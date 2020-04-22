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Все про:Ивано-Франковск (618) правоохранительные органы (1208) цыгане (132) Марцинкив (29) Клименко Игорь (27)

 По факту высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция

Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от полиции вывезти из города представителей ромской общины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США глубоко обеспокоено требованием мэра Ивано-Франковска Марцинкива "запаковать" и "вывезти" из города ромов

По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напоминаем, ранее мэр Ивано-Франковска Марцинкив поручал вывезти всех ромов из города.

Источник: https://censor.net.ua/n3190864
 
 
 Топ комментарии
 
Значит ромам, которые не придерживаются карантина, не носят масок, ведут аморальный и антисанитарный образ жизни... им ничего.
А вот мэру, который действует в системе борьбы с короновирусом во время эпидемии... - уголовное преследование.
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Какие ромы? Они цыгане и точка
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По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция

Вобщем, вмешалось общество защиты животных.
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А как там насчёт отправки в самоизоляцию по возрастному признаку? Ни хрена не дискриминация? Да? Они ж не цыгане? Их можно?
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голосование по возрастному признаку? Ни хрена не дискриминация?
пенсия по возрастному признаку? Ни хрена не дискриминация?
почему ребенок пяти лет не может голосовать и получать пенсию?
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Роми всією етнічною групою ігнорують карантинні обмеження чим створюють небезпеку для мешканців міста, тому кримінальне провадження потрібно реєструвати за фактом небезпечних дій етнічної групи ромів по відношенню до решти населення! Якщо поліція не може зробити свою роботу, це зроблять патріоти!
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и упекут патриотов в тюрягу...

И какие нахер "ромы".
Никогда не слышал про какую-то срань типа "ромы".
Но после того как запретили ********* называть ********** появились и "ромы", понимаю что это ущемление свободы слова - запрет цыган называть цыганами.
С какого фига? И быдлоо всё под гейРопу конает в своей борьбе за права животных (это всё из одной оперы).
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Минулого разу коли виганяли ромів ніхто в тюрму не потрапив.
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ты ещё забыл написать, что одноногих прима-балерин не бываИт.
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Значит ромам, которые не придерживаются карантина, не носят масок, ведут аморальный и антисанитарный образ жизни... им ничего.
А вот мэру, который действует в системе борьбы с короновирусом во время эпидемии... - уголовное преследование.
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рома на цыпочках цыплёнку цыкнул цыц! )))))))))
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Сейчас понты в моде: церковь теперь, оказывается, храм, поп - владыко, мусора у нас копы , цыганва - ромы и т.д, и т.п. Полуграмотные телеведущие льют это говно с экранов, а граждане впитывают с удовольствием.
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Привыкнем - привыкли же сюсюкать - "евреи", вместо того как всегда говорили, как говорят до сих пор те же поляки или чехи.
Еще харит дурацкое слово "мізки", тьху! хотя оно литературное, но мне плеваться хоцца от него.
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За фактом висловлювань мера Івано-Франківська Марцінківа про ромів розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 639

именно. Какого хера идти на поводу каких-то пидоров, навязывающих нам свои извращения?
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Цигани,теж люди..Хоч і злодії,аферисти,наркоторговці поголовно
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А кто у нас крышует наркоторговли? Отож
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о б*же..... реально ЭТО соотворил Яхве по своей подобе и подлости
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Ну вот их закрывать и учить и ************* к обществу.С данным вопросом можно покончить раз и навсегда если поработать над ним.Провести работу об их всех прибывании и наличии документов с жильём.Далее вопрос с детьми решить по учёбе и вопрос о работе для взрослых.
Интеграции в общество.Срок 1 год.По истечению срока те кто не выполняет данную тему.Лишать гражданства страны и депорт на все 4 стороны.Попался ещё раз в тюрьму по самые гланды.После тюрьмы снова депорт.По другому этот вопрос не решить.Эти все сюсюкивание и разговоры о ромах полный бред ! И никаких цыган и свор на вокзалах и прочей гнидныках не будут .
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По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция

Вобщем, вмешалось общество защиты животных.
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мер замахнулся на цыганскую наркомафию которую крышуют менты. получай уголовное дело.пздц страна
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а вот это ответ.
я сразу не сообразил...
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Цигане платят ментам взятки отсюда и такая забота глави Нацполиции Игоря Клименко.Источник: https://censor.net.ua/n3190864
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От же мудак этот Клименко.Реально от наших ментов блевать порой охота.
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а за высказывания шариев-сивох ничё? все норм?
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"Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку" - Да неужели !? цыганам разносить заразу можно, а Украинцам даже говорить про это нельзя. Толерастия головного мозга.
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Ментов хотели лишить источника благосостояния ,вот они клюв и раскрыли...
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В Україні можна знущатись лише над українцями.
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Короче, дайош рома міністром нацполіції !
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Щось давно не бачу давно ромів у Києві, мабуть втікли. За багато років я не бачив, щоб з ними розмовляли місцеві жителі! А от як вони крали я сам бачив. Тому з одного боку погано ставитися лише по нації, а з другого боку всі не можуть поруч з ними жити.
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Электрички и поезда же не ходят из-за карантина.
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Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от полиции вывезти из города представителей ромской общины.

Я б за Гитлера проголосовал , шоб он очистил Украину ои цыганвы . Надоела уже эта политкорректность - ромская национальность , бла-бла-бла ... ******* цыганва По факту высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9584
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Нацики идут вослед рашикам- нафуй За фактом висловлювань мера Івано-Франківська Марцінківа про ромів розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5708 Пока такое гуано в головах- ничего к лучшему не изменится.
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Свистни в путен, болезный...Животные дикие. А потом вы голосуете.
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Да не вражда. Просто цыгане-ромы, оборзевшие до края от свей безнаказанности на земле украинской, чужы и чужды народу Укранины. Им здесь споконвеку тепло, благодатно и привольно. Нет, не враждовать с ними надо, а просто депортировать хотя бы в Чернобыльскую зону на освоение и извечное поселение. Не этническая это вражда, не т.н. ксенофобия, а вынужденное пожелание властям нашим. Цыгане, да пошли вы в Ченобыль!
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Значить, проти кацапських попів, порушників карантину, справи не заводять. А виселення циган, джерело антисанітарії, - кримінальна справа?!!! Хтось ужрався.
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Как бы там ни было, а сказать, что надо "запаковать и вывезти" - это не комильфо.
Тем более из уст чиновника, а не гопника из подворотни.
Другое дело, что они действительно живут в антисанитарии..
Но об этом как раз и должна была позаботиться местная власть - организовать компактное проживание и соблюдение карантина.
С другой стороны - на какие деньги, если Зебил урезал финансирование...?
Короче, со всех сторон виноват Зебил. Просто своим существованием!!!
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"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". По факту высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 19
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Цыганей в Румынию, нахер. Или их скоро начнут уничтожать.
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Сколько можно уже политкорректными быть?
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"Американське посольство занепокоєне..." От нехай би взяли до себе переночувати на одну ніч циганів, а ті засрали б ім іхнє посольство, то подивився б я на іх занепокоєння.
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холокост ? одне із колін "народу" ізраїлевого образили ...
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Клімєнко йде нафуй! Разом з брудною циганвою. По факту высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8979
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Власть идиотов !!!

В Словакии цыгане тоже не хотели соблюдать карантин, потому
ВОЙСКА ОЦЕПИЛИ ЛАГЕРЯ ЦЫГАН , никого не выпускали, сделали всем тесты и до сих пор держат их в резервации
И никому в голову не пришло подавать на войска в суд
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"по национальной или этнической принадлежности" - чим національна приналежність відрізняється від етнічної?...і ще...слово жид заборонила Катерина Друга, а хто заборонив слово циган?
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В перші роки , коли Євросоюз ввів Шенген, в Францію хлинула маса циганів з Румуніі. Такого жаху французи не знали з часів, коли російська армія прийшла в Париж. Але французький президент дав розпорядження виселити циганів назад в Румунію і ні ООН ні якісь посольства інших держав навіть не пікнули. А тут ціле америанське посольство висловило занепокоєння. Франціі дозволено те, чого не дозволено Украіні?
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А з якого дива циган стали називати ромами? Давайте почнемо німців називати дойчерами, грузинів - картвелами, а фінів - суомалайсетами. Хай цигани на себе як завгодно кажуть, а для нас вони - цигани і крапка. До речі, загадка: що це таке - особа ромської національності з особливими потребами? Відповідь: циган-каліка.
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а для нас вони - цигани і крапка

...
У вас аж шість помилок у слові "воші".
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ага.... скільки морду не замазували, але, все рівно, не подібний
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Ще згадав "Худеющий" Стівена Кінга (книгу та фільм).
Особливо прикол у книзі, де цигани розмовляють ламаною шведською
Знайдено в мережі:

Прочитала роман "Худеющий". Хоть он и древний, но впревые попался. Теперь мечта моей жизни - увидеть ЭТО переведенным на шведский. Ну или хотя бы поспрашивать шведов, что они думают. Может, их переводчики не позволили мистеру Кингу ТАК опозориться, и сумели изобрести альтернативный "ромский"?
А теперь пара цитат. Жирным шрифтом я выделила то, что по мнению Кинга - язык цыган, а в скобках - как это переводится НА САМОМ ДЕЛЕ с шведского
"- Энкельт! (Просто!) - хрипло заорал мужчина, но когда обернулся к Джинелли, лицо его заметно побледнело. - Вы совсем спятили!"
- Эта свинья! - Она плюнула. - Хан сатте сиг па эн ав столарна! Хан снегладе па нытт мот хиллорна и вильд! Вильд! (Он уселся на один из стульев. Он снова покосился на ХИЛЛОРНА возможно, ПОЛКИ? в бешенстве! Бешенстве!)
- Это ты работаешь на свинью, - сказала она. - Ханс сатте сиг па... (Он уселся на...)
А потом они... они хан тог ин пойкен... (он пустил мальчика внутрь) отмазали его. Но мы его хорошо пригвоздили.
Ну и напоследок целый абзац. Почитайте вдумчиво, постарайтесь проникнуться атмосферой и почувствуйте, какие цыгане все-таки романтики.
"Никто этих вещей не понимает. Даже я. Но немножко знаю. "Проклятье"- это ваше слово, но на роме оно получше. Слушай: Пурпурфаргаде ансиктет. Слыхал такое?
Билли медленно покачал головой, подумав, что звучит это богато и мрачно.
- Означает, примерно, "Дитя ночных цветов". Вроде ребенка, который варсель, - дитя, подкинутое эльфами. Цыгане говорят, варсель всегда находят под лилией или пасленом, который распускается ночью. Так говорить лучше, потому что проклятье - это вещь. То, что у тебя, - не вещь. То, что ты имеешь, оно - живое."
Ну как? Красиво? Поэтично? Перевод:
Purpurfærgade ansiktet - лицо пурпурного цвета
varsel - предупреждение
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Пхаррува́в пала ту́те. (досл. «Лопаюсь из-за тебя»)
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Торговых партнеров мусоров обидели. А как же теперь Ивано-Франковский мусоропровод будет харчеватся, если гастролеры уедут к себе домой?!
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Нужна строгая статья за бродяжничество и на этом основании всю цыганву жестко к ногтю: или в тюрягу или с глаз долой в овраги. Все законно и скотов этих не будет...
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Евреи...геи...сумасшедшие...цыгане...славяне По факту высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2007 88
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Правильно...чем сектанты в церквях отличаются от цыган на вокзалах С точки зрения вирусов всяческих По факту высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9857
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Новина настільки циганська, що про всяк випадок перевірив, чи на місці кеш

По факту высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6405
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После "сигнала" из американского посольства должны были среагировать.
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Так там було занепокоєння. Навіть без стурбованості.
Як відомо, дипломатичною мовою це означає "та *****" )))
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У Кличко на цыган зуб...или капа. Но он в рамках приличий себя держит.
За фактом висловлювань мера Івано-Франківська Марцінківа про ромів розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2949
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Тайсон За фактом висловлювань мера Івано-Франківська Марцінківа про ромів розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4788 Или Кличко Украинец не может быть ксенофобом и нацистом . Украинец- звучит гордо.
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Досить вже цього лівацького комунізму.Он Європа вже напускала зашмарканих.тепер немає як пройти в столицях.В нас також повно усіляких.цигани.кавказців і тд.Може ви забулися,як кавказькі сопляки ногами в Києві копали чоловіка? Чи може вам подобається.що ці цигани виробляють? Нехай живуть по законах і нормах.Але вони цього не хочуть.Захищають їх тільки дурні.Я переписувався з українкою,яку прошили американські ліваки-демократи.Її пофіг на українців,головне щоб терористам в Європі допомогти.Тому що українці,це також білі пригноблювачі і повинні вибачитися перед терористами.
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Це ж треба, отак ********* на ґрунті політкошерності...
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Найцікавіше те, що колись в Європі робитимуть так само -- все може бути, адже бачимо, як тане тамтешня толерантність в ******** умовах. І тоді поліції прийдеться поцілувати самим свою ж дупу.
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Как это понять? В полиции только национальностью интересуются а не правонарушениями? Тут как раз и есть дискриминация по национальному признаку что другим нациям нельзя, полиция будет их считать преступниками, то цыганам можно и полиция их преступлений не замечает.
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а кто якуновича научил шапки на ходу сбивать? а ? да если б не ромы ...- не быть бы ему президентом!!! За фактом висловлювань мера Івано-Франківська Марцінківа про ромів розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2024
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Жаль Адольфу не хватило времени с ними закончить.
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