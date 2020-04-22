 По факту высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению", - добавил он.
По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Напоминаем, ранее мэр Ивано-Франковска Марцинкив поручал вывезти всех ромов из города.
пенсия по возрастному признаку? Ни хрена не дискриминация?
почему ребенок пяти лет не может голосовать и получать пенсию?
И какие нахер "ромы".
Никогда не слышал про какую-то срань типа "ромы".
Но после того как запретили ********* называть ********** появились и "ромы", понимаю что это ущемление свободы слова - запрет цыган называть цыганами.
С какого фига? И быдлоо всё под гейРопу конает в своей борьбе за права животных (это всё из одной оперы).
А вот мэру, который действует в системе борьбы с короновирусом во время эпидемии... - уголовное преследование.
Еще харит дурацкое слово "мізки", тьху! хотя оно литературное, но мне плеваться хоцца от него.
именно. Какого хера идти на поводу каких-то пидоров, навязывающих нам свои извращения?
Интеграции в общество.Срок 1 год.По истечению срока те кто не выполняет данную тему.Лишать гражданства страны и депорт на все 4 стороны.Попался ещё раз в тюрьму по самые гланды.После тюрьмы снова депорт.По другому этот вопрос не решить.Эти все сюсюкивание и разговоры о ромах полный бред ! И никаких цыган и свор на вокзалах и прочей гнидныках не будут .
Вобщем, вмешалось общество защиты животных.
я сразу не сообразил...
Я б за Гитлера проголосовал , шоб он очистил Украину ои цыганвы . Надоела уже эта политкорректность - ромская национальность , бла-бла-бла ... ******* цыганва
Тем более из уст чиновника, а не гопника из подворотни.
Другое дело, что они действительно живут в антисанитарии..
Но об этом как раз и должна была позаботиться местная власть - организовать компактное проживание и соблюдение карантина.
С другой стороны - на какие деньги, если Зебил урезал финансирование...?
Короче, со всех сторон виноват Зебил. Просто своим существованием!!!
В Словакии цыгане тоже не хотели соблюдать карантин, потому
ВОЙСКА ОЦЕПИЛИ ЛАГЕРЯ ЦЫГАН , никого не выпускали, сделали всем тесты и до сих пор держат их в резервации
И никому в голову не пришло подавать на войска в суд
...
У вас аж шість помилок у слові "воші".
Особливо прикол у книзі, де цигани розмовляють ламаною шведською
Знайдено в мережі:
Прочитала роман "Худеющий". Хоть он и древний, но впревые попался. Теперь мечта моей жизни - увидеть ЭТО переведенным на шведский. Ну или хотя бы поспрашивать шведов, что они думают. Может, их переводчики не позволили мистеру Кингу ТАК опозориться, и сумели изобрести альтернативный "ромский"?
А теперь пара цитат. Жирным шрифтом я выделила то, что по мнению Кинга - язык цыган, а в скобках - как это переводится НА САМОМ ДЕЛЕ с шведского
"- Энкельт! (Просто!) - хрипло заорал мужчина, но когда обернулся к Джинелли, лицо его заметно побледнело. - Вы совсем спятили!"
- Эта свинья! - Она плюнула. - Хан сатте сиг па эн ав столарна! Хан снегладе па нытт мот хиллорна и вильд! Вильд! (Он уселся на один из стульев. Он снова покосился на ХИЛЛОРНА возможно, ПОЛКИ? в бешенстве! Бешенстве!)
- Это ты работаешь на свинью, - сказала она. - Ханс сатте сиг па... (Он уселся на...)
А потом они... они хан тог ин пойкен... (он пустил мальчика внутрь) отмазали его. Но мы его хорошо пригвоздили.
Ну и напоследок целый абзац. Почитайте вдумчиво, постарайтесь проникнуться атмосферой и почувствуйте, какие цыгане все-таки романтики.
"Никто этих вещей не понимает. Даже я. Но немножко знаю. "Проклятье"- это ваше слово, но на роме оно получше. Слушай: Пурпурфаргаде ансиктет. Слыхал такое?
Билли медленно покачал головой, подумав, что звучит это богато и мрачно.
- Означает, примерно, "Дитя ночных цветов". Вроде ребенка, который варсель, - дитя, подкинутое эльфами. Цыгане говорят, варсель всегда находят под лилией или пасленом, который распускается ночью. Так говорить лучше, потому что проклятье - это вещь. То, что у тебя, - не вещь. То, что ты имеешь, оно - живое."
Ну как? Красиво? Поэтично? Перевод:
Purpurfærgade ansiktet - лицо пурпурного цвета
varsel - предупреждение
Як відомо, дипломатичною мовою це означає "та *****" )))
Шо нафиг происходит?