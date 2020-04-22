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 Здоровье
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 Быстрого подъема заболеваемости COVID-19 пока нет, в день регистрируется 400-450 случаев, - начальник отдела ЦОЗ Родына

Сейчас в Украине ежедневно лабораторно подтверждают 400-450 новых случаев инфицирования коронавируса, быстрого роста новых больных - нет.

Об этом в эфире hromadske рассказал начальник отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Роман Родына, информирует Цензор.НЕТ.

"Цифры новых случаев колеблются в пределах 400-450 случаев в день. У нас пока нет подъема. Возможно праздники и меньше обращались. Сейчас мы не видим такого быстрого подъема, как был полторы-две недели назад", - отметил Родына.

По его словам, стабилизация прироста заболевания связана с карантинными мероприятиями: люди остаются дома, меньше контактируют друг с другом, а следовательно, предотвращают инфицирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаборатории Минздрава могут проводить до 10 тысяч тестирований на коронавирус, - начальник отдела ЦОЗ Родына

На вопрос, не связана ли такая стабильная ситуация с тем, что тестируют примерно одинаковое количество людей, Родына ответил: "Мы повысили количество тестируемых. Тестируем всех с диагнозом "пневмония" и медицинских работников. А кроме лабораторий областных лабораторных центров, являются частные и лаборатории медучреждений. Если будет больше подозрений - людей будут тестировать. То, что мы сейчас обнаруживаем - это не свидетельство того, что мы что-то скрываем, это реальная картина, которая у нас есть", - отметил Родына.

Напомним, на утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3190865
 
 
 Топ комментарии
 
Не ведите себя как профессиональная гадалка.
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Ідіоти, у Вас не буде приросту виявлення коронавірусу, бо у Вас кількість досліджень не зростає і групи населення яких ви тестуєте не змінюються! Потрібно значно збільшити кількість досліджень і перейти до масових тотальних перевірок на коронавірус в малих населених пунктах, щоб бачити реальну картину в малому населеному пункті в різних регіонах і по ним робити прогнози по малим населеним пунктам по всій Україні! Як можна судити про кількість хворих якщо не вводяться нові перевірки нових груп ризику - медиків, продавців, водіїв громадського транспорту, священнослужителів, прихожан, правоохоронців, військових, комунальних працівників?
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Новости из Словакии - школы закрыли до сентября
Дети будут завершать учебный год ОНЛАЙН
БРАВО СЛОВАКИ !!!

Карантин снимают - за весь карантин 6 смертей ( 3 из них- в доме престарелых )
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И ещё - если это не привычная пневмония , то переболевшие КОРОНАВИРУСОМ могут иметь потом иммунные проблемы , шо приведёт к лейкемии или раку
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Не ведите себя как профессиональная гадалка.
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А Вы не позволяйте себе умничать
У меня семья врачей - хирургов , фармакологов
ПОТОМУ Я ПОВТОРЯЮ - переболевшие короной могут иметь опасные последствия
Потому БЕРЕГИТЕСЬ
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Если пустить деток в школу и открыть массовые перевозки, то через неделю будет в 10 раз больше, а дальше - в прогрессии "2х".
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Навіть якщо і буде, статистика цього не покаже, бо тестують виключно хворих з ускладненнями а діти переносять коронавірус без симптомів.
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Новости из Словакии - школы закрыли до сентября
Дети будут завершать учебный год ОНЛАЙН
БРАВО СЛОВАКИ !!!

Карантин снимают - за весь карантин 6 смертей ( 3 из них- в доме престарелых )
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"за весь карантин 6 смертей"

А если я проверю?
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Проверяйте .

Вам явно шото жить мешает 😀😀😀
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6 человек ( из них трое в доме престарелых)
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не-а! это жертвы вируса. а я про жертв карантина. или вы впрямь считаете, что это такой себе пустячок?
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СЛОВАКИЯ объявила карантин 10 марта, закрыла школы и садики
Словакия из-за коронавируса с 13 марта запретила въезд на свою территорию всем иностранным гражданам без разрешения на постоянное или временное проживание в этой стране. Пассажирское железнодорожное сообщение со страной приостановлено, сообщила Государственная таможенная служба Украины.
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В жто время в Италии Франции Швейцарии народ ещё активно катался на лыжах и ходили в школы
А Словакия уже была закрыта
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не желаИтИ врубаться в мой вопрос, так не врубайтИсь.
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Кстати, пасха МП тоже подправит статистику через 3 дня.
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Можна подумати що з тих хто захворів хтось ходив до храму, крім монахів. Хворі це туристи та заробітчани.
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Ідіоти, у Вас не буде приросту виявлення коронавірусу, бо у Вас кількість досліджень не зростає і групи населення яких ви тестуєте не змінюються! Потрібно значно збільшити кількість досліджень і перейти до масових тотальних перевірок на коронавірус в малих населених пунктах, щоб бачити реальну картину в малому населеному пункті в різних регіонах і по ним робити прогнози по малим населеним пунктам по всій Україні! Як можна судити про кількість хворих якщо не вводяться нові перевірки нових груп ризику - медиків, продавців, водіїв громадського транспорту, священнослужителів, прихожан, правоохоронців, військових, комунальних працівників?
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Правильно. По після пасхи треба тиждень чекати поки інкубаційний пройде.
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Навіть якщо і буде після Пасхи збільшення захворювання то захворіють не ті хто в храмі святив паски, а ті хто жрав горілку з шашликами під під'їздом.
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пипец - глядя на ту х.рню, которую ты несёшь, думаю что того Igor просто подделал какой то туповатый салабон...
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"...думаю что ник того Igor просто подделал..."
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Виявлять тільки тих, в кого буде тяжкий перебіг хвороби. А носіїв зарази, безсимптомних, не виявлять.
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Один из примеров, в общежитии, где у человека обнаружили коронавирус, тестирование других жильцов длилось несколько дней. Поэтому и рост постепенный.Если бы протестировали всех сразу- был бы рост...
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Мало тестируют, вот и вся отгадка. По последним данным до 70% носителей могут не ощущать болезни. В рашке к примеру в сутки делают 100 тыс. тестов, не только у больных, у у их родных, друзей, соседей, сотрудников. У нас вчера вышли на рекорд - почти 5 тыс. тестов в день! Разница в 20 раз!
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Нам, щоб вийти на плато, треба ще не менше 20 днів. Про пік дарма мріють. Пік був лише в кількох країнах - Австралія, Австрія, Німеччина, Ісландія, Швейцарія, Корея. Ось і все. Більше піків не було. А в нас намічається "плато" - тривале перебування на постійному рівні. Тобто, стабільно погано. Скільки воно буде? А хто зна. Не менше місяця.
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Странно, что тестируют только с пневмонией, а остальные ходят и заражают остальных.
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А вообще должны тестировать всех на предприятиях, где работает много людей. а не только тяжело больных. Пусть возьмут пример с Беларусии, где с 9 млн населением значительно больше сделано тестов, чем в Украине.
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