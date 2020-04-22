 Быстрого подъема заболеваемости COVID-19 пока нет, в день регистрируется 400-450 случаев, - начальник отдела ЦОЗ Родына

Об этом в эфире hromadske рассказал начальник отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Роман Родына, информирует Цензор.НЕТ.

"Цифры новых случаев колеблются в пределах 400-450 случаев в день. У нас пока нет подъема. Возможно праздники и меньше обращались. Сейчас мы не видим такого быстрого подъема, как был полторы-две недели назад", - отметил Родына.

По его словам, стабилизация прироста заболевания связана с карантинными мероприятиями: люди остаются дома, меньше контактируют друг с другом, а следовательно, предотвращают инфицирование.

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На вопрос, не связана ли такая стабильная ситуация с тем, что тестируют примерно одинаковое количество людей, Родына ответил: "Мы повысили количество тестируемых. Тестируем всех с диагнозом "пневмония" и медицинских работников. А кроме лабораторий областных лабораторных центров, являются частные и лаборатории медучреждений. Если будет больше подозрений - людей будут тестировать. То, что мы сейчас обнаруживаем - это не свидетельство того, что мы что-то скрываем, это реальная картина, которая у нас есть", - отметил Родына.

Напомним, на утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели.