента приветствует решение профильного министерства по региональной политике приобщить к команде Анну Коваленко, которая показала себя в роли высокопрофессионального сотрудника и мощного ситуационного менеджера", - подчеркнули в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Машовца заместителем главы Офиса президента

Источник: https://censor.net.ua/n3190866
 
 
 Топ комментарии
 
Экс-замглавы ОП Коваленко будет заниматься новой региональной политикой в профильном министерстве, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6216Дмитро Корчинський
8 хв ·

ЗАГАДКА

В одній Країні єврей вирішив призначити в уряд грузина, щоб піднапружити вірменина.
Як називається ця Країна?

Підказка: не Ізраїль, не Грузія і не Вірменія.

(У відповідях прошу уникати ксенофобії. Та Країна сама в усьому винна)
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Гриценку просто запропонували- ділишся лаве- і не сядеш. От Толян і вибрав свободу.
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Питання чому звільнили єдиного фахівці в офісі Президента - Івана Апаршина, який претендував на посаду міністра оборони в команді кандидата в Президенти Анатолія Гриценка. Схоже що підходи до реформування армії нового міністра оборони не знайшли підтримки профільного департамента офісу Президента, яким керував Апаршин, а це вже ставить хрест на новому міністрі оборони і його реформах! Апаршин був яскравим представником команди екс-міністра оборони Гриценка, яка є найбільш фаховою командою в секторі безпеки та оборони в Україні, підходи які застосовує команда Гриценка це підходи рівня НАТО і схоже для Тарана, міністра оборони, ці підходи виявились неприйнятними! А це означає що нас чекає чергова корупція в оборонному секторі.
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Особливо знався Апаршин на продажах ;надлишкового майна;.
Зона по ньому плаче.

Як по Гриценку.
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Гриценку просто запропонували- ділишся лаве- і не сядеш. От Толян і вибрав свободу.
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Экс-замглавы ОП Коваленко будет заниматься новой региональной политикой в профильном министерстве, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6216Дмитро Корчинський
8 хв ·

ЗАГАДКА

В одній Країні єврей вирішив призначити в уряд грузина, щоб піднапружити вірменина.
Як називається ця Країна?

Підказка: не Ізраїль, не Грузія і не Вірменія.

(У відповідях прошу уникати ксенофобії. Та Країна сама в усьому винна)
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От перестановки кроватей в зеленом борделе - ничего не поменяется в стране! зеленую шлюху нужно срочно менять.
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Алло 73,22%, а вам не здається, що для того, щоб відкрили сайт «Одноглазіки, ви, 21.04.2019, дуже здорово переплатили?
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